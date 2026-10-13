मखना हाथी की मौत से मचा हड़कंप, खेत में लगे बिजली के तार में फंसने की आशंका

मखना हाथी की मौत से मचा हड़कंप, खेत में लगे बिजली के तार में फंसने की आशंका
मध्य प्रदेश में एक मखना हाथी की मौत, शहडोल के पश्चिम ब्यौहारी क्षेत्र में करंट की चपेट में आया. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 5:46 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हाथी की मौत हो गई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है. इस बार शहडोल जिले के पश्चिम ब्यौहारी में ये घटना हुई है. हाथी की मौत की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम वहां एक्टिव हो गई है, जगह को सुरक्षित कर लिया गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के साथ-साथ जांच भी जारी है.
मखना हाथी की मौत
शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं कि "घटना पश्चिम ब्यौहारी के चंदौली के वार्ड नंबर 7 राजस्व क्षेत्र की है. जहां ये घटना हुई है वहां एक मखना हाथी था, जो पिछले कुछ समय से बांधवगढ़ से शहडोल के इलाके में आता जाता रहता था. ये अपने ग्रुप के साथ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ग्रुप से अलग हो गया था और इसका आवागमन बांधवगढ़ से शहडोल वाले इलाके में होता रहता था और इसी हाथी के साथ ये घटना हुई है."
कैसे हुई हाथी की मौत ?
आखिर इस मखना हाथी की मौत कैसे हुई इसे लेकर डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं कि "बिजली के करंट की चपेट में आने की वजह से इसकी मौत हुई है. जहां मौत हुई वो इलाका राजस्व से लगा हुआ इलाका है, जहां खेत हैं और वहां खेती हो रही थी, और वहीं से तार गुजर रहा था, जहां पर करंट लगने से हाथी की मौत हुई है. पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है, पोस्टमार्टम विशेषज्ञ वन्य जीव चिकित्सकों के माध्यम से निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाएगा, वन्य जीव के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। इस मामले में वन अपराध प्रकरण दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई भी जा रही है।
क्या होता है मखना हाथी ?
हाथियों में नर और मादा हाथी तो पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा एक मखना हाथी भी होता है. मखना हाथी की पहचान होती है कि ये बिना दांत वाला नर हाथी होता है. जबकि ये नर हाथी ही होता है अगर दांत निकलते भी हैं तो इतने छोटे होते हैं कि वह नजर ही नहीं आते हैं, इसे एक अनुवांशिक वजह भी मान सकते हैं. मखना हाथी को भारत में सबसे पहली बार दक्षिण भारत में देखा गया था.
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एशियाई हाथी (Asian Elephants): एशियाई प्रजाति में मुख्य रूप से केवल नर हाथियों के ही बड़े और बाहर निकले हुए दांत होते हैं. मादा एशियाई हाथियों के या तो दांत नहीं होते या बहुत छोटे अवशेष (Tushes) होते हैं जो उनके मुंह से बाहर नहीं निकलते. वहीं कुछ नर एशियाई हाथियों में भी जेनेटिक कारणों से दांत नहीं विकसित होते, जिन्हें 'मखना' (Makhna) कहा जाता है.
बाणसागर में बैकवाटर में हाथियों का जमावड़ा
शहडोल संभाग के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की काफी संख्या है ही और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से अक्सर ब्यौहारी वाले इस इलाके में हाथियों का मूवमेंट बना रहता है. खासकर फसल के समय तो और ज्यादा बन जाता है, लेकिन ब्यौहारी उत्तर वन मंडल के ब्यौहारी वाले इलाके के बाणसागर डैम के बैक बटन वाले एरिया में पिछले कुछ सालों से करीब 24 से 25 हाथियों का एक झुंड रह रहा है जहां घने बांस के जंगल और पीने को पर्याप्त पानी है.