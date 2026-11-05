जर्जर झोपड़ी में नहीं था गेट, चुपके से आकर युवती को उठा ले गया तेंदुआ, जंगल लेकर खा गया
शहडोल के जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र में तेंदुए का आतंक, झोपड़ी में सो रही युवती को उठा ले गया, घर से दूर मिला शव. रिपोर्ट-अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 8:28 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 8:40 AM IST
शहडोल: शहडोल जिले में एक दर्दनाक घटना हो गई है, जिसमें एक तेंदुआ एक युवती को उसके घर से उठाकर ले गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ये युवती घर में सो रही थी, तभी ये घटना घटी और रात के अंधेरे में उस युवती को तेंदुआ दबोच कर ले गया. सुबह जब लोग उठे तो युवती की तलाश की तो घर से कुछ दूरी पर युवती का शत विक्षत अवस्था में शव मिला.
युवती को उठा ले गया तेंदुआ
घटना शहडोल जिले के जयसिंहनगर वन परिक्षेत्र के कल्लेय बीट अंतर्गत तगावर गांव के राजस्व क्षेत्र का मामला है. जहां बताया जा रहा है कि 18 साल की सरस्वती सिंह गोंड अपने परिवार के साथ कच्चे और जर्जर मकान में रहती थी. उसके पिता बाहर मजदूरी करते हैं. मकान की हालत खराब थी, उसमें ठीक से दरवाजा तक नहीं लगा था. इसी वजह से घर का कुछ हिस्सा खुला रहता था. सरस्वती अपनी मां और बहन के साथ घर में सो रही थी. इसी दौरान तेंदुआ उसे उठा ले गया.
घर से दूर मिला युवती का शव
बताया जा रहा है कि, पिछले कुछ दिनों से एक तेंदुआ इलाके में विचरण कर रहा था. देर रात यही तेंदुआ घर में घुसकर सो रही सरस्वती को दबोचा और उठा ले गया. सुबह जब परिजनों की नींद खुली तो सरस्वती बिस्तर पर नहीं मिली. परिवार के लोग घबराकर उसकी तलाश में जुट गए. घर से कुछ दूरी पर युवती का छत विक्षत अवस्था में शव मिला, जिससे परिवार सहित गांव में सनसनी फैल गई. हर कोई हैरान और परेशान हो गया. इलाके में मातम पसर गया.
- तेंदुए के जबड़े से मां को बचा लाया बेटा, 25 मिनट चली लेपर्ड के साथ बराबर फाइट
- बछड़े को घर से उठा ले गया तेंदुआ, भोपाल में रात होते ही घरों में कैद हो रहे ग्रामीण
- खिवनी अभ्यारण में बाघिन मीरा का एग्रेसिव मूड, नीलगाय को धर दबोचा, कैमरे में कैद वीडियो
तेंदुए को लेकर वन विभाग अलर्ट पर
इस पूरे मामले को लेकर शहडोल के उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं कि, ''जयसिंहनगर रेंज के तगावर गांव में तेंदुए के हमले में 18 वर्षीय युवती की मौत की दुखद घटना हुई है. जिस घर में युवती सो रही थी उसमें दरवाजे नहीं थे और मकान खुला था. क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी है जहां लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं और घरों में बच्चे बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं. वन विभाग पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं.''