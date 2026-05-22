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खेतों में डाल दें धान की ये किस्म, फिर देखिए कमाल, भर जाएगा भंडार हो जाएंगे मालामाल

धान की अच्छी पैदावार के लिए सबसे आवश्यक है बीज का चयन, खरीफ सीजन में बुवाई से पहले जानें धान की अच्छी किस्म.

Shahdol Kharif season Bumper yielding rice variety
बंपर उत्पादन देने वाली धान की किस्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 12:20 PM IST

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शहडोल: गर्मी का मौसम है और इसके बाद बरसात का सीजन आ जाएगा और खरीफ सीजन में शहडोल संभाग में धान की खेती बड़ी प्रमुखता के साथ और बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है. क्षेत्र के किसानों के लिए धान की खेती आय का एक अच्छा स्रोत भी है, ऐसे में हर सीजन में किसान धान की लेटेस्ट किस्मों की तलाश में रहता है. वह ऐसी किस्मों का चयन करना चाहता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी खासी हो और धान का उत्पादन भी बंपर हो. ऐसे किसानों के लिए जेआर 21 (JR 81-01) एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

बंपर उत्पादन देने वाली धान की किस्म

अगर आप धान की लेटेस्ट किस्म की तलाश में हैं, जो उत्पादन भी बेहतर दे, कम समय में भी तैयार हो जाए, पानी भी बहुत ज्यादा न लगे साथ ही धान की नई किस्म हो, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हो तो, ऐसे किसानों के लिए जेआर 21 (JR 81-01) बेहतर विकल्प है. इसे जवाहर_21 (JR 81-01) के नाम से भी जाना जाता है. धान की ये किस्म बहुत ही किफायती और फायदेमंद साबित हो सकती है.

धान की अच्छी पैदावार के लिए सबसे आवश्यक है बीज का चयन (ETV Bharat)

जवाहर 21 धान की किस्म को मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है. मध्य प्रदेश राज्य बीज उप समिति ने इस किस्म को अक्टूबर 2022 में ही मध्य प्रदेश के किसानों के लिए अनुशंसित कर दिया था, तो वहीं भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 25 सितंबर 2023 को इसे आधिकारिक तौर पर राजपत्र में अधिसूचित कर बिक्री के लिए जारी किया, जो मध्य प्रदेश के जलवायु के हिसाब से धान की बहुत ही अच्छी किस्म है.

जवाहर_21 धान की खासियत

कृषि वैज्ञानिक डॉ मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "जवाहर 21 धान की लेटेस्ट किस्म है, ये दो-तीन साल पहले ही आई है. इसकी विशेषता ये है कि यह क्रांति धान के किस्म का सब्सीट्यूट है. इसके दाने जो हैं क्रांति धान किस्म की तरह ही हैं. साथ ही ये उससे कम दिन की फसल है. ये करीब 120 से 122 दिन की फसल है, इसकी सबसे बड़ी खूबी होती है कि इस धान का पौधा हवा तूफान बारिश में गिरता नहीं है. इसके अलावा इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी होती है. जवाहर 21 धान की किस्म लीफ ब्लाइट और सीथ ब्लाइट रोग के प्रति सहनशील होती है.

Shahdol Kharif season Bumper yielding rice variety
खरीफ सीजन में बुवाई से पहले जानें धान की अच्छी किस्म (ETV Bharat)

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धान के इस किस्म की हाइट भी और धान की अपेक्षा कम होती है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन एप्लीकेशन पर्याप्त किया जा सकता है. साथ में ये नर्सरी ट्रांसप्लांट और सीधी बुवाई दोनों के लिए उपयुक्त है. कई बड़े किसान जिनके पास ज्यादा बड़ा रकबा होता है, वो सीधी बुवाई ही पसंद करते हैं और जो छोटे किसान हैं वो धान की नर्सरी लगाते हैं फिर ट्रांसप्लांट करते हैं. "

पोहा बनाने के लिए अति उत्तम धान

डॉ मृगेंद्र सिंह ने बताया कि "60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसके उपज का पोटेंशियल है और सबसे अच्छी बात यह बहुत अच्छी किस्म है. पूरे मध्य प्रदेश की जलवायु धान की इस किस्म के लिए उपयुक्त है. जेआर 21 किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है. धान की इस किस्म की एक खास बात ये भी है कि इसके दाने मोटे होने की वजह से प्रोडक्शन अच्छा होता है, जो पोहा बनाने के लिए अति उत्तम है."

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