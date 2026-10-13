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मखना हाथी की मौत से मचा हड़कंप, खेत में लगे बिजली के तार में फंसने की आशंका

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

शहडोल: मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हाथी की मौत हो गई है, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है. इस बार शहडोल जिले के पश्चिम ब्यौहारी में ये घटना हुई है. हाथी की मौत की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम वहां एक्टिव हो गई है, जगह को सुरक्षित कर लिया गया है. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के साथ-साथ जांच भी जारी है.

मखना हाथी की मौत