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खेतों में जंगली जानवरों को मारने फैला रहे बिजली तार, करंट लगने से मर रहे इंसान

शहडोल: मध्य प्रदेश में जंगली जानवरों को मारने के लिए खेत में बिछाए जा रहे बिजली के तारों से लगातार हादसे हो रहे हैं. इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं हैं. खेतों में तार फेंसिंग करने पीछे लोगों की मंशा ये रहती है कि फसलों को खाने वाले जानवर इन तारों में उलझकर मौत के शिकार हो जाएं तो वहीं जंगलों में जानवरों के शिकार करने के लिए भी करंट के तार बिछाए जा रहे हैं. कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें शिकारी खुद ही इन बिजली तारों के शिकार हो गए. जानवर भी मर रहे हैं और इंसान भी. शहडोल में फिर ऐसा ही हादसा हुआ.

करंट लगने से युवक की मौत

घटना शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र अंतर्गत साखी गांव की है. जंगल में जानवरों के शिकार के लिए करंट बिछाया गया. बिछाए गए करंट में युवक चपेट में आ गया. जबकि उसका साथी गंभीर रूप से झुलस गया है. मृतक की पहचान साखी गांव के रहने वाले प्रिंस लोनी के नाम से हुई है, जिसकी उम्र 19 वर्ष थी. प्रिंस अपने साथी के साथ घर से निकला था. दोनों जब गांव के पास जंगल वाले क्षेत्र से गुजर रहे थे. वहां जंगली जानवरों के शिकार के मकसद से बिजली का तार बिछाया गया था, जिसमें करंट था. तार के चपेट में आने से करंट लगते ही ही दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए.

जंगली जानवरों के लिए फैलाया करंट

आसपास के ग्रामीणों ने दोनों को बिजली के संपर्क से अलग किया और अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में उपचार के दौरान प्रिंस ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा युवक गंभीर है. ब्यौहारी थाना प्रभारी जिया उल हक ने बताया "प्राथमिक जांच में सामने आया है कि जंगल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिजली का करंट फैलाया गया था, जिसकी चपेट में आने से युवक की मौत हुई. पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि बिजली तार किसने बिछाए."