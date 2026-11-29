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शहडोल में लहलहाएगा काबुली चना, सब्सडी पर मिलेगा बीज, 30 किसान करेंगे खेती, बढ़ेगी कमाई

शहडोल में ऊगेगा काबुली चना ( ETV Bharat )

शहडोल: वैसे तो शहडोल जिले में खरीफ सीजन में धान की खेती बड़े प्रमुखता के साथ की जाती है. रवि सीजन में गेहूं की खेती सबसे ज्यादा रकबे में की जाती है. तिल, उड़द, अरहर, चना जैसी फसलों को भी लगाया जाता है. लेकिन पहली बार काबुली चना लगाने की तैयारी की जा रही है. जनरली इसकी खेती मालवा में बहुतायत में होती है, लेकिन इसकी खेती को शहडोल में ट्रायल किया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि यहां की मिट्टी जलवायु इसके लिए बहुत बेहतर है, और अगर ये संभव होता है, तो शहडोल के किसानों को बहुत लाभ होगा.