कड़कनाथ मुर्गा पालने का इतना शौक, खुद ही बना ली हैचिंग मशीन, अब खटाखट फोड़ रही अंडे

शहडोल में मोटर बाइंडिंग का काम करने वाले किसान को कड़कनाथ मुर्गे पालने का शौक. परेशानी होने पर खुद ही बना ली हैचिंग मशीन.

SHAHDOL FARMER HATCHING MACHINE
किसान ने तैयार कर दी हैचिंग मशीन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 7:40 PM IST

6 Min Read
शहडोल: आज के इस आधुनिक युग में और सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी संभव है. शहडोल में एक आदिवासी युवा किसान को कड़कनाथ मुर्गा पालने का बहुत शौक है, इससे पैसे भी कमा रहा है. अक्सर नए चूजों के लिए इस युवा को परेशान होना पड़ रहा था, ऐसे में इस परेशानी का समाधान करते हुए इस आदिवासी युवा ने अंडे फोड़ने वाली मशीन ही तैयार कर दी. यह मशीन अब खटाखट अंडे फोड़ रही है.

शौक की वजह से बना दी मशीन

कड़कनाथ मुर्गे की डिमांड अलग ही रहती है, यह काफी महंगे दामों पर बिकता है. हम आपको एक ऐसे आदिवासी युवा के बारे बताने जा रहे हैं, जिसे कड़कनाथ मुर्गीपालन का शौक है. मुर्गी पालन उन्हें इतना मुनाफे का लग रहा है कि उसने अपनी जिद की वजह से कड़कनाथ मुर्गी के अंडे फोड़ने की मशीन ही तैयार कर दी.

कड़कनाथ मुर्गा पालने के शौक के चलते बनाई हैचिंग मशीन (ETV Bharat)

शिवचरण सिंह जयसिंहनगर ब्लॉक के मीठी गांव के रहने वाले हैं. वो बताते हैं कि "उन्होंने कक्षा 12वीं तक पढ़ाई की है. बायोलॉजी सब्जेक्ट से पास भी हैं. घर की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ नहीं पाए और घर चलाने के लिए पैसे कमाने में लग गए. वैसे तो मोटर बाइंडिंग काम है, लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले मुर्गी पालन की शुरुआत की थी और उसमें भी कड़कनाथ मुर्गी पालन वो विशेष तौर पर कर रहे थे. उन्हें कड़कनाथ मुर्गी पालन का इतना शौक हो गया कि उन्होंने उसे साल दर साल बढ़ाते गए लेकिन आने वाले समय में उन्हें चूजे मिलने में दिक्कत आने लगी और मिलते भी थे तो समय पर नहीं मिलते थे, जिसे लेकर अक्सर वह परेशान रहते थे. "

शिवचरण सिंह ने बताया कि "उन्होंने कड़कनाथ मुर्गी के अंडे फोड़ने वाली मशीन बनाने का ठाना और उसकी तैयारी में जुट गए इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया और फिर कुछ सालों के प्रयास के बाद थोड़ी बहुत असफलता के बाद इसमें कामयाब भी हो गए हैं. अब उनकी यह छोटी और सस्ती मशीन कड़कनाथ मुर्गी के अंडों को फटाफट फोड़ रही है. जिससे अब कड़कनाथ के चूजों की समस्या का समाधान हो गया है."

KADAKNATH COCK AND HEN
शौक की वजह से बना दी मशीन (ETV Bharat)

कैसे काम करती है मशीन?

शिवचरण सिंह बताते हैं कि "इस मशीन को बनाने में लगभग 500 से लेकर 1000 तक का खर्च आता है. एक बार में 100 अंडे का इसमें स्पेस रहता है. आप इसके अंदर रख सकते हैं जिसमें 80 से 85 अंडे की हैचिंग हो जाती है और यह मशीन पूरी तरह से लाइट से चलती है.

इस मशीन में पहले अंडे को रखना पड़ता है और 18 दिन तक इसे घुमाना पड़ता है और फिर 18 दिन बाद इसे घुमाना बंद कर देते हैं. जिसके बाद यह 19 से 21 दिन में यह प्रॉसेस कंप्लीट हो जाती है और फिर ये अंडे फूटने लगते हैं और चूजे उससे निकलने लगते हैं. कुल मिलाकर 18 से 21 दिन में प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है."

पिछले 2 साल से प्रयास, अब जाकर मिली सफलता

शिवचरण सिंह बताते हैं कि "उन्होंने इस मशीन को बनाने में काफी मेहनत की है. इसमें कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के कृषि वैज्ञानिक बीके प्रजापति ने लगातार मार्गदर्शन किया. थोड़ा बहुत सहारा उन्होंने सोशल मीडिया से लिया और एक दो साल के अथक प्रयास के बाद वह मशीन बनाने में सफल हो गए. अब उनकी मशीन 100 अंडों में कम से कम 80 से 85 अंडे फोड़ देती है. यह ऑटोमेटिक मशीन है, जो की लाइट और सेंसर के माध्यम से काम करता है."

मुर्गी पालन से कमा रहे पैसा

शिवचरण सिंह बताते हैं कि "वैसे तो उनका मोटर बाइंडिंग का भी काम है, उनकी दुकान है लेकिन मुर्गी पालन का काम उन्होंने 2020-21 से शुरू किया था. इसे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बी के प्रजापति के माध्यम से इसकी शुरुआत की थी. ज्यादातर मुर्गी पालन में वो कड़कनाथ और सोनाली मुर्गी पालते हैं और कुछ देसी मुर्गी भी रखे हुए हैं.

वो कहते हैं कि कड़कनाथ मुर्गे के बिजनेस को शुरू करने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन 50 मुर्गी से जो ये बिजनेस उन्होंने शुरू किया था अब वह लंबा हो गया है और धीरे-धीरे अब बढ़ भी रहा है."

अंडे नहीं फोड़ती कड़कनाथ मुर्गी

देखा जाए तो जो कड़कनाथ मुर्गा है उसकी डिमांड मार्केट में अच्छी खासी रहती है और यह अच्छे दामों पर बिकता है. कड़कनाथ मुर्गी में एक बात और होती है कि वह अपने अंडों पर नहीं बैठती है. जिस वजह से अंडों को नहीं फोड़ती है. ये उसका नेचुरल स्वभाव होता है और इसी वजह से जो मुर्गी पालक होते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत आती है. यही वजह है कि इसके अंडों को फोड़ने के लिए हैचिंग मशीन की जरूरत होती है. कड़कनाथ मुर्गी के अंडे का रंग हल्का भूरा या क्रीम जैसा होता है. यह मुर्गी एक साल में लगभग 80 से 110 अंडे तक देती है. कड़कनाथ मुर्गी लगभग 6 से 7 महीने की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती है.

'शिवचरण ने तैयार कर दी हैचिंग मशीन'

कृषि वैज्ञानिक डॉ बीके प्रजापति बताते हैं कि "शिवचरण सिंह को कृषि विभाग के माध्यम से उन्हें कड़कनाथ मुर्गे-मुर्गियों के चूजे दिए गए थे. जिससे उन्होंने इसका पालन शुरू किया था लेकिन जब समय पर चूजे नहीं मिलते थे तो वो काफी चिंतित रहते थे और उन्हें अब कड़कनाथ मुर्गी पालने का शौक भी हो गया था. जब उन्होंने अपनी समस्या से हमें अवगत कराया तो हमने उन्हें कहा कि आप बिजली का काम तो करते ही हैं तो क्यों ना आप हैचिंग मशीन ही तैयार करें. उसमें सिर्फ तापमान और आर्द्रता कंट्रोल करनी होती है."

उन्होंने बताया कि "इसमें अंडे फोड़ने के प्रॉसेस में जब 19 से 21 दिन के बीच में जब लास्ट का 3 दिन का समय बचता है तो उसका जो तापमान होता है, 37.5 डिग्री के साथ 65 से 70% तक आद्रता आपको मेंटेन करनी होती है, लास्ट का जो दिन होता है उसमें आद्रता 80% रखना होता है. इसके बाद शिवचरण सिंह इस मशीन बनाने में लग गए और एक यंत्र का निर्माण किया जो अब उनके लिए काफी काम का है."

