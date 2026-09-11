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खतरनाक बैक्टीरिया के साए में धान, पीले पत्ते देख चिंता में किसान, 1 ग्राम की दवा बचाएगी फसल

धान की फसल के पीले पत्ते देख घबराएं किसान शहडोल जिले के चटहा गांव के रहने वाले अनिल सिंह और वहां के कुछ और किसान बताते हैं कि, ''उनके खेतों में अजीब तरह का रोग लग रहा है. जिसमें धान की पत्तियों के किनारे-किनारे पीले रंग के धब्बे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसे लेकर किसान चिंतित हैं.'' उनका कहना है कि, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जैसा रोग समझ में आ रहा है. हालांकि इसके लिए उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से भी संपर्क किया है और उन्होंने भी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बताया है. जिसका निदान भी बताया है. अब जल्द ही वो उस दवा का छिड़काव करने वाले हैं जिससे उनके खेतों से रोग की छुट्टी हो जाएगी.

शहडोल: शहडोल जिला आदिवासी बहुल इलाका है. यहां पर खरीफ सीजन में धान की खेती सबसे ज्यादा बड़े रकबे में की जाती है. किसान लगभग धान की खेती करता है. पिछले कुछ दिनों से शहडोल जिले में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. 15 से 20 दिन तक लगातार बारिश के बाद अब एक-दो दिन से थोड़ी राहत जरूर मिली है. लेकिन कभी भी मौसम बदल जाता है, कभी बारिश होने लगती है कभी धूप निकल जाती है. ऐसे में फसलों पर रोग लगने का भी खतरा बढ़ जाता है. कुछ किसानों ने अपनी धान की फसलों में लीफ ब्लाइट बैक्टीरिया जिसे जीवाणु झुलसा रोग भी बोलते हैं, उसके लगने की शिकायत कृषि वैज्ञानिकों से की है.

धान पर लीफ ब्लाइट बैक्टीरिया का खतरा

कृषि वैज्ञानिक डॉ. नितिन सिंघई बताते हैं कि, ''बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को कुछ जगह पर जीवाणु झुलसा रोग या पत्ती झुलसा रोग भी कहते हैं. फसलों में जीवाणु से फैलने वाला ये एक गंभीर रोग होता है. इसके लक्षण की बात करें तो इसमें पत्ती के ऊपरी सिरे से किनारों के सहारे पीले रंग के धब्बे पड़ते हैं. जब वो ज्यादा संख्या में हो जाएं तो उन्हें हाथ से मसल कर देखें तो आपको चिपचिपा पदार्थ निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा. मतलब आपकी फसल में ये रोग लगा हुआ है.

पीले पत्ते देख चिंता में किसान (ETV Bharat)

क्या है बैक्टीरिया का निदान?

कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, ''जो जीवाणु संबंधित रोग होते हैं इसके खात्मे के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP का छिड़काव करना चाहिए. 1 ग्राम दवा को एक लीटर पानी में डालकर अगर हम इसका छिड़काव करते हैं तो किसान अपनी फसल को इस संकट से बचा सकते हैं. अगर सही समय पर धान की फसल के इस रोग का निदान नहीं किया जाता है तो धान की फसल को 20 से 50 प्रतिशत तक नुकसान हो सकता है.''

खरीफ सीजन की मुख्य फसल है धान

शहडोल जिले में खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान है. लगभग हर छोटा बड़ा किसान धान की खेती करता है. ज्यादातर किसान यहां एक फसली खेती करते हैं, जो खरीफ सीजन में ही होती है. ज्यादातर किसान धान की खेती करते हैं और वर्षा आधारित खेती होती है. इस बार शुरुआत में तो बारिश कम हुई लेकिन बाद में धुआंधार बारिश हुई जिससे किसानों ने अपने धान की रोपाई पूरी की. अब ज्यादा बारिश, उमस, बिगड़े मौसम की वजह से किसानों के खेतों पर रोग भी लगने का खतरा बढ़ रहा है. झुलसा रोग और बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जैसे रोग के लक्षण देखे जा रहे हैं.