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शहडोल के झिरिया धाम में भक्तों की पूरी होती है मन्नत, जलधारा से चर्म रोग ठीक होने का दावा करते हैं लोग

शहडोल के झिरिया धाम को लेकर मान्यता है कि यहां से निकलीं 2 जलधाराओं से ठीक होते हैं चर्म रोग.हर मन्नत पूरी करती हैं माता.

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शहडोल के झिरिया धाम में भक्तों की पूरी होती है मन्नत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 6:17 PM IST

5 Min Read
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शहडोल: चैत्र नवरात्रि में शहडोल के एक ऐसे धार्मिक स्थल के बारे में बताने जा रहे हैं, जो धार्मिक के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी रमणीय स्थल है. ऐसी मान्यता है कि यहां लोगों की मन्नत तो पूरी होती ही है, साथ ही यहां से 2 ऐसी जलधाराएं बहती हैं, जिसमें से एक जलधारा में स्नान कर लेने से चर्म रोग जैसी बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है, तो दूसरी जलधारा के कुंड से एक लोटा जल चढ़ा देने से मन्नत पूरी होती है. इसे झिरिया धाम के नाम से जाना जाता है.

रामपुर का झिरिया धाम

शहडोल से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर गोहपारु ब्लॉक में स्थित है रामपुर गांव और यहां स्थित है झिरिया धाम. यह गांव चारों ओर पहाड़ से घिरा है इस कारण रमणीय नजर आता है. पहाड़ की तलहटी में यहां मंदिर स्थापित है और यहां से 2 जलधाराएं भी बहती हैं.

झिरिया धाम समिति के सदस्य मनोज केवट बताते हैं कि "इस जगह को झिरिया धाम के नाम से जाना जाता है और यहां पर शहडोल ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग यहां पहुंचते हैं. मंदिर को लेकर उनके पूर्वजों ने उन्हें बताया है करीब 80 साल पहले यहां फगुना पंडा थे, उन्हें सपना आया था और उसके बाद उन्होंने पहाड़ के पीछे से एक मूर्ति लाकर यहां स्थापित की थी. इस मंदिर के नीचे से पानी की अविरल धारा भी बह रही है, तभी से यह धार्मिक स्थल बहुत ही चमत्कारी माना गया है."

जलधारा से चर्म रोग ठीक होने का दावा करते हैं लोग (ETV Bharat)

बच्चे होने की मन्नत पूरी होने की है मान्यता

समिति सदस्य मनोज केवट बताते हैं कि "इस मंदिर में ऐसे लोग भी पहुंचते हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते हैं तो वो यहां पर जाकर मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर फिर वह श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं. जो भी मन्नत में शर्त रखते हैं उसे पूरी करते हैं. ऐसे कई लोग अक्सर आते रहते हैं, ये बहुत ही चमत्कारी मंदिर माना जाता है."

मंदिर के वर्तमान पंडा मुकेश यादव बताते हैं कि "यहां पर नवरात्र में बहुत भीड़ होती है. रामनवमी में यहां विशाल मेले का आयोजन भी होता है. दूर-दूर से लोग यहां पर भक्ति भाव से पहुंचते हैं."

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रामपुर का झिरिया धाम (ETV Bharat)

'12 महीने बहती हैं दोनों जलधाराएं'

रामपुर के ग्रामीण इसे देविहाई पहाड़ के नाम से जानते हैं. इसके अलावा यहां से 2 अविरल जलधाराएं भी बहती हैं. इन जलधाराओं को लेकर मनोज केवट बताते हैं कि "एक जलधारा मंदिर के नीचे से जहां पर प्रतिमा स्थापित है उनके चरणों के नीचे से बहती है और वहीं पर कुंड बना हुआ है. ये पानी कुंड में एकत्रित होता है और इस कुंड के पानी को लेकर लोग माता पर जल चढ़ाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं.

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12 महीने बहती हैं दोनों जलधाराएं (ETV Bharat)

इसके अलावा दूसरी जलधारा इस पहाड़ी में कुछ मीटर दूरी पर है. जब थोड़ी सी दूर पर जाएंगे तो एक पेड़ है जिसके नीचे से बहुत पतली जलधारा निकल रही है और ये दोनों ही जलधाराएं 12 महीने बहती रहती हैं."

चर्म रोगों के ठीक होने का दावा

मनोज केवट दावा करते हैं कि "पेड़ के नीचे से यह जो अविरल जलधारा बह रही है यह बहुत ही चमत्कारी है. ये जलधारा चर्म रोग को हर लेती है. इसलिए इसे रोगही झिरिया बोलते हैं. इस जलधारा में नहाने से दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं. यहां तीन चार बार नहाने से यह लाभ मिलता है और कई लोग इसका लाभ ले चुके हैं."

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जलधारा से चर्म रोग ठीक होने का दावा (ETV Bharat)

'पानी के कुछ प्राकृतिक स्त्रोतों में रहता है सल्फर'

झिरिया के पानी में नहाने से चर्म रोग ठीक होने के दावे पर आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि "सामान्यतः जिनको फंगल या बैक्टीरियल या स्किन डिजीज होता है, वे परेशान होकर ऐसी जगह पर जाते हैं. यहां जमीन में सल्फर का स्रोत होता है जिसके ऊपर से पानी बहता है और वह पानी सल्फर को साथ लेकर बहता है. यही सल्फर चमड़ी में पड़ने के कारण एक तरह की एंटी माइक्रोबॉयल एक्शन देता है जिससे बैक्टीरियल, फंगल स्किन डिजीज में काफी आराम होता है."

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बच्चे होने की मन्नत पूरी होने की है मान्यता (ETV Bharat)

अंकित नामदेव बताते हैं कि "सल्फर में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं. आयुर्वेद में सल्फर की दवाइयां में टॉपिकल जेल, क्रीम्स काफी कारगर होती हैं. आयुर्वेद में सल्फर को गंधक बोला गया है. एक तरह से कहा जाए तो जाने अनजाने में लोग सल्फर बाथ लेते हैं. जैसा कि कहा जा रहा है कि वहां नहाने से चर्म रोग ठीक हो रहा है तो हो सकता है कि वहां सल्फर की अच्छी मात्रा हो जो पानी के साथ बह रही हो. यदि ऐसा है तो रोगियों को फायदा मिल सकता है."

'ऐतिहासिक है प्रतिमा'

वैसे तो इस मंदिर में माता की कुछ मूर्तियां बनवाई गई हैं, जिनकी स्थापना की गई है लेकिन एक प्रतिमा बहुत पुरानी है. इतिहासकार रामनाथ परमार बताते हैं कि "यह प्रतिमा शक्ति की प्रतीक देवी के किसी स्वरूप की सेविकाओं की है. ये 8वीं, 9 वीं सदी की है, जो बहुत ही ऐतिहासिक है. ये जहां पर भी रही होगी वहां पर देवी का स्वरूप भी स्थापित रहा होगा."

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