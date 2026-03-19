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शहडोल में बढ़ रहा जैवलिन थ्रो का क्रेज, फुटबॉल, क्रिकेट के बाद भाला फेंक रहे खिलाड़ी

शहडोल में फुटबॉल, क्रिकेट के बाद युवाओं की जैवलिन थ्रो में बढ़ रही दिलचस्पी. कई खिलाड़ियों ने स्टेट और नेशनल में जीते अवॉर्ड.

SHAHDOL JAVELIN THROW CRAZE
शहडोल में बढ़ रहा जैवलिन थ्रो का क्रेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 10:56 PM IST

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रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला

शहडोल: शहडोल भले ही आदिवासी बाहुल्य इलाका है लेकिन खेल के मामले में ये जगह देश दुनिया में अपना नाम बना रहा है. क्रिकेट की बात करें तो यहां पर पूजा वस्त्रकार जैसी खिलाड़ी भारतीय टीम तक का सफर तय कर चुकी हैं, तो फुटबॉल को लेकर तो यहां के खिलाड़ी जर्मनी तक का सफर तय कर चुके हैं. अब एक ऐसे गेम को लेकर भी इन दिनों खिलाड़ियों में क्रेज देखने को मिल रहा है जो पहले यहां ज्यादा नहीं था, लेकिन नीरज चोपड़ा के ओलंपिक मेडल जीतने के बाद अब जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी भी तैयार हो रहे हैं.

जैवलिन थ्रो में बढ़ रही दिलचस्पी

सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, जब आप पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के पुराने परिसर के मैदान पर पहुंचेंगे तो जैवलिन लेकर कुछ युवा खिलाड़ी वहां पर अभ्यास करते नजर आ जाएंगे. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शहडोल के ही रहने वाले हैं और जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करते हैं. कुछ सालों से ही इन खिलाड़ियों का रुझान जैवलिन थ्रो की ओर बढ़ा है और उसका असर यह हुआ है कि बहुत कम समय में इनमें से कुछ खिलाड़ी नेशनल भी खेल चुके हैं. उनका सपना है कि उन्हें एक दिन ओलंपिक में जैवलिन में नीरज चोपड़ा की तरह मेडल जीतना है.

तैयार हो रहे जैवलिन थ्रो के स्टार (ETV Bharat)

तैयार हो रहे जैवलिन थ्रो के स्टार

जैवलिन थ्रो को लेकर अनमोल शुक्ला और आदित्य विश्वकर्मा मेहनत कर रहे हैं. अभी हाल ही में अनमोल शुक्ला ने जैवलिन थ्रो में यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट किया, जबकि उन्हें अभ्यास करते हुए महज 1 साल ही हुए हैं. अनमोल शुक्ला बताते हैं कि "वो रहने वाले तो उमरिया जिले के मानपुर के हैं, लेकिन शहडोल में पढ़ाई करते हैं. उनकी उम्र अभी 20 से 21 साल है. उनका पर्सनल बेस्ट 50 मी का है लेकिन कंपटीशन में 45 मी का ही है. लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जैसे-जैसे उनका अनुभव बढ़ता जाएगा प्रेक्टिस बढ़ती जाएगी."

SHAHDOL JAVELIN PLAYERS
मैदान में प्रेक्टिस करते जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी (ETV Bharat)

जैवलिन थ्रो के दूसरे स्टार हैं आदित्य विश्वकर्मा, जो कि शहडोल जिला मुख्यालय से कुछ दूर धुरवार गांव के रहने वाले हैं. आदित्य विश्वकर्मा बताते हैं कि "वो 4 साल से जैवलिन थ्रो कर रहे हैं, उन्हें कोच धीरेंद्र सिंह ने ही इस और मोड़ा था और जैवलिन भी उपलब्ध कराया था. जब उनका ध्यान जैवलिन थ्रो की ओर गया तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. पिछले 4 सालों में वह 7 स्टेट मेडल हासिल कर चुके हैं तो वहीं एक नेशनल में एमपी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं. प्रेक्टिस में उनका 62 मीटर अभी बेस्ट है, और वो लगातार प्रेक्टिस कर रहे हैं."

SHAHDOL JAVELIN THROW CRAZE
जैवलिन थ्रो में बढ़ रही दिलचस्पी (ETV Bharat)

'जैवलिन को लेकर बढ़ रहा क्रेज'

खेल युवा कल्याण विभाग शहडोल के कोच धीरेंद्र सिंह बताते हैं कि "जैवलिन को लेकर इस क्षेत्र में इन दिनों युवाओं में गजब का क्रेज देखने को मिला है. जब से नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में मेडल जीता है, उसके बाद से अब अधिकतर खिलाड़ी जैवलिन के खेल के बारे में पूछने आते हैं और इसे अपना भी रहे हैं."

कोच धीरेंद्र सिंह बताते हैं कि "आदित्य विश्वकर्मा जब 4 साल पहले उन्हें मिले थे तब तो उन्होंने सिर्फ उसे जैवलिन दिया था और जब-जब जरूरत पड़ी खेल युवा कल्याण विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया,और उनकी डाइट पर फोकस कर रहे हैं. उनका मानना है कि ट्रेनिंग के साथ साथ इस खेल में डाइट भी जरूरी है. अभी यह खिलाड़ी 62 मीटर फेंक रहा है जो कि 60 से 65 के बीच में मध्य प्रदेश में टॉप लेवल का है. इसके साथ ही कई ऐसे खिलाड़ी नए युवा भी सामने आ रहे हैं जो जैवलिन में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं."

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