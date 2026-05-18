नींबू में नहीं आ रहा फल, जड़ों में करें यह काम, फल-फूल से लद जाएगा पेड़, किसानों को बंपर कमाई
कृषि वैज्ञानिक के मुताबिक, समय पर नींबू के पौधे में प्रूनिंग की जाए तो पेड़ में आ जाएगी जान. शहडोल से अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 10:50 AM IST|
Updated : May 18, 2026 at 11:02 AM IST
शहडोल: नींबू तो हर घर में खूब उपयोग होता है खासकर गर्मियों के सीजन में. इस छोटे से फल में अनगिनत फायदे छुपे होते हैं. गर्मियों में नींबू पानी ठंडक पहुंचाने और डिहाइड्रेशन से बचाता है. नींबू की खपत देखते हुए अब लोगों का नींबू की खेत की तरफ रूझान बढ़ा है. लेकिन अकसर किसानों से सुनने को मिलता है कि उन्होंने नींबू के पौधे तैयार तो कर लिए हैं लेकिन उसमें फल नहीं आ रहे हैं. इस समस्या से ज्यादातर किसान परेशान रहते हैं. ऐसे में अगर आपका नींबू का पौधा तैयार हो चुका है और फल नहीं आ रहे हैं तो कुछ आसान उपाय करके आप नींबू की बंपर पैदावार कर सकते हैं.
नींबू के पौधे में करें आसान उपाय
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि, "नींबू का पौधा बीजू, ग्राफ्टेड या कलम से तैयार किया हुआ है. बीजू पौधे थोड़ी देर से तैयार होते हैं और डीप रूटेड होते हैं. वहीं कलमी और ग्राफ्टेड पौधों का रूट सिस्टम उतना नीचे तक नहीं जाता है. कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, नींबू की जड़ें मुख्य रूप से 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में ही रहती हैं. अगर पेड़ 5 साल पुराना हो गया है तो इनमें जड़ों का एक मकड़ जाल सा बन जाता है. जो नींबू की फसल के लिए बड़ी समस्या बनती है.''
नौतपा से पहले कर लें यह काम
कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि, ''नौतपा से पहले आप इसके जड़ों के आसपास जितने में इसकी पत्तियां फैली है उतनी चौड़ाई में खुदाई करें. उसकी जो जड़ें जाल बना चुकी हैं, उनको काट दें. जड़ों को ऐसे काटें जैसे हर रुट का प्रूनिंग (शाखाओं की कटाई-छंटाई) कर रहे हों. फिर कुछ दिन तक पौधे को पानी न दें. ऐसा भी नहीं करना है कि पौधा मर जाए, अगर ऐसा लगे तो पानी दे सकते हैं. बस इस बात का ख्याल रखना है कि सूर्य की रोशनी पत्तियों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दे.
इसकी पत्तियां सूखकर झड़ जाएं और पौधा जिंदा रहे, सनलाइट में उसको एक्सपोज कर दें. अगर कोई रोग लगा हो या कोई डाली सूखी हो तो उसे भी काट दें. जब पौधे से उनकी पूरी पत्तियां झड़ जाएं तो इसके बाद गोबर की खाद, डीएपी पोटाश पौधे के हिसाब से मिला कर उसको फिर से मिट्टी से ढक दें. पौधे के पास एक थाला टाइप में बना दें. कोशिश करें कि पौधे के तने के पास मिट्टी चढ़ा दें जिससे तने को पानी न छू पाए. इसके बाद उसमें अच्छी सिंचाई करें, उसमें नई पत्तियां आएंगे और उसके बाद फिर पौधे में जमकर फूल आएंगे.''
सनलाइट में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं नष्ट
डॉक्टर मृगेंद्र सिंह का कहा है, ''ये बहुत अच्छा समय है सनलाइट का, इसका बेहतर उपयोग कर सकते हैं. सनलाइट में फंगस और हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और पौधे को नया जीवन मिल जाता है. इसको कई बार बहार कंट्रोल भी करते हैं, बहार कंट्रोल का मतलब यह है नींबू और अमरूद में वर्ष में तीन बार फल आते हैं और संभव हो सके तो बरसात शुरू होते ही इसमें कृषि वैज्ञानिकों से पूछकर कुछ दवा और डाल दें, जिससे पौधा और स्वस्थ रहेगा.''
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बंपर पैसा दिलाता है नींबू
नींबू बंपर पैसा दिला सकता है. क्योंकि इन दिनों नींबू की कीमत अच्छी खासी मिल रही है. खुले बाजार में जाएंगे तो 60 से ₹70 रुपए पाव तक नींबू मिल रहा है. ₹10 में अच्छी क्वालिटी का एक ही नींबू कहीं कहीं मिल रहा है. कहीं-कहीं ₹20 में तीन मिल रहे हैं. इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपके पास नींबू के पेड़ हैं और बंपर फ़्रूटिंग हो रही है तो उससे आप कितना पैसा कमा सकते हैं. नींबू की खेती भी किसानों के लिए लाभ का सौदा हो सकता है.