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जब ग्रामीण लगाते हैं मानसून का अंदाजा, तब कुल्लु का पेड़ बन जाता है 'थर्मामीटर'

जेटठू कोल बताते हैं कि इसका आयुर्वेद महत्व भी है. ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जानकार इसकी कुछ चीजों का दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. वो कहते हैं इसका जो गोंद होता है, इसके बीज का इस्तेमाल देहात क्षेत्र में आज भी कई मर्ज की दवा तैयार करने में किया जाता है. पेट का मर्ज, शरीर में दर्द हो हाथ पैर कंपकपाए, ऐसे कई मर्ज होते हैं. जिनके इलाज में कुल्लू के पेड़ का बीज, गोंद इनका इस्तेमाल अलग-अलग तरीके से होता है. छोटे-छोटे नुस्खे के लिए इसकी दवा बनाई जाती है. जो औषधी के जानकार हैं, वो आज भी कई बीमारियों के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं.

गांव के रहने वाले रामचरण चर्मकार जो खेती किसानी करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं. जब उनसे हमने कुल्लू के पेड़ के बारे में पूछा तो वो अपने बचपन को याद करने लगे, वो बताते हैं कि "कभी उनके गांव के तालाब में भी यह पेड़ हुआ करता था, जो अब नहीं है. वो लोग बचपन में इसके दानों को खाने जाते थे, उसकी चिरौंजी, गोंद को खाते थे. कुछ लोग इसका दवा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि अब उनके क्षेत्र में भी यह पेड़ नहीं दिखता है."

इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में कुल्लू के पेड़ से भी मानसून का अंदाजा लगाया जाता है. जो आज भी आदिवासियों के बीच में काफी प्रचलित है. ग्रामीण जेटठू कोल कहते हैं कि हालांकि अब ये पेड़ भी कम मिल रहा है. हालांकि अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुल्लू के पेड़ जगह-जगह पाए जाते थे, अब वो कम पाए जाते हैं." इसे लेकर भी वो चिंता व्यक्त करते हैं.

कुल्लू के पेड़ को लेकर जमुनिहा गांव के रहने वाले जेटठू कोल बताते हैं कि "ये पेड़ मानसून का इंडिकेटर होता है. मतलब जब इस पेड़ में पत्ते आने लगते हैं, इसका अर्थ होता है कि मानसून आने वाला है. बहुत ज्यादा तादात में जब पत्ते आते हैं, मतलब बारिश इस बार बहुत अच्छी होने वाली है, इसमें जो गोंद होता है, वह बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है. जब ज्यादा तादाद में इस पेड़ में गोंद आते हैं, तब इसका यही अंदाजा लगाया जाता है कि इस बार मानसून बहुत शानदार रहेगा.

कुल्लू एक ऐसा पेड़ है, जो अपने अद्भुत बनावट की वजह से भी अपनी खास पहचान रखता है. इसे कई नाम से जाना जाता है. इसे घोस्ट ट्री या भूतिया पेड़ भी कहा जाता है. इसकी शाखाएं काफी मोटी और मुड़ी हुई होती है, जो अचानक ही देखने पर किसी के हाथ की तरह आभास होता है. कुल्लू के पेड़ मुख्य रूप से भारत के शुष्क पर्णपाती फॉरेस्ट और पथरीले पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं. मध्य भारत इसका मुख्य केंद्र में से एक है.

शहडोल: प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, कई ऐसी अद्भुत चीजें भी दी हैं, जो हमारे बहुत उपयोग में आती है और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पुराने लोग इनका बखूबी इस्तेमाल करते हैं. प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों में से ही एक है कुल्लू का पेड़. जब ग्रामीण मानसून का अंदाजा लगाते हैं, तो ये पेड़ किसी थर्मामीटर से कम काम नहीं करता है. यह पेड़ अपने अद्भुत बनावट की वजह से भी सुर्खियों में रहता है, इसे घोस्ट ट्री भी कहा जाता है.

जब शरीर में दर्द होता है, हाथ कंपकपाने लगे तो कुल्लू का दाना पीस करके पिला देने से राहत मिलती है. कुल्लू का पेड़ सफेद होता है और इसके पत्ते बड़े-बड़े होते हैं. वहीं गांव के रहने वाले रणजीत सिंह बताते हैं कि "वो लोग तो इसका इस्तेमाल अक्सर अपरस जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए किया करते थे. अपरस एक ऐसी बीमारी है, जिसमें नाखून के चारों ओर से चमड़ी निकलने लगती है, दर्द भी होता है. रंजीत कुमार बताते हैं कि उस पेड़ के तने में उस जगह को वो लोग घिस देते थे, तो अपरस पूरी तरह से ठीक हो जाता था."

कुल्लू का पेड़ है खास

शहडोल उत्तर वन मंडल की डीएफओ तरुणा वर्मा बताती हैं कि कुल्लू के पेड़ का वानस्पतिक नाम स्टेरकुलिया यूरेन्स (Sterculia Urens) है. इसे स्पेशली कुल्लू वन के नाम से जाना जाता है, जहां भी जंगल में आप इस पेड़ को देखते हैं, इसके बाहर की छाल जो होती है, वो पूरी तरह से सफेद होती है. इसके पत्ते काफी साइन करते हैं, किसी भी जंगल में जाएंगे तो यह पेड़ आपको अलग से ही दिखेगा. इसका तना काफी मोटा रहता है. इस पेड़ से आपको सबसे अच्छी उच्च गुणवत्ता वाला गोंद भी मिलता है. बांधवगढ़ वाले एरिया में मैंने कुछ कुल्लू के पेड़ देखे हैं."

ग्रामीणों का मानसून इंडिकेटर कुल्लू पेड़ (ETV Bharat)

घोस्ट ट्री क्यों कहा जाता है ?

कुल्लू के पेड़ को आखिर घोस्ट ट्री या भूतिया पेड़ क्यों कहा जाता है. इसकी वजह है क्योंकि रात में अचानक से देखने पर ये डरावना सा लगता है, इसे लेकर गांव के ही रहने वाले जेटठू कोल बताते हैं, की पेड़ का तना होता है, बहुत चिकना होता है, रंग सफेद या हल्का गुलाबी धूसर कलर का होता है. जब इसमें चंद्रमा की रोशनी पड़ती है, तो यह दूर से ही किसी कंकाल या सफेद आकृति जैसा चमकता है. जिसे अचानक ही देखकर लोग डर जाते हैं. इसके तने से पतली परते निकलती रहती है. जिससे इसके तने का रंग भी बदलता रहता है. जो बहुत ही अद्भुत दिखता है.

जब इसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो इसका तन सफेद टेढ़ा-मेढ़ा रात में डरावना सा लगता है. इसकी शाखाएं काफी मोटी और मुड़ी हुई होती हैं. जो देखने में किसी के हाथ फैलाने जैसा आभास होता है, और यही वजह है की इसे भूतिया पेड़ के नाम से भी जाना जाता है.

कुल्लू का पेड़ है खास (ETV Bharat)

इस पेड़ का गोंद है खास

कुल्लू के पेड़ में काफी उच्च क्वालिटी का गोंद पाया जाता है. इसकी लकड़ी से कहीं ज्यादा कीमती इसका गोंद होता है. जिसे कतीरा, गोंद, गम, कराया के नाम से भी जाना जाता है. इस पेड़ का गोंद काफी महंगे दामों पर बिकता भी है. जानकार बताते हैं कि कुल्लू का पेड़ जो होता है, वह काफी नरम और कम टिकाऊ होता है. इसका उपयोग पेंटिंग बॉक्स, खिलौने, हस्तशिल्प, गिटार, वाद्य यंत्र, जहाज के हल्के हिस्से, सस्ते बोर्ड, स्लेट और जलाउ लकड़ी के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है. हालांकि यह जल्दी जल जाता है. आदिवासी क्षेत्र में इससे निकलने वाले गोंद की वजह से यह आय का बड़ा स्रोत भी है.

कहां ज्यादा उगता है

कल्लू का पेड़ आमतौर पर मिट्टी के बजाय चट्टानी और पथरीले ढलानों पर उगना ज्यादा पसंद करता है. इसे गर्म और शुष्क जलवायु पसंद है. जहां बारिश कम होती है, वहां ज्यादा पाया जाता है. कुल्लू के पेड़ मध्य प्रदेश में मिलते हैं. यहां के बैतूल, होशंगाबाद, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, छिंदवाड़ा, सिवनी, सागर और अनूपपुर जिले के अमरकंटक में भी यह पाया जाता है. बांधवगढ़ में भी कुछ पेड़ इसके पाए जाते हैं.

सतपुड़ा की पहाड़ियों को ये पेड़ एक अलग ही पहचान देती है. मध्य प्रदेश से सटे होने की वजह से छत्तीसगढ़ के भी कुछ जगहों पर कुल्लू के पेड़ पाए जाते हैं. यहां के स्थानीय आदिवासी ग्रामीण बड़े पैमाने पर इस पेड़ से गोंद को भी इकट्ठा करते हैं. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और पश्चिमी घाट की निचली पहाड़ियों पर भी यह पेड़ देखे गए हैं. राजस्थान और गुजरात के अरावली पर्वत श्रृंखला में जैसे उदयपुर और सिरोही के आसपास और गुजरात के गिर के जंगलों में चट्टानी क्षेत्रों के शुष्क पहाड़ों पर भी यह पेड़ मिलते हैं.