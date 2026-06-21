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कम बारिश का है अनुमान, लगा दें ये फसल, छप्पर फाड़ दिलाएगा दाम, गजब है डिमांड

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति बताते हैं कि "जैसा की जलवायु परिवर्तन के दौर में देखते हैं कि कभी कम बारिश होती है, कभी ज्यादा बारिश होती है. किसान पहले से भी उचहन जमीन और कम उपजाऊ वाली जमीन में कुटकी की खेती करते आ रहे हैं. कुटकी एक मोटा अनाज है, जिसकी आज के समय में काफी डिमांड भी है. मौजूदा मौसम के अनुसार कम बारिश में भी किसानों को कुटकी की खेती बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकती है. इसकी खेती में न तो ज्यादा लगात पड़ती है और न ही अधिक देखरेख की जरूरत होती है."

शहडोल: इस मानसून में किसानों की उम्मीद अनुसार बारिश नहीं हुई है. वहीं, मौसम विभाग ने भी इस बार कम बारिश का अनुमान लगाया है. जिसके बाद किसान मौसम को देखते हुए ऐसी फसलों पर फोकस करना चाह रहे हैं, जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दें. इसके लिए मोटा अनाज कुटकी की फसल किसानों के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है.

8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कुटकी की होती है बुवाई

कृषि वैज्ञानिक डॉ बी के प्रजापति बताते हैं कि "कुटकी 2 तरह की होती है, काली और पीले रंग की कुटकी. भारत में दोनों ही तरह की कुटकी की खेती की जाती है. काली कुटकी की खेती अगस्त महीने में की जाती है, जिसकी बीज दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है. इसकी बुवाई से पहले ट्राइकोडर्मा या कार्बेन्डाजिम या मैंकोजेब से उपचारित कर लें."

मिश्रित खेती के रूप में कर सकते हैं कुटकी की फार्मिंग

कुटकी की फसल में कीट व्याधि रोग न के बाराबर होता है. इसकी खेती में न अधिक पानी की आवश्यकता होती है और न ही ज्यादा खाद की. वैसे किसान छिड़कवा विधि से इसकी बुवाई करना पसंद करते हैं, लेकिन लाइन टू लाइन बुवाई करने से पैदावाह बढे़गी. इसके लिए 22.5 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखें. वहीं, पौधे से पौधे की दूरी करीब 8-10 सेमी रखनी होती है. इससे इसकी उत्पादकता बहुत अच्छी प्राप्त होती है.

कम बारिश में अच्छी पैदावार देगा कुटकी (ETV Bharat)

कुटकी को मुख्य तौर से मिश्रित खेती के रूप में भी किया जाता है. जिसमें मुख्य रूप से अरहर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, तिल की फसल के साथ कुटकी को मिक्स करके खेती किया जाता है. इसमें जो फसल पहले पक जाती है, उसे किसान पहले काट लेते हैं और उसके बाद फिर कुटकी की फसल काट लेते हैं. कुटकी की फसल 75 से 105 दिन में तैयार हो जाती है. इस तरह किसान 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कुटकी का उत्पादन ले सकते हैं.

बाजार में कुटकी की है काफी डिमांड

कुटकी के कई तरह के बीज बाजार में उपलब्ध हैं. इसमें मुख्य रूप से जेके-4, जेके-8, जेके-36 किस्म हैं. ये किस्म किसानों के लिए काफी प्रचलित है. किसान अपने निकटतम बीज निगम या कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से भी इसका बीज हासिल कर सकते हैं. कुटकी की बाजार में बहुत डिमांड है, लेकिन अब इसकी खेती धीरे-धीरे कम होने लगी है. वहीं, मध्य प्रदेश शासन पिछले कुछ वर्षों से इसकी खरीदी भी कर रहा है. प्रति क्विंटल बोनस का प्रावधान भी राज्य शासन ने किया है.

कम बारिश में कुटकी की खेती होगी फायदेमंद (ETV Bharat)

स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है कुटकी

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति बतातें है कि "स्वास्थ्य के लिए कुटकी काफी फायदेमंद है. इसमें मुख्य रूप से वसा बहुत ही कम मात्रा में होता है. प्रोटीन, रेशा इसमें बहुत उच्च मात्रा में पाए जाते हैं. इसमें अमीनो एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. खनिज की बात करें तो लोहा, जिंक और कैल्सियम काफी मात्रा में पाया जाता है. ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है. आदिवासी समाज के लोग आज भी इसका सेवन करते हैं और इस औषधि के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं."

आयुर्वेद चिकित्सक डॉ अंकित नामदेव बताते हैं कि "कोदो कुटकी ऐसे धान हैं, जो बहुत छोटे होते हैं. इसे मिलेट्स भी बोला जाता है. यह वाइल्ड वैरायटी का चावल है, जो साइज में छोटा होता है. वाइल्ड वैरायटी होने के कारण इसमें आज तक बहुत ज्यादा जेनेटिकली मोडिफिकेशन नहीं हुआ है. डायबिटिज, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड आदि की दिक्कत वाले लोग कुटकी का सेवन कर सकते हैं. चावल की अपेक्षा यह कम नुकसान करता है. जिन्हें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वे डेली बेसिस पर भी कुटकी खा सकते हैं.