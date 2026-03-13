झांपी के बिन ससुराल नहीं जाती है दुल्हन, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में शुभ विवाह की शर्त
मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की शादी में झांपी बहुत खास होती है, बांस से बनी इस वस्तु की आज भी बड़ी मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 6:00 PM IST
रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला
शहडोल: हिंदू रीति रिवाज की संस्कृति का प्रकृति से जुड़ाव आज भी देखने को मिलता है. शादी-विवाह हो या फिर कोई परंपरा यहां प्रकृति से जुड़ाव अद्भुत होता है. विंध्य क्षेत्र में अक्सर ही शादियों के दौरान बांस की लकड़ी से बनी स्पेशल झांपी अलग ही नजर आती है. माना जाता है कि शादी में आज भी यह बहुत खास है.
क्यों खास है झांपी ?
आज के बदलते वक्त में भले ही प्लास्टिक ने बहुत सी चीजों को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन विंध्य क्षेत्र की शादी में एक ऐसी अद्भुत चीज जरूर देखने को मिलती है जिसे आज भी कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है. निशू तिवारी कहती हैं कि "झांपी एक ऐसी चीज है, जो शादी विवाह के दौरान मंडप के नीचे अलग ही दिखती है बांस की बनी ये एक विशेष प्रकार की टोकनी होती है, जो अलग-अलग साइज में आती है और लोग अपने हिसाब से उसे खरीदते हैं. यह आज के समय में उतनी सस्ती भी नहीं, कोई छोटा रखता है, कोई बड़ा रखता है, क्योंकि शादी के दौरान इसमें तरह तरह के पकवान भरे जाते हैं. इसे दुल्हन ससुराल लेकर जाती है और यह शुभ माना जाता है."
15 सौ से 5 हजार रुपये में मिलती है झांपी
एक दशक से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है मुन्नी बाई और उसके पति झांपी बनाने का काम कर रहे हैं. शहडोल बाजार में दुकान लगाकर झांपी बेचने के लिए आई मुन्नीबाई कहती हैं कि " आज के युवाओं का इंटरेस्ट देखकर यही लगता है कि आने वाले समय में इसके कारीगर भी कम हो जायेंगे. पहले यह झांपी सस्ती मिलती थी, क्योंकि पहले बांस भी आसानी से अवेलेबल हो जाते थे और पहले ज्यादा लोग बनाते भी थे. लेकिन अब बांस भी इतनी आसानी से नहीं मिलता है और वक्त के साथ इसकी कीमत भी बढ़ी है. बाजार में झांपी 15 सौ रुपए से लेकर के अलग-अलग साइज के हिसाब से 5000 रुपए तक बिकती है. शादी ब्याह के सीजन में तो जरूरत वाले लोग इसे ढूंढ कर खरीद कर लेकर जाते हैं."
मुन्नीबाई बताती हैं कि आज भी वो अपने घर का गुजारा इसी तरह के लकड़ी के बर्तन बनाकर करती हैं, जिसमें छोटी-छोटी टोकनी, सूपा, झांपी ये सारी चीजें तो साल भर डिमांड के हिसाब से बनाकर बेचती हैं. हालांकि, इनकी डिमांड अब प्लास्टिक की वजह से कम भी हुई है, लेकिन शुभ कार्यों में आज भी इन चीजों की गजब डिमांड रहती है.
झांपी को लेकर क्या हैं मान्यताएं ?
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "झांपी बांस से बनाई जाती है और इसके बिना कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न नहीं माने जाते हैं, शादी ब्याह में बांस से बनी कई सारी वस्तुओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, अगर बांस का मंडप न हो तो वो भी शुभ नहीं होता है. बारात जब दरवाजे के सामने आती है बांस की टोकनी लगती है, बांस की छोटी टोकनी में ही मिट्टी लाने का रिवाज है, वो भी बहुत जरूरी होता है. बांस से बने सूपा का भी महत्व होता है, लेकिन इन चीजों में सबसे महत्वपूर्ण होती है झांपी."
दुल्हन झांपी को ससुराल लेकर जाती है
ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि झांपी का मांगलिक कार्यों में खासकर शादी विवाह में बहुत ज्यादा महत्व है. इसे खरीद कर लाना, सजाना और फिर इसके अंदर बताशे सहित तरह-तरह के पकवान रखे जाते हैं. इसमें कुल देवताओं का वास भी होता है और ऐसी मान्यता है कि ये झांपी जब दुल्हन के ससुराल जाती है तो इसके पकवानों को वो अपने ससुराल में परोसती है जिससे उसके नए परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है उसका परिवार खुशहाल रहता है.
ये भी पढ़ें:
- क्लासरूम से कारोबार तक, मछलियों का शौक बना जरिया, एक्वेरियम से नोट छाप रहे छात्र
- 12वीं पास आदिवासी युवा ने फेलियर को बनाया हथियार, मशरूम से मसाले तक सफर
सामान रखने के भी काम आती है
ऐसा नहीं है की झांपी का सिर्फ शादी ब्याह में ही इस्तेमाल होता है. अभिषेक गुप्ता बताते हैं कि "पहले के जमाने में तो यह एक बड़ी टोकनी होती थी, इसका एक ढक्कन भी होता था, जिसके अंदर कोई नहीं जा सकता है. घरों में इसमें सामान रखा जाता था. आज भी जब शादी विवाह में ये घरों में आती है तो बाद में झांपी में तरह तरह के सामान रखे जाते है."