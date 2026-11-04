ETV Bharat / state

MSP पर कोदो और कुटकी बेचने का आखिरी मौका, किसान जल्द करा लें रजिस्ट्रेशन, 5 नवंबर डेटलाइन

कोदो और कुटकी की MSP पंजीयन 5 नवंबर तक ( ETV Bharat )

शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल आदिवासी बाहुल्य जिला है. यहां अधिकतर रकबे में कोदो और कुटकी की खेती की जाती है. यहां इसकी ज्यादा खेती होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये कम पानी में भी हो जाती है. ज्यादा गहरे खेत की जरूरत भी नहीं पड़ती है. ऐसे में अगर आपने इस साल कोदो कुटकी की फसल लगाई है और उसे सरकार को एमएसपी पर अच्छे दामों पर बेचना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें. क्योंकि पंजीयन की आखिरी तारीख में अब एक दिन ही बचा है.

जल्द कराएं कोदो कुटकी का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश शासन की रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में कोदो और कुटकी के उपार्जन के लिए पंजीयन 6 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक किया जा रहा है. किसानों के पास रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक दिन का समय बचा है. ऐसे में अगर आप एमएसपी पर कोदो और कुटकी की फसल बेचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें.