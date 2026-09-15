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मोबाइल में आया शादी का इनविटेशन कार्ड, क्लिक करते ही मोबाइल पर दूसरे का कब्जा

शहडोल में साइबर ठगी का शिकार हुआ ग्रामीण, समझदारी और पुलिस की तत्काल कार्रवाई से नहीं हुआ आर्थिक नुकसान. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL CYBER FRAUD
शहडोल में साइबर ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 6:32 PM IST

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शहडोल: डिजिटलाइजेशन के इस दौर में साइबर ठगों का भी जाल गहराता जा रहा है. लगातार साइबर ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा धैर्य और समझदारी दिखाई जाए तो साइबर ठगी से बचा भी जा सकता है. एक ऐसा ही मामला शहडोल जिले में सामने आया है जहां एक व्यक्ति की एक छोटी सी गलती से उसका फोन हैक हो जाता है, लेकिन वो परेशान नहीं होता तुरंत नजदीकी थाने पहुंच जाता है और उसका पूरा पैसा बच जाता है. उसे किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं होता है.

समझदारी ने बचाया सायबर ठग से

घटना शहडोल जिले के बुढार थाना क्षेत्र की है, जहां खमरौध गांव के रहने वाले सुनील कुमार पाठक के मोबाइल पर शादी के निमंत्रण की एक एपीके फाइल (APK File) आती है, सुनील ने इसे शादी का डिजिटल कार्ड समझकर जैसे ही फाइल खोली उसका मोबाइल तुरंत ही हैक हो गया. मोबाइल के साथ बैंकिंग जानकारी और खाते से जुड़ी गतिविधियों की आशंका को लेकर वो घबरा गया और तत्काल समय बर्बाद किये बिना वो बुढार थाने पहुंच गया.

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सुनील कुमार पाठक ने थाने में बताई पूरी घटना (ETV Bharat)

सुनील कुमार पाठक ने थाने में बताई पूरी घटना

मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी. उन्होंने ग्रामीण के मोबाइल से सिम कार्ड निकलवाया, उसे थाने के पुलिसकर्मी के मोबाइल में लगाया और बैंक खाते से संबंधित जरूरी सुरक्षा कदम उठाए. समय रहते खाते सुरक्षित कर दिए जाने से साइबर ठग ग्रामीण के बैंक खाते तक नहीं पहुंच पाए और साइबर ठग बैंक से पैसा निकालने में सफल नहीं हो सके.

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बुढार थाना प्रभारी संजय जायसवाल ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि "मोबाइल पर आने वाली किसी भी अनजान APK फाइल, लिंक या संदिग्ध दस्तावेज को बिना जांच के ओपन न करें, खासकर शादी के कार्ड, बिजली बिल, बैंक अपडेट, केवाईसी सरकारी दस्तावेज के नाम पर भेजी जाने वाली फाइलों से तो बहुत सावधान रहें, साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है."

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