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जर्जर झोपड़ी में नहीं था गेट, चुपके से आकर युवती को उठा ले गया तेंदुआ, जंगल लेकर खा गया

चुपके से आकर युवती को उठा ले गया तेंदुआ ( ETV Bharat )

शहडोल: शहडोल जिले में एक दर्दनाक घटना हो गई है, जिसमें एक तेंदुआ एक युवती को उसके घर से उठाकर ले गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि ये युवती घर में सो रही थी, तभी ये घटना घटी और रात के अंधेरे में उस युवती को तेंदुआ दबोच कर ले गया. सुबह जब लोग उठे तो युवती की तलाश की तो घर से कुछ दूरी पर युवती का शत विक्षत अवस्था में शव मिला.

युवती को उठा ले गया तेंदुआ