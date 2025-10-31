ETV Bharat / state

बाजार का राजा फूल है मैरीगोल्ड, साल के 12 महीने रहती है डिमांड, खटाखट दिलाता है पैसे

गेंदे के फूल से अच्छी इनकम कर रहे शहडोल के किसान, 12 महीने रहती है मैरीगोल्ड फ्लॉवर की डिमांड, पूजा-पाठ में होता है उपयोग.

marigold flower demand
बाजार का राजा फूल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 12:59 PM IST

6 Min Read
रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: आजकल बाजारों में तरह-तरह के फूलों की डिमांड देखने को मिल रही है. कुछ फूल ऐसे हैं जिनके साल के 12 महीने बाजारों में डिमांड रहती है. इसीलिए इन्हें बाजार का राजा फूल भी माना जाता है. उन्हीं में से एक है गेंदे का फूल, जिसकी साल के 12 महीने तक डिमांड रहती है. इस फूल का उपयोग लोग पूजा अर्चना में करते हैं.

गेंदा फूल का बड़ा क्रेज, बाजार का राजा
निशू तिवारी कहती हैं कि, ''वो अक्सर पूजा करते समय गेंदे का फूल भगवान को अर्पित करती हैं. इसे बाजार से ढूंढ कर लाती हैं.'' फूल की डिमांड को लेकर वो बताती हैं कि ''एक दिन जब वह सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही थीं, तो वहीं पर एक और महिला आती है, उसी सब्जी वाले किसान के पास गेंदे का फूल भी रखा था. वो महिला सब्जी वाले से गेंदे के फूल का दाम पूछती है. सब्जी वाले ने जवाब दिया ₹15 पाव मिल रहा है. महिला कोई मोल भाव नहीं करती और पैसे देकर फूल खरीद लेती है.''

कहने का मतलब ये है कि गेंदे के फूल की डिमांड अब सब्जियों की तरह होने लगी है. लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं. थोड़ा ही सही किसान अपने खेत में इसे लगाकर सब्जियों के साथ बेच भी रहे हैं. इससे आप समझ सकते हैं कि बाजार में इसकी कितनी डिमांड है और गेंदे के फूल की दीवानगी कितनी ज्यादा है.

SHAHDOL RAJA PHOOL DEMAND
साल के 12 महीने रहती है गेंदे की डिमांड (ETV Bharat)

बाजार में डिमांड, हर जगह फिट है गेंदा
शहडोल गांधी चौक के फूल व्यापारी भालू माली बताते हैं कि, ''गेंदा हर जगह इस्तेमाल होने वाला फूल है. धार्मिक कार्य हो, सांस्कृतिक कार्य हो, घर को सजाना हो, देवी देवताओं को चढ़ाना हो, नेताओं का स्वागत सत्कार करना हो या माला पहनाना हो, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है. इसलिए इसे ऑलराउंडर फूल भी कह सकते हैं.'' फूल व्यापारी भालू माली कहते हैं कि, ''गेंदा एक ऐसा फूल है जिसकी साल के 12 महीने डिमांड बनी रहती है. शादी विवाह का सीजन हो, धार्मिक उत्सव हो, तिथि त्योहार हों ऐसे समय में तो ये काफी अच्छे दाम भी दिलाता है. बड़ी बात ये है कि आप गेंदे का फूल कहीं पर भी भेज सकते हैं. गेंदे का फूल ₹200 किलो तक भी बिकता है''

पैसा दिलाने वाला फूल, खेती में भी लाभ
गेंदे के फूल को लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉ मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि, ''हमारे यहां वर्षों से किसान गेंदे के फूल लगाते आ रहे हैं. आमतौर पर गांव में देखेंगे तो जहां पानी वाली जगह होती है, कुएं के आसपास किसान गेंदे का फूल लगा देते हैं. जब भी कभी स्नान करता है उसके बाद पूजा करते समय भगवान को जरूर गेंदे का फूल अर्पित करते हैं. विंध्य क्षेत्र की परंपरा रही है कि गेंदे का फूल लोग घर में जरूर लगाते हैं. भगवान को जरूर अर्पित करते हैं. गेंदा के फूल दो तरह के मिलते हैं. एक बड़ा वाला होता है, उसे अफ्रीकन मैरीगोल्ड कहते हैं.

एक छोटा लाल रंग का होता है, जिसे फ्रेंच मैरीगोल्ड कहते हैं. यह हमेशा से ही हमारे किसानों की खेती का एक पार्ट रहा है. आजकल तो इसका व्यावसायिक उपयोग भी अच्छा खासा होने लगा है. किसान खेतों पर लगाकर इसे बाजार में बेंच भी रहा है, और अच्छी आमदनी भी ले रहा है. आजकल 80 रुपए किलो तक बाजार में मिल रहा है. गेंदे की भी कई ऐसी वैरायटी आ चुकी हैं, जो अच्छे पुष्प भी देती हैं. अमूमन अक्टूबर महीने से लेकर अप्रैल महीने तक इसमें फूल आते रहते हैं. आजकल तो कई ऐसी वैरायटी आ गई हैं जो छोटे पौधे से लेकर फूल देना शुरू कर देती हैं. काफी लंबे समय तक फूल देती हैं और काफी ज्यादा फूल देती हैं.''

genda phool market price
गेंदा के बड़ा क्रेज, बाजार का राजा (ETV Bharat)

फसलों का सुरक्षा कवच
कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, ''गेंदा एक तरह से किसानों के पौधों को भी सेफ रखता है. क्योंकि सब्जियों की फसल में लगने वाले बहुत सारे कीड़ों को यह फूल अपनी और आकर्षित कर लेता है. इस तरह से सब्जियों को भी नुकसान से बचाता है. सब्जियों की फसल के बीच में सुरक्षा कवच का भी काम करता है. कई बार फसलों में सूत्र क्रमिक निमेटोड लग जाता है, उनका नियंत्रण काफी मुश्किल होता है. ऐसी जमीन पर गेंदे का फूल लगा देते हैं तो ये सूत्र क्रमिक को भगाने का भी काम करता है.''

गेंदा फूल का धार्मिक महत्व
गेंदा फूल के धार्मिक महत्व को लेकर ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''गेंदा एक ऐसा फूल है जो सभी देवी-देवताओं को चढ़ाया जाता है. एक तरह से कह सकते हैं कि यह सदाबहार फूल है. धार्मिक अनुष्ठान हो, विवाह हो, व्रत बंध हो, हवन हो धार्मिक कार्य हो किसी देवता की प्रतिष्ठा हो हर जगह गेंदा का फूल चढ़ता है. गेंदे के साथ एक अच्छी बात यह है कि साल के 12 महीने यह सुलभता से मिल जाता है. देवताओं का पसंदीदा फूल भी है.

गेंदे में औषधीय गुण भी होते हैं. इसके अलावा अगर गेंदे के फूल को सुखा कर एक पोटली में बंद करके घर के कोने में रख दें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है. ताजा गेंदे का फूल लेकर धागे में पिरो कर उसे अगर सुरक्षित कहीं पर टांग दें तो एक महीने तक नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती. उतनी ही तेजी के साथ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है.

