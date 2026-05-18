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शहडोल में प्यास ने तेंदुए को पहुंचाया मौत के कुएं में, बिना मुंडेर के कुआं में गिरने से मौत

शहडोल में बिना मुंडेर के कुएं में गिरा तेंदुआ, हुई मौत, पोस्टमार्टम करा मादा तेंदुए का किया अंतिम संस्कार.

SHAHDOL LEOPARD DIED
शहडोल में बिना मुंडेर के कुएं में गिरा तेंदुआ (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: इन दिनों वन्य प्राणियों के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. शहडोल में अब एक तेंदुए की मौत हो गई है. जिसके बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है, बताया जा रहा है कि तेंदुआ कुएं में गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है. कुछ दिनों से शहडोल क्षेत्र में ही यह इसका मोमेंट देखने को मिल रहा था.

शहडोल में तेंदुआ की मौत

शहडोल के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत मझगवां बीट के अहिरगमा रेंज क्षेत्र में एक तेंदुआ जंगल से निकलकर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच गया था, तेंदुए को गांव के आसपास विचरण करते देखा गया था. जिससे ग्रामीणों में दहशत भी फैल गई थी. इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो भी बनाया था और तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना भी दी थी. जैसे ही तेंदुए के मूवमेंट की जानकारी वन विभाग की टीम को लगी, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुओं की निगरानी भी शुरू कर दी गई थी.

शहडोल में तेंदुए की मौत (ETV Bharat)

मादा तेंदुए का कराया गया पोस्टमार्टम

इसी दौरान रात में तेंदुआ गांव के पास स्थित एक खुले कुएं में गिर गया था. जिससे उसकी मौत हो गई. यह कुआं बिना मुंडेर वाला था. इस घटना की सूचना जैसे ही मिली शहडोल और अनूपपुर दोनों जिलों के वन अधिकारी मौके पर पहुंचे. वन विभाग की टीम ने कुएं से शव को बाहर निकाला. पंचनामा कार्रवाई ,की इसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से पहुंचे पशु चिकित्सकों के दल की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया. पीएम के बाद अधिकारियों की उपस्थिति में नियमानुसार मादा तेंदुए का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है.

SHAHDOL LEOPARD FALLS IN OPEN WELL
खेतों में घूमते दिखा था तेंदुआ (ETV Bharat)

बिना मुंडेर वाले कुएं में गिर गया था तेंदुआ

फॉरेस्ट एसडीओ सोहागपुर संतोष शुक्ला बताते हैं कि "एक दिन पहले हमें पता चला था कि इस क्षेत्र में वन्य प्राणी का मूवमेंट है, जो कि तेंदुआ है और गांव की ओर आ रहा है. इस पर हमारी टीम नजर बनाए हुई थी. इस दौरान कई ग्रामीण भी हमारे साथ थे और उनका हमको काफी सहयोग भी मिला. गर्मी का मौसम है, इंसान जब गर्मी से परेशान हैं, तो जानवर तो होंगे ही. उसकी एक्टिविटी थोड़ी शिथिल दिख भी रही थी, इसलिए उसकी निगरानी की जा रही थी, लेकिन फिर सूचना मिली कि वह बिना मुंडेर वाले कुएं में गिरा हुआ है. जिसका रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका आगे की जांच की जा रही है.

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