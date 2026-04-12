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लीला साहू के बाद मीना साकेत ने की मोहन यादव से बड़ी डिमांड, बोलीं-अस्पताल में लगवा दो मशीन

शहडोल के ब्यौहारी की एक गर्भवती महिला ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से सोनाग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग की. वीडियो किया जारी.

SHAHDOL MEENA SAKET DEMAND
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 8:21 PM IST

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शहडोल: सोशल मीडिया अब आम लोगों के लिए अपनी समस्याओं को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए बड़ा माध्यम बन रहा है. शहडोल जिला भले ही आदिवासी बहुल इलाका है लेकिन इस डिजिटल जमाने में लोगों में यहां भी बड़ी जागरूकता है. इन दिनों ब्यौहारी से एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें एक महिला ने वीडियो के माध्यम से अपनी पीड़ा बताई है और मुख्यमंत्री मोहन यादव से बड़ी डिमांड कर दी है.

लीला साहू के बाद मीना साकेत का वीडियो

अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जब मध्य प्रदेश के सीधी जिले की लीला साहू का वीडियो सर्कुलेट हुआ था, जिसमें गर्भावस्था के दौरान उन्होंने सड़क के अभाव में इलाज और दवाइयों तक पहुंचने में हो रही कठिनाइयों को वीडियो के माध्यम से व्यक्त किया था, और ये वीडियो जमकर सर्कुलेट भी हुआ था.

कुछ इसी तरह का वीडियो शहडोल जिले के ब्यौहारी की रहने वाली मीना साकेत ने बनाया है, जो इन दिनों ट्रेंड कर रहा है. इस वीडियो में मीना साकेत ने सिविल अस्पताल ब्यौहारी में सोनोग्राफी सुविधा न होने की समस्या को उजागर किया है. उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से सीधे अपील भी की है कि अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा दी जाए, जिससे गर्भवती महिलाओं को परेशान ना होना पड़े.

सोनाग्राफी सुविधा उपलब्ध करवाने की मांग (ETV Bharat)

मीना साकेत ने मोहन यादव से की अपील

मीना साकेत ने अपने वीडियो में कहा कि "मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मेरा अनुरोध है कि आप ब्यौहारी सिविल अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा अवश्य करवाइए, क्योंकि हम महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जो प्रेगनेंसी में होकर बस से सफर करते हुए शहडोल जाते हैं. 2 घंटे तो कभी 3 घंटे लग जाता है, हमारे पांव में सूजन आ जाती है और बच्चों को लेकर ज्यादा परेशानी होती है, आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए."

'सोनाग्राफी मशीन तो है लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं'

इस संबंध में सिविल अस्पताल ब्यौहारी के बीएमओ निशांत सिंह परिहार का कहना है कि "अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन तो उपलब्ध है लेकिन संबंधित विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है. जैसे गायनेकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट, जिसकी वजह से ये सुविधा आम लोगों को नहीं मिल पा रही है, हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि संबंधित महिला के गर्भवती होने की जानकारी उन्हें नहीं है."

'सोनोलॉजिस्ट के लिए शासन को लिखेंगे पत्र'

सीएमएचओ राजेश मिश्रा का कहना है कि "ब्यौहारी शहडोल जिले का दूरस्थ ब्लॉक है, वहां पर सिविल अस्पताल संचालित है. ब्यौहारी में हमारे पास सोनोग्राफी मशीन की उपलब्धता है लेकिन सोनोलॉजिस्ट ना होने के कारण वह मशीन संचालित नहीं हो पा रही है. इसके लिए हम फिर से शासन को पत्र लिख रहे हैं, जिससे वहां सोनोलॉजिस्ट की व्यवस्था हो सके."

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