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युवाओं को फ्री में घूमने का मौका, शहडोल संभाग के 66 युवाओं ने उठाया योजना का लाभ

शहडोल संभाग से शहडोल जिले से 22, अनूपपुर से 13, डिण्डौरी से 21 और उमरिया से 05 युवा, इस तरह से टोटल 66 युवाओं का दल रवाना हुआ. दयानन्द सोंधिया ब्लॉक युवा समन्वयक एवं दल मैनेजर के नेतृत्व में ट्रेन से इंदौर के लिए युवा रवाना हुए.

शहडोल : खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा 'मां तुझे प्रणाम' योजना अंतर्गत देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के अलावा प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थलों के भ्रमण के लिए युवाओं का दल रवाना किया गया. ये दल 20 सितंबर तक भ्रमण करेगा. शहडोल के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीवान ने बताया "योजना के तहत साल 2025-26 के लिए चयनित युवाओं का दल बुधवार को रवाना हुआ."

युवाओं की टीम को इंदौर पहुंचने के बाद माण्डव, ओंकारेश्वर एवं महेश्वर के भ्रमण पर ले जाया जाएगा. युवाओं को प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक स्थलों से परिचित कराने के उद्देश्य से अनुभव यात्रा कराई जाएगी. योजना के माध्यम से युवाओं को देश एवं प्रदेश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत तथा भौगोलिक विविधताओं को नजदीक से जानने और समझने का अवसर मिलेगा. भ्रमण के दौरान युवा इन महत्वपूर्ण स्थलों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे.

क्या है 'मां तुझे प्रणाम' योजना

'मां तुझे प्रणाम' योजना मध्यप्रदेश शासन की योजना है. इसका मुख्य मकसद युवाओं को देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और ऐतिहासिक स्थल घूमने का मौका देना है. इसके लिए आयु सीमा भी तय की गई है, 15 से 25 साल तक के युवा इस योजना का लाभ ले सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है, जो NCC, NSS, स्काउट-गाइड, मेधावी छात्र या खिलाड़ी के रूप में जुड़े होते हैं, उन्हें ज्यादा मौके मिलते हैं. योजना की शुरुआत पहली बार साल 2013 से हुई. कोविड की वजह से ये योजना बाधित रही थी, जिसे बाद में अप्रैल 2022 से फिर से शुरू किया गया.