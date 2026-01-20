ETV Bharat / state

सवालों में शहडोल का जिला चिकित्सालय, डॉक्टर पर पैसे मांगने का आरोप

शिकायत पत्र के मुताबिक जीवन सिंह के पिता बिहारी सिंह जिसकी उम्र 70 साल बताई जा रही है, उन्हें एक एक्सीडेंट के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल शहडोल में भर्ती कराया गया था. डॉ. अम्बेडकर उस मरीज को देख रहे थे. मरीज के पैर की हड्डी टूटी थी. जिसमें आरोप है कि इलाज के दौरान डॉ. अरविंद अंबेडकर ने ऑपरेशन और उपचार के नाम पर 14 से 15 हजार रुपए खर्च होने की बात कही.

शहडोल: शासकीय अस्पताल में जहां एक ओर नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावे किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ डॉक्टर अपनी मनमानी की वजह से ऐसे संस्थान को सवालों के घेरे में ला देते हैं. एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक डॉक्टर पर इलाज के नाम पर पैसे मांगने के गंभीर आरोप लगे हैं. इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने शहडोल कलेक्टर को लिखित शिकायत दी है और जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. अरविंद अंबेडकर पर एक्शन लेने की मांग की है.

इलाज के लिए पैसे मांगने पर कलेक्टर से की शिकायत

आयुष्मान कार्ड से भी नहीं किया गया इलाज

पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब आयुष्मान कार्ड का जिक्र किया गया, तो यह कहकर टाल दिया गया कि आयुष्मान का टेंडर समाप्त हो चुका है और इलाज के लिए पैसे लगेंगे. शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है इस मामले की मौखिक जानकारी वरिष्ठ चिकित्सकों को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर ने बार-बार पैसे मांगे. जिससे मरीज और परिजन दोनों को मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा.

जांच के बाद कार्रवाई का मिला आश्वासन

इसके बाद मजबूरी में मरीज को इलाज के लिए जिला अस्पताल से दूसरी जगह ले जाना पड़ा, पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि शासकीय अस्पताल में इलाज के नाम पर इस तरह से पैसों की मांग हो रही है और गरीब आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय हो रहा है. इस पूरे घटनाक्रम को लेकर को कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल की सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ का कहना है कि "शिकायत के संबंध में जानकारी लगी है. नोटिस दिया जाएगा और जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा."

शासकीय अस्पताल में इलाज के लिए पैसे मांगने का आरोप

पहले भी डॉ. अंबेडकर पर लग चुके हैं आरोप

डॉ. अरविंद अंबेडकर पर इससे पहले भी इलाज के नाम पर पैसे मांगने के आरोप लग चुके हैं, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया है. अब एक बार फिर से कलेक्टर तक शिकायत पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं. पीड़ित ने कलेक्टर से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए.