ETV Bharat / state

देवउठनी एकादशी पर बाजार गुलजार, पूजा में स्पेशल गन्ना क्यों जरूरी, जानिए ज्योतिषाचार्यों से

देवउठनी एकादशी पर स्पेशल गन्ने से बाजार गुलजार ( ETV BHARAT )

वहीं, ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं "कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को देवउठनी एकादशी मनाया जाता है. इस दिन तुलसी विवाह होता है. भगवान विष्णु 04 माह सोए रहते हैं और इसी दिन वो जागृत होते हैं."

गन्ना विक्रेता बताते हैं "एक गन्ना होता है, जिसका जूस निकाला जाता है, लेकिन उस गन्ने की डिमांड नहीं होती है. पूजा के लिए इस स्पेशल काले रंग वाले गन्ने की ही डिमांड होती है. इस साल ₹50 से लेकर के ₹80 जोड़ा तक अलग-अलग वैरायटी के हिसाब से गन्ना बिक रहा है. पिछले साल ₹100 जोड़ा तक बिका था, लेकिन इस साल फसल की पैदावार अच्छी है तो कुछ कम रेट हैं."

गन्ने की दुकान लगाने वाले देवराज चौधरी कहते हैं "वह 25 साल से गन्ने की दुकान लगा रहे हैं. देवउठनी एकादशी पर दुकान जरूर लगाते हैं. इस बार गन्ना सीधी जिले के बनसुकली और गोविंदगढ़ से भी लेकर आए हैं. देवउठनी एकादशी के दिन पूजा के लिए गन्ना सीधा होना चाहिए, और काले रंग वाले की डिमांड ज्यादा रहती है."

देवउठनी एकादशी पर बाजार में तरह-तरह की दुकान दिखाई दे रही हैं. कोई सिंघाड़ा बेच रहा है, कोई सीताफल बेच रहा है तो कोई फूल. कोई देवी-देवताओं की मूर्तियां बेच रहा है. कोई गन्ना बेच रहा है. कोई प्रसाद बेच रहा है. हर जगह खरीददार पहुंच रहे हैं. इस एकादशी पर बाजार गन्ने की दुकानों पर भीड़ है.

शहडोल : दीपावली के बाद लोगों को सबसे ज्यादा एकादशी का इंतजार होता है, क्योंकि यह स्पेशल एकादशी होती है. इसे देवउठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं, और सृष्टि का संचालन फिर से शुरू कर देते हैं. देवउठनी एकादशी के दिन गन्ने का विशेष महत्व होता है. इन दिनों बाजार स्पेशल गन्ने से गुलजार हैं. जगह-जगह गन्ने ही गन्ने दिखाई दे रहे हैं.

तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप बनाना जरूरी (ETV BHARAT)

तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं "देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन फिर से शुरू कर देते हैं. इस दिन गन्ने की पूजा का विशेष महत्व होता है. क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन शाम को तुलसी विवाह कराया जाता है. तुलसी विवाह के समय में जो मंडप सजाया जाता है वह गन्ने से ही बनाया जाता है. 03 गन्ने से मंडप बनाया जाता है. गन्ना अगर आप बाजार में लेने जा रहे हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि वह पत्तों सहित हो, क्योंकि बिना पत्तों वाला गाना शुभ नहीं होता है."

बाजार में कई वैरायटी के गन्ने (ETV BHARAT)

सामाजिक संदेश भी देता है गन्ना

इसके अलावा इस दिन गन्ने का विशेष महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि गन्ने में कई गांठ होते हैं, उसमें मीठा रस होता है, इसका महत्व यही है कि गन्ने की तरह ही उनके रिश्ते मजबूती से बंधे रहें उनकी जिंदगी में उनके घर परिवार में गन्ने को तरह ही मिठास घुलता रहे. जब भगवान शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है तो गन्ने से ही सबसे पहले मंडप सजाया जाता है, ये बहुत शुभ माना गया है.

देवउठनी एकादशी से नई फसल की कटाई

देवउठनी एकादशी के दिन गन्ने की पूजा होती है और इसी दिन से गन्ने की फसल की कटाई भी किसान शुरू करते हैं. मौसम के बदलाव को देखते हुए लोग गुड़ का सेवन भी शुरू करते हैं. गुड़ सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है और गन्ने से ही गुड़ बनता है. इसलिए इस दिन गन्ने की पूजा का महत्व और बढ़ जाता है. कई लोग देवउठनी एकादशी के दिन गुड़ का भी सेवन करते हैं, क्योंकि गुड़ का सेवन भी शुभ माना जाता है. गुड़ से बनी मिठाइयां भी वो घर लेकर आते हैं और उसे भगवान के भोग में भी अर्पित करते हैं.

विदिशा के बाजारों में भी रौनक

विदिशा में भी देवउठनी ग्यारस को लेकर खासा उत्साह है. गन्ने और पूजन सामग्री की दुकानों पर भीड़ है. लोग अपने घरों में पूजा की तैयारी कर रहे हैं और आज शुभ मुहूर्त में देवों का जागरण करेंगे. देवउठनी ग्यारस का यह पर्व पूरे जिले में हर्षोल्लास, आतिशबाजी और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाएगा.

धर्माचार्य पंडित विनोद शास्त्री ने बताया "देवउठनी एकादशी शनिवार को मनाई जाएगी. इस दिन भगवान विष्णु सहित सभी देवता योगनिद्रा से जागते हैं. धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है."