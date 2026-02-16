ETV Bharat / state

शहडोल में बेखौफ हुए बदमाश, कियोस्क संचालक पर जानलेवा हमला, लूट लिए पैसे

शहडोल जिले में एक कियोस्क संचालक पर बदमाशों ने हमला कर लूट लिया. पीड़ित अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है.

SHAHDOL KIOSK OPERATOR ATTACKED
कियोस्क संचालक पर बदमाशों ने हमला कर लूट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 7:44 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: शहडोल जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, तभी तो कोई भी घटना को अंजाम देने से पहले उनमें अब कोई डर देखने को नहीं मिल रहा है. एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी है और एक कियोस्क संचालक पर जानलेवा हमला करके हजारों रुपए उससे लूट लिए हैं. कियोस्क संचालक अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है.

पहले हमला फिर लूट

घटना शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र की है. यहां कुंजेश सिंह बैंस नाम का एक व्यक्ति जो साखी गांव का रहने वाला है रात को करीब 8 बजे खरपा चौराहे पर स्थित एसबीआई किओस्क बंद करके अपने घर वापस लौट रहा था. वह देवराउ के जंगल के रास्ते से बाइक से जा रहा था, तभी चलती बाइक से अचानक दो अज्ञात बदमाश आए और उस पर अचानक की लाठी डंडों से हमला कर दिया. हमलावरों के चेहरे और सिर पर कई बार वार किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर ही गिर पड़ा. हमले के बाद बदमाशों ने उसके बैग में रखे लगभग 20 से 25 हजार रुपए नगद और अन्य सामान लूटकर रफू चक्कर हो गए.

Shahdol Kiosk operator attacked and looted
शहडोल में कियोस्क संचालक पर हमला (ETV Bharat)

घायल ने खुद डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी

इस घटना के बाद घायल अवस्था में ही कियोस्क संचालक ने डायल 112 पर कॉल करके घटना की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल सिविल अस्पताल ब्यौहारी में पहले भर्ती कराया, जहां उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें:

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ब्यौहारी थाना प्रभारी जियाउल हक ने जानकारी देते हुए बताया है कि "एक व्यक्ति के साथ मारपीट और लूट की घटना हुई है, शिकायत भी आई है, जिस पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच की जा रही है."

TAGGED:

SHAHDOL CRIME NEWS
MADHYA PRADESH NEWS
SHAHDOL LOOT WITH KIOSK OPERATOR
SHAHDOL KIOSK OPERATOR SERIOUS
SHAHDOL KIOSK OPERATOR ATTACKED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.