आदिवासियों का टॉनिक अर्जुन पेड़! हार्ट और स्किन रोग में फायदेमंद है कहुआ की छाल
अर्जुन यानी कहुआ का वृक्ष सेहत के लिए फायदेमंद है, हार्ट और स्किन रोग में दिखाए असर, जानिए आदिवासी कैसे करते हैं इसका इस्तेमाल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 9:42 AM IST|
Updated : November 12, 2025 at 10:18 AM IST
रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला
शहडोल: शहडोल संभाग को प्रकृति का वरदान मिला हुआ है, ये पूरी तरह से जंगली इलाका है. यही वजह है कि यहां पर कई ऐसे पेड़ पौधे जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं हैं. कई पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जो औषधि की खान हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए वरदान हैं. उन्हीं में से एक है कहुआ का पेड़, जो एक विशाल वृक्ष होता है, यह लोगों के हार्ट के लिए वरदान भी होता है.
कहुआ क्या है?
अर्जुन के पेड़ को भला कौन नहीं जानता, नाम तो आपने सुना ही होगा. इसी को शहडोल संभाग में लोकल भाषा में कहुआ के पेड़ के तौर पर जाना जाता है. कहीं-कहीं इसे आम बोलचाल में सादड़ी के नाम से भी जानते हैं. इसके अलावा इसे घवल, ककुभ, नदी नालों के किनारे होने के चलते इसे नदीसर्ज भी बोला जाता है. जितने इलाके उतने लोकल नाम से जाना जाता है. लेकिन काम इसका एक ही होता है. इसकी छाल, पत्तियां सभी औषधीय महत्व की होती है. कहुआ का पेड़ विशाल वृक्ष होता है. ये लगभग 60 से 80 फीट ऊंचा होता है, इसका बोटैनिकल नेम टर्मिनेलिया अर्जुन है.
आदिवासियों के लिए औषधियों का खजाना
आदिवासी वर्ग में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो प्रकृति के इन अद्भुत चमत्कारों के बारे में जानते हैं और उनका भरपूर उपयोग भी करते हैं. जेट्ठू कोल को जड़ी बूटी और आयुर्वेद महत्व के पेड़ पौधों की जानकारी है. वो बताते हैं कि, ''कहुआ के पेड़ में कमाल की ताकत है. इसकी छाल, पत्तियां सभी का उपयोग अलग-अलग तरह के मर्ज में दवाइयों में किया जाता है.'' हालांकि वो चिंतित भी हैं. उनका मानना है कि लोग शुरुआत में इसके बारे में नहीं जानते थे. अभी भी ज्यादातर लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. हालांकि अब तो जलाऊ लकड़ी के तौर पर कटाई में कमी भी आई है.
पहले के समय में जब यह बहुतायत में मिलता था, तो काफी संख्या में जाने अनजाने इसके पेड़ की कटाई जलाऊ लकड़ी के तौर पर होती थी, जिसकी वजह से इसकी संख्या में भी कमी आई है. क्योंकि नया पेड़ कोई लगा नहीं रहा है, और जो पुराने पेड़ बचे हुए हैं, उनका भरपूर दोहन हो रहा है. इसे लेकर जेट्ठू कोल काफी चिंतित भी हैं, और वो कहते हैं कि, ''अब इसके संरक्षण की भी जरूरत है क्योंकि यह प्रकृति का वरदान है और इन्हें बचाना जरूरी है.''
अर्जुन औषधीय महत्व का पेड़
कहुआ के पेड़ का औषधीय महत्व भी है. इसे लेकर आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं, "अर्जुन का पेड़ हृदय रोग के लिए फेमस है, इस पेड़ की छाल को दूध के साथ मिलाकर पी लिया तो हृदय रोग में काफी फायदा मिलता है. जो लोग कोलेस्ट्रॉल या मोटापे के चलते दूध नहीं ले सकते हैं, वो अर्जुनारिष्ट के फॉर्म में इसका उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा इसके जो पत्ते होते हैं उनका उपयोग खुजली के मर्ज को ठीक करने में भी किया जाता है. इससे काफी फायदा मिलता है.
यह परजीवी नाशक के रूप में भी इस्तेमाल होता है. इसके पत्तों का लेप एक्जिमा जैसी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है. इसको लगाने से काफी फायदा मिलता है. अर्जुन के पेड़ की छाल फेस पैक के तौर पर महिलाएं इस्तेमाल कर सकती हैं. महिलाओं के चेहरे की झुर्रियां और रिंकल्स के लिए स्किन टाइटनिंग के तौर पर ये काम आता है.
ये बहुत ही काम का पेड़ है, इसकी छाल इसकी पत्तियां सभी औषधीय महत्व की हैं. हालांकि आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव ये भी कहते हैं कि इस पेड़ के उपयोग से पहले किसी जानकार आयुर्वेद चिकित्सक से जरूर परामर्श करें और उसके बाद ही उपयोग करें. क्योंकि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है.
बाजार में डिमांड, पैसों में मांग
जाहिर सी बात है जब कोई पेड़ औषधीय महत्व का है, उसकी छाल इसकी पत्तियों में इतने चमत्कारी गुण पाए जाते हैं, तो कई आयुर्वेद कंपनियां भी इसकी डिमांड करती होंगी. इसे लेकर हमने जड़ी बूटी औषधीय महत्व की चीज खरीदने वाले प्रदीप सिंह बघेल से बात की तो उन्होंने बताया कि, कहुआ के पेड़ की छाल की काफी डिमांड रहती है. कई आयुर्वेद कंपनियां इसकी डिमांड करती हैं.'' प्रदीप सिंह बघेल बताते हैं कि ''अगर क्वालिटी के हिसाब से अच्छी कटिंग है तो उसे ₹24 किलो तक बाजार में खरीद रहे हैं और बड़ी-बड़ी आयुर्वेद कंपनियों को दे रहे हैं.''
कहां सबसे ज्यादा पाया जाता है
कहुआ का पेड़ आखिर सबसे ज्यादा कहां मिलता है. इसे लेकर एक्सपर्ट बताते हैं कि, ''यह पेड़ हिमालय की तराई शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में नदी नालों के किनारे पर बहुतायत में मिलता है. मध्य प्रदेश और बिहार में काफी संख्या में पाया जाता है, इसकी छाल को अगर पेड़ से निकाल लिया जाए तो फिर से छाल आने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं. मतलब दो वर्षा ऋतु लगते हैं.
एक वृक्ष में छाल 3 साल के चक्र में आता है. इस पेड़ की छाल की बाहरी परत सफेद होती है. अंदर से चिकना, मोटा और हल्के गुलाबी रंग की होती है. इसकी छाल के बारे में ग्रामीण बताते हैं कि 4 साल में एक बार खुद से इसकी छाल निकलकर नीचे गिर जाती है. इसकी छाल का उपयोग कर चुके लोग बताते हैं कि स्वाद में ये तीखा और कसैला होता है.