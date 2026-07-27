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शहडोल में मानसून का रौद्र रूप, बिजली गिरने से तीन की मौत, नर्मदापुरम में बारिश के लिए शिवलिंग डुबोया

मध्य प्रदेश में मानसून के अलग-अलग रूप, शहडोल में मची तबाही, इटारसी में बारिश की आस में शिवलिंग को जल से पूरी तरह ढका.

Madhya pradesh monsoon effects
मध्य प्रदेश में मानसून के अलग-अलग रूप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 11:46 AM IST

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शहडोल/नर्मदापुरम : मध्य प्रदेश में मानसून की एक सी बारिश नहीं होने से अलग-अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं. एक ओर जहां शहडोल में भारी बारिश और गरज चमक के बीच बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई, तो वहीं नर्मदापुरम के इटारसी में अच्छी बारिश के लिए किसानों ने धार्मिक अनुष्ठान किया. यहां इटारसी में बम बाबा समिति ने अच्छी बारिश व खुशहाली की कामना करते हुए शिवलिंग को पूरी तरह पानी में डुबोकर जलाभिषेक किया. इसी बीच मौसम विभाग ने अब पूरे प्रदेश में हल्की से तेज बारिश होने का अलर्ट जारी कर दिया है. वहीं, कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी चेतावनी है.

शहडोल में बिजली गिरने से तीन की मौत

मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने से गरज चमक की घटनाएं बढ़ गई हैं. रविवार को शहडोल में आकाशीय बिजली ने तीन लोगों की जान ले ली, जबकि चार लोग इस घटना में घायल हो गए हैं. स्थानीय पुलिस के मुताबिक तीनों घटनाएं अलग-अलग इलाकों की हैं, लेकिन तीनों में ही मृतक तेज बारिश के दौरान खुले में थे और तभी बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक बिजली गिरने का पहला मामला बिजुरी चौकी क्षेत्र के झींक गांव का है. यहां धान की रोपाई कर रही किशन नामक महिला पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

दूसरी घटना दरशिला चौकी क्षेत्र के छुटकी टोला की जहां खेत पर काम कर रहे सुंदर नामक व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हो गई. तीसरी घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुसरा की है, जहां घर के बाहर खड़े 11 साल के किशोर धर्मेंद्र सिंह के ऊपर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

इटारसी में तेज बारिश के लिए अनोखा धार्मिक अनुष्ठान

एक ओर जहां शहडोल में बारिश और बिजली ने तबाही मचा रखी है, तो वहीं दूसरी ओर इटारसी में कम बारिश से परेशान किसानों ने अनोखा अनुष्ठान किया. किसानों की बढ़ती चिंता के बीच रविवार को इटारसी के तिलक सिंदूर क्षेत्र में बम बाबा समिति द्वारा भगवान भोलेनाथ का विशेष जलाभिषेक किया गया. अच्छी वर्षा, किसानों की समृद्धि और क्षेत्र में खुशहाली की कामना को लेकर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया. इसके बाद शिवलिंग को पूरी तरह जल से ढक दिया गया. श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान भोलेनाथ को जल में विराजमान करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छी वर्षा होती है.

itarsi shivling submerged in waer for good rain
इटारसी में तेज बारिश के लिए अनोखा धार्मिक अनुष्ठान (Etv Bharat)

इटारसी में गर्मी से परेशान लोग

इटारसी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से पर्याप्त बारिश नहीं हुई है. चार दिन पहले हल्की बारिश जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर तेज धूप और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी. खेतों में लगी धान सहित अन्य खरीफ फसलें नमी की कमी के कारण प्रभावित होने लगी हैं और किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं. मौसम की बेरुखी को देखते हुए लोग अब धार्मिक आस्था के माध्यम से भी अच्छी वर्षा की कामना कर रहे हैं.

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मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की अपील की गई है. साथ ही बारिश या गर्जना के दौरान खुले स्थान या पेड़ों के नीचे खड़े न रहने की अपील की गई है.

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