सिवनी में पटवारी निकला वन्यजीव तस्कर, तेंदुए की खाल के साथ 2 गिरफ्तार

शहडोल: शहडोल वन विभाग की टीम ने बुधवार (21 जनवरी) को पैंगोलिन तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. वन विभाग की एक स्पेशल टीम ने सिवनी जिले से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की खाल और एक स्कूटी बरामद की गई है. जब्त खाल को वन विभाग के परिक्षेत्र कैंपस में रखा गया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है.

शहडोल दक्षिण वन मंडल डीएफओ श्रद्धा पेन्द्रे ने बताया है कि "वन परिक्षेत्र जैतपुर अंतर्गत 27 अक्टूबर 2025 को वन्य प्राणी पैंगोलिन शिकार मामले में बड़ा खुलासा किया गया था, जिसमें कुछ आरोपियों को पकड़ा भी गया था और कुछ आरोपी फरार चल रहे थे. मामले में फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम सिवनी जिले में भेजी गई थी. जहां देवघाट मझगवां गांव में दबिश देकर दो आरोपियों को पकड़ा गया, एक आरोपी की पहचान स्थानीय निवासी रीझन लाल मरकाम (54) के रूप में हुई है. टीम ने जब आरोपी की तलाशी ली तो उसके बैग में तेंदुए की खाल पाई गई. बताया जा रहा है कि आरोपी हल्का बगलई का पटवारी भी है."

शहडोल वन विभाग की सिवनी में बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की खाल जब्त

वहीं, दूसरे आरोपी की पहचान जबलपुर के संजीवनी नगर निवासी रमाकांत दुबे (35) के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों के कब्जे से तेंदुए की खाल और एक स्कूटी जब्त की गई है. सुरक्षा की दृष्टि से जब्त तेंदुए की खाल को वन विभाग के परिक्षेत्र कैंपस में ही रखा गया है.

पेंगुलिन से जुड़ा है मामला

गौरतलब है कि ये कार्रवाई जैतपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत दर्ज वन्य प्राणी शिकार के पुराने प्रकरण से जुड़ा मामला है, जिसमें अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, वन विभाग के अनुसार पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई, तो उस दौरान एक पटवारी का नाम भी सामने आया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए सिवनी पहुंची. जहां दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपियों की तलाशी के दौरान बैग से तेंदुए की खाल बरामद हुई है. इस पूरे मामले का खुलासा वन विभाग ने किया.