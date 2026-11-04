MSP पर कोदो और कुटकी बेचने का आखिरी मौका, किसान जल्द करा लें रजिस्ट्रेशन, 5 नवंबर डेटलाइन
कोदो और कुटकी को MSP पर बेचने के लिए किसानों को जल्द रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी, योजना का लाभ उठाने 5 नवंबर तक मौका. रिपोर्ट-अखिलेश शुक्ला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 11:52 AM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल आदिवासी बाहुल्य जिला है. यहां अधिकतर रकबे में कोदो और कुटकी की खेती की जाती है. यहां इसकी ज्यादा खेती होने की एक बड़ी वजह ये भी है कि ये कम पानी में भी हो जाती है. ज्यादा गहरे खेत की जरूरत भी नहीं पड़ती है. ऐसे में अगर आपने इस साल कोदो कुटकी की फसल लगाई है और उसे सरकार को एमएसपी पर अच्छे दामों पर बेचना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें. क्योंकि पंजीयन की आखिरी तारीख में अब एक दिन ही बचा है.
जल्द कराएं कोदो कुटकी का रजिस्ट्रेशन
मध्य प्रदेश शासन की रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026-27 में कोदो और कुटकी के उपार्जन के लिए पंजीयन 6 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक किया जा रहा है. किसानों के पास रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक दिन का समय बचा है. ऐसे में अगर आप एमएसपी पर कोदो और कुटकी की फसल बेचना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें.
कितना मिलेगा MSP?
शहडोल कृषि विभाग के उप संचालक केएस यादव ने बताया, "इस योजना के अंतर्गत कोदो का उपार्जन मूल्य 2600 रुपये प्रति क्विंटल और कुटकी का उपार्जन मूल्य 3600 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है. किसानों का पंजीयन ई-उपार्जन पोर्टल www.mpeuparjan.nic.in पर किया जा रहा है."
फ्री में ऐसे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
किसानों की सुविधा के लिए पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्रों, सहकारी समितियों द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर की गई है. इसके अतिरिक्त एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र एवं निजी साइबर कैफे के माध्यम से सशुल्क पंजीयन भी कराया जा सकता है.
- MSP पर धान बेचने वाले किसानों के फायदे की खबर, घाटे से बचना है तुरंत कराएं रजिस्ट्रेशन, बढ़ी डेट
- 'पीला सोना' ने कराई किसानों की चांदी, बुरहानपुर में भावांतर योजना पंजीयन से किसानों की तौबा
पंजीयन के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. कृषि विकास ने जिले के किसानों से अपील किया है कि निर्धारित अंतिम तिथि 5 नवंबर 2026 से पहले कोदो एवं कुटकी के फसल के उत्पादन के लिए अपना पंजीयन जरूर करा लें, जिससे ज्यादा से ज्यादा दाम पर अपनी फसल को बेच सकें और अच्छी आमदनी हासिल कर सकें.