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आदिवासी इलाके का लड़का बॉलीवुड में मचा रहा धूम, 'रजनी की बारात' में कनिष्क बना हीरो

कनिष्क दुबे बताते हैं कि जब मुझे 8वीं क्लास में पापा मम्मी ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था. मैं भोपाल में जब पढ़ने गया, पहली बार में वहां पर एक ड्रामा कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुआ था, उस स्कूल में मैंने एक प्ले भी किया था, वहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट था. जहां पर मुझे एक्टिंग की दुनिया से लगाव होने लगा था. यही मेरे एक्टिंग करियर के लिए टर्निंग पॉइंट भी बना. मैं बचपन से डांस, रेंडम शो करता था, जो हमारे कॉलोनी में होते थे.

जब टीजर आया तो आधे से ज्यादा लोगों को तो ये लगा कि सच में यह फिल्म हो रही है. मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी कि जो बहुत सारे लोगों को नहीं लग रहा था कि यह हो सकता है, वो लोग भी खुश हैं कि सच में सब कुछ अच्छा हो रहा है. बहुत सुंदर रिस्पॉन्स आया. टीजर, ट्रेलर सबको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है.

फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसे लेकर क्या रिस्पांस मिल रहा, इस सवाल पर कनिष्क दुबे का कहना है कि "सबसे पहले हमारा टीजर लॉन्च हुआ था, टीजर लॉन्च होने के बाद सब में खुशी की लहर दौड़ गई थी. सबको यह बताना कि मैं फिल्म में काम कर रहा हूं, क्या किरदार है मेरा, यह बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है और हम ऐसी जगह से आते हैं कि वहां पर ऐसा बोलना कि हम कोई बॉलीवुड फिल्म को लीड कर रहे हैं, अपने आप में अविश्ववसनीय टास्क होता है.

कनिष्क दुबे ने ईटीवी भारत को बताया कि "ये फिल्म उनके जीवन का सबसे बड़ा माइलस्टोन है, वो बचपन से लेकर के अभी तक जो सपने देखे हैं, वह अब जाकर पूरे हो रहे हैं. वो कहते हैं कि खुशी के साथ-साथ नर्वसनेस भी उतनी ही है, हल्का डर भी है कि क्या होगा आगे, लेकिन ये सब एक जर्नी का पार्ट होता है सब कुछ अच्छा है."

यह फिल्म नारी सशक्तिकरण को लेकर एक खास संदेश देते हुए बनाई गई है. फिल्म की रिलीज डेट जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, शहडोल संभाग के लोगों में भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार शहडोल संभाग का कोई लड़का किसी बॉलीवुड मूवी में लीड रोल करता नजर आने वाला है.

शहडोल के रहने वाले कनिष्क दुबे ने कमाल कर दिखाया है. महज 23 साल की उम्र में इस लड़के ने बॉलीवुड में भी धमाका कर दिया है. बॉलीवुड फिल्म 'रजनी की बारात' जो कि 29 मई को रिलीज होने जा रही है, इस फिल्म में कनिष्क दुबे लीड रोल में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में कनिष्क दुबे 'रज्जन' के मुख्य किरदार में नजर आएंगे तो वहीं रजनी का मुख्य किरदार उल्का गुप्ता ने निभाया है. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य अमन ने किया है. फिल्म को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

शहडोल: मध्य प्रदेश का शहडोल आदिवासी इलाके से ज्यादा अपने टैलेंट को लेकर चर्चाओं में रहता है. यहां क्रिकेट से लेकर दूसरे स्पोर्ट्स में बच्चों की रुचि और उनका प्रदर्शन लोगों का ध्यान खींचता है. वहीं अब बॉलीवुड में भी शहडोल की धमक देखने को मिल रही है. हाल ही में शहडोल के कनिष्क दुबे ने बॉलीवुड की एक फिल्म साइन की है. जिसमें वह लीड रोल में नजर आने वाले हैं, जल्द उनकी फिल्म भी रिलीज होने जा रही है.

कनिष्क दुबे (ETV Bharat)

गर्मी की छुट्टियों में आकर अपने दोस्तों के साथ में यूट्यूब वीडियो बनाना, फिर उसके बाद यूट्यूब में भी वीडियो का चल जाना, लोगों का अच्छा रिस्पांस आना, कहीं ना कहीं वह मेरे अंदर एक बिल्ड करता गया. उसके बाद मैंने 12वीं कक्षा पास की. डीयू भी मिल गया था मुझे, लेकिन पापा का कहना था कि अगर आपको एक्टिंग की दुनिया में रुचि है, तो उधर ही जाना चाहिए, फिर मेरी बहन ने भी मुझे काफी सपोर्ट किया. फिर क्या था मैंने भी मन बना लिया कि अब मैं इसी रास्ते पर चलूंगा और चल पड़ा.

मुंबई तक का सफर कितना चैलेंजिंग ?

जब हमने सवाल किया कि शहडोल से मुंबई तक का सफर कितना चैलेंजिंग था? इस पर कनिष्क दुबे बताते हैं कि अगर मैं सच बताऊं तो हर मूवमेंट और हर पल यहां पर चैलेंजिंग है. आप मुंबई में आते हैं, तो आपको ये देखकर समझ में आता है कि यहां करोड़ों की संख्या में कंपटीशन है. ऐसे कंपटीशन में आपको अपनी एक फिल्म लांच करना बहुत बड़ी बात है, लोगों को 9 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूं.

फिल्म में लीड रोल का काम कैसे मिला ?

फिल्म में लीड रोल का काम कैसे मिला? इस सवाल पर उनका कहना है कि देखिए ऑडिशन तक आना ही बहुत बड़ी बात होती है. आपको ऑडिशन मिल रहे हों, सबसे पहले कास्टिंग प्रोफाइल दूसरी जगह पर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके पास जाती है, फिर कास्टिंग डायरेक्टर आपको रोल के हिसाब से कास्ट करते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी लंबी है कि आपको लीड एक्टर बनने तक के सफर में इतना ज्यादा समय लग जाएगा, पता चले आपके जीवन का आधा समय इसी में निकल गया.

कनिष्क दुबे (ETV Bharat)

मैं तो इस मामले में भाग्यशाली इसलिए भी था कि आदित्य सर उस समय एक फिल्म बना रहे थे, उनसे एक जगह पर मैं अचानक से टकराया, तो इस फिल्म को लेकर चर्चा हुई. वह फिल्म बना रहे हैं और उस पर मैं काफी रुचि रख रहा हूं, स्टोरी के बारे में डेवलपमेंट आया तो सर ने स्टोरी भी समझाई. उन्होंने वो फिल्म पूरी डेवलप की तो मेरा उस फिल्म से बहुत ज्यादा लगाव आ गया था, तो मैं सर को बोला कि सर मुझे इस फिल्म का पार्ट बनना ही है.

मैं आपको असिस्ट कर लूंगा या साइट पर रहना चाहता हूं. जिस फिल्म को मैंने पेपर पर देखा है, उस फिल्म को ऑन स्क्रीन तक आप कैसे लेकर जाओगे, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन तब तक आदित्य सर के दिमाग में कुछ और प्लान था. लगता है कि आदित्य सर ने ये सोच रखा था कि मैं इस कैरेक्टर में बहुत फिट होऊंगा. आदित्य सर ने मुझे बोला कि आप भी ऑडिशन दो, उस फिल्म के लीड रोल के लिए कई लोग ऑडिशन दे रहे थे, उसी ऑडिशन में मुझे सिलेक्ट किया गया. उनके दिमाग में रज्जन का जो किरदार था, मैं उस कैरेक्टर में मैच कर गया. लगता है कि मेरा थोड़ा सा लक भी ज्यादा काम कर गया."

रजनी की बारात में लीड रोल में कनिष्क (ETV Bharat)

पिता बोले हमारे लिए प्राउड मूवमेंट

कनिष्क दुबे के पिता विजय दुबे कहते हैं कि "बेटे का सफल होना, बॉलीवुड में बेहतर काम करना, बेटे का सपना साकार होना किसी भी माता-पिता के लिए ये एक बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है. जब कनिष्क धीरे-धीरे बड़ा होने लगा तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि उसकी क्षमता एक लीडरशिप की या किसी प्रोग्राम को अरेंज करने की है. जब वह 5 साल का था और हम लोगों ने न्यू ईयर की एक पार्टी की थी और उसमे उसने एंकरिंग की थी. वहां से धीरे-धीरे हमें ऐसा लगा कि आज नहीं तो कल ये अपने जीवन में फिल्म इंडस्ट्री या एक्टिंग में बेहतर करेगा.

जब वो बड़ा हो रहा था, तो उसका मन था कि वह बाहर पढ़े, तो उसका एडमिशन हमने भोपाल में करवाया. जब वह छुट्टियों से लौटता था, तो अपने दोस्तों के साथ में छोटे-छोटे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था. हमें इसे एक बेहतर प्लेटफार्म देना चाहिए. भोपाल से 12वीं पास की, जहां उसने 93 प्रतिशत अंक लाए. उसके बाद फिर हमने दिल्ली में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन में BSC इन सिनेमा कोर्स में एडमिशन करा दिया.

कनिष्क का शहडोल से मुंबई तक का सफर (ETV Bharat)

फिर दिल्ली से उसे मुंबई हमने शिफ्ट किया. वहां पर एक अनुपम खेर साहब की एकेडमी है, फिर वहां पर उसने एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया और फिर तब से वो संघर्ष कर रहा है. अब जाकर सफलता मिली है. उसने अपना संघर्ष जारी रखा, ईश्वर की दया और सब के आशीर्वाद से उसे इस फिल्म का ऑडिशन मिला और ऑडिशन में सिलेक्ट भी हुआ. आदित्य अमन इसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसका कई बार ऑडिशन लिया और तीसरा ऑडिशन हुआ.

ये पूरी फिल्म बिहार के मिथिलांचल और दरभंगा में शूट हुई है. 29 मई को यह फिल्म ऑल इंडिया रिलीज हो रही है. आप सबसे भी अनुरोध है कि छोटे शहरों से निकल करके बच्चे इतनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी उसको सम्मान देंगे, सपोर्ट देंगे, जिससे यहां के भी बच्चे अपनी कला को आगे ले जा सकेंगे और पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकेंगे".

स्ट्रगल के दौरान कभी हताशा आई

सफलता तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, लेकिन इस बीच में स्ट्रगल बहुत आता है. शहडोल से मुंबई जाना वहां स्ट्रगल करना, धक्के खाना इस बीच पिता-पुत्र के बीच में कुछ तो बात होती रही होगी कि मोटिवेट कैसे करते थे? इस सवाल पर उनके पिता विजय दुबे मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम खुद निराश और हताश रहते थे कि कहीं बेटा परेशान ना हो रहा हो, इतना वक्त हो गया है लेकिन बेटा कहता था कि पापा आप टेंशन मत लो मेरे अंदर इतना धैर्य है, कि मैं लगा रहूंगा और आगे भी पूरी कोशिश करता रहूंगा. एक दिन बेहतर काम करके आपको दिखाऊंगा.

अभी वो एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन राइटिंग में भी अपना काम कर रहा है. अभी-अभी उसने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में आगे बढ़ी. रेड कारपेट में फोटोग्राफी के लिए भी उसको अवार्ड मिला. इस तरह से काफी सारी चीज आगे बढ़ते हुए लगातार मेहनत कर रहा है, उसने मेहनत में थोड़ी भी कमी नहीं की उसी का रिजल्ट मिल रहा है.