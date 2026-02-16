ETV Bharat / state

शहडोल में बेखौफ हुए बदमाश, कियोस्क संचालक पर जानलेवा हमला, लूट लिए पैसे

शहडोल: शहडोल जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, तभी तो कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले उनमें अब कोई डर देखने को नहीं मिल रहा है. एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी है और एक कियोस्क संचालक पर जानलेवा हमला करके हजारों रुपए उससे लूट लिए हैं. कियोस्क संचालक अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है.

पहले हमला फिर लूट

घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र की है. यहां कुंजेश सिंह बैंस नाम का एक व्यक्ति जो साखी गांव का रहने वाला है रात को करीब 8 बजे खरपा चौराहे पर स्थित एसबीआई किओस्क बंद करके अपने घर वापस लौट रहा था. वह देवराउ के जंगल के रास्ते से बाइक से जा रहा था, तभी चलती बाइक से अचानक दो अज्ञात बदमाश आए और उस पर अचानक की लाठी डंडों से हमला कर दिया. हमलावरों के चेहरे और सिर पर कई बार वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़ा. हमले के बाद बदमाशों ने उसके बैग में रखे लगभग 20 से 25 हजार रुपए नगद और अन्य सामान लूटकर रफू चक्कर हो गए.