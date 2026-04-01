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शहडोल मेडिकल कॉलेज में 5 साल से धूल खा रही डायलिसिस मशीन, एक्सपर्ट नहीं होने से किडनी मरीज परेशान

शहडोल मेडिकल कॉलेज में 5 साल से धूल खा रही डायलिसिस मशीन ( ETV Bharat )

शहडोल मेडिकल कॉलेज में लाखों की लागत से डायलिसिस मशीन आई थी लेकिन पिछले 5 सालों से ये मशीन धूल खा रही है. जबकि जिले में किडनी मरीजों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. हैरानी की बात ये है कि मेडिकल कॉलेज में बुनियादी ढांचा मौजूद है लेकिन कुशल टेक्नीशियन के अभाव में मशीन पड़ी हुई है. 5 साल में 2 बार डायलिसिस मशीन को शुरू करने का प्रयास किया गया लेकिन दोनों ही बार प्रबंधन टेक्नीशियन को रोकने में भी असफल रहा और उन्होंने बीच में काम छोड़ दिया. नतीजा यह रहा कि किडनी मरीजों को इसका लाभ नहीं मिला.

शहडोल: आदिवासी अंचल में मेडिकल कॉलेज खुले लंबा वक्त हो गया लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाएं जस की तस हैं. यहां स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक बनाने के दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन स्थिति सुधर नहीं पा रही है. शहडोल संभाग के मेडिकल कॉलेज में लाखों की लागत से आई डायलिसिस मशीन 5 साल से पड़ी धूल खा रही है लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल नहीं हो सका है. इसका कारण इसे ऑपरेट करने वाले एक्सपर्ट ही नहीं हैं.

अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला शहडोल दौरे पर पहुंचे थे जहां यह गंभीर मामला उठाया गया था, और उन्होंने तत्काल सुविधा बहाली के निर्देश भी दिए थे, लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहां इसे चालू नहीं किया जा सका है.

शहडोल जिले में औसतन हर महीने 700 से 800 मरीजों का होता है डायलिसिस (ETV Bharat)

'डायलिसिस सुविधा जल्द शुरू करने के हो रहे प्रयास'

शहडोल मेडिकल कॉलेज के डीन गिरीश बी रामटेक का कहना है कि "आगामी 1 से 2 सप्ताह के भीतर डायलिसिस की सुविधा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं. शासन के निर्देशानुसार विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके जवाब में अब तक 4 अभ्यर्थियों ने रुचि दिखाई है, जल्द ही इनका इंटरव्यू लिया जाएगा. आवेदन की प्रक्रिया अभी भी खुली है ताकि और लोगों को जोड़ा जा सके."

जिला चिकित्सालय में होती है डायलिसिस

अभी वर्तमान में शहडोल जिले में डायलिसिस जिला चिकित्सालय में होता है, यहां डायलिसिस का कार्य ठेके पर संचालित है, जो इसकी क्षमता से कहीं अधिक है. बिजली और पानी की समस्या के कारण प्रक्रिया बाधित भी होती रहती है, जिससे मरीजों को परेशान होना पड़ता है.

मेडिकल कॉलेज में सुविधा न होने के चलते सीधा असर गरीबों की जेब पर पड़ रहा है. मजबूरन मरीजों को निजी संस्थाओं का रुख करना पड़ता है जहां उन्हें सरकारी दर से दोगुनी राशि देनी पड़ रही है. मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस शुरू हो जाने से शहडोल जिला चिकित्सालय का बोझ भी कम होगा और निर्भरता भी कम होगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा मरीजों को लाभ मिल सकेगा.

किडनी रोग विशेषज्ञ की भी जरूरत

शहडोल जिले में बड़ी समस्या केवल डायलिसिस मशीन के टेक्नीशियन की नहीं है, बल्कि किडनी रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट की भी कमी है. जिसके बिना गंभीर मरीजों का इलाज जोखिम भरा रहता है. जिले में औसतन हर महीने 700 से 800 मरीजों की डायलिसिस होती है, ऐसे में कई बार विशेषज्ञ की जरूरत पड़ जाती है लेकिन ऐसे हालातों में एमबीबीएस से काम चलाना पड़ता है.