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धान के खेत में जापानी कीड़े की एंट्री! 60% फसल बर्बाद कर देता है सफेद माहू, ऐसे करें बचाव

आमतौर पर हमारे जिले में जब धान की फसल में दाना भरने का समय होता है तब भूरा माहू देखने को मिलता है. लेकिन मौजूदा साल हमारे जो मध्य प्रदेश के धान उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं, जैसे शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी यहां पर इस वर्ष धान के वेजिटेटिव स्टेट में सफेद माहू का प्रकोप देखने को मिल रहा है.'' कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि, अगर फसल से सफेद माहू को समय पर कंट्रोल न किया गया तो धान फसल को 50 से लेकर के 60% तक नुकसान हो सकता है.

शहडोल जिले के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीके प्रजापति बताते हैं कि, ''वर्तमान में शहडोल जिले में मुख्य रूप से धान की फसल में सफेद माहू देखने को मिल रहा है, जिसको व्हाइट प्लांट हूपर बोला जाता है. इसकी मुख्य रूप से तीन प्रजातियां हम बोल सकते हैं. हरा महू होता है जिसको ग्रीन प्लांट हूपर बोलते हैं. भूरा माहू इसको ब्राउन प्लांट हूपर बोलते हैं. तीसरा होता है व्हाइट प्लांट हूपर जिसे सफेद माहू बोलते हैं.

मध्य प्रदेश में फसल पर सफेद माहू का अटैक शहडोल जिले के गोहपारू विकासखंड के पोंडी गांव के रहने वाले किसान अरविंद यादव बताते हैं कि, ''उनके खेतों में धान की फसल पर सफेद माहू का अटैक देखने को मिल रहा है. कहीं कहीं पर इससे फसल भी प्रभावित दिखाई दे रही है.'' किसान कहते हैं कि, ''सफेद माहू सिर्फ उनके खेतों में नहीं बल्कि कई किसानों के खेतों पर देखने को मिल रहा है.''

शहडोल: शहडोल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहां पर खरीफ सीजन में धान की खेती प्रमुखता के साथ और सबसे बड़े रकबे में की जाती है. यहां छोटा बड़ा हर किसान धान की खेती करता है. इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में धान की खेती बड़े वृहद लेवल पर की जाती है. इन दिनों धान के खेतों में फसल वेजिटेटिव स्टेज पर है और धान के खेतों में लंबे अरसे बाद सफेद माहू का अटैक देखने को मिल रहा है.

कृषि वैज्ञानिक से जाने बचाव के उपाय (ETV Bharat)

क्या है सफेद माहू का इतिहास

सफेद माहू की रिपोर्टिंग सर्वप्रथम जापान में 1899 में हुई थी और फिर हमारे देश में 1903 के आसपास देखा गया. भारत में सबसे पहले सूरत नागपुर पुणे जैसे क्षेत्रों में देखा गया था. उसके बाद मुख्य रूप से धान का माइनर पेस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता था. ये मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा क्षेत्र तक था, परंतु इस वर्ष कई वर्षों के बाद हमारे क्षेत्र में देखने को मिला है. इसके मुख्य रूप से निम्फ और एडल्ट होते हैं. जो वयस्क होते हैं वह धान के तने के बेस में समूह में रहते हैं. वहां से ये पौधे का रस पीते रहते हैं, जिसके कारण पौधा धीरे-धीरे सूख जाता है. लगेगा की धान का पौधा जल सा जाता है. जिसे शहडोल की देसी भाषा में पैरा बोला जाता है. धान की फसल खेत पर ही वैसी दिखने लग जाती है.

धान में सफेद माहू, क्या बरतें सावधानी

कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि, ''सफेद माहू को लेकर किसानों को अभी सावधानियां रखने के लिए हम लोग निरंतर बता रहे हैं. किसान जिनके पास अगर पानी की व्यवस्था है और खेत से पानी भरकर रखा है तो पानी को निकाल दें. अभी यूरिया का उपयोग बिलकुल न करें. कई बार किसान यूरिया का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, उससे भी बचें. खेत की जो खरपतवार है, चारा है, उसको मुख्य रूप से निदाई गुड़ाई कर लें. धान के मेढ़ समेत फसल तक कि साफ सफाई कर लें.''

सफेद माहू को लेकर बरतें सावधानी (ETV Bharat)

नीम का तेल करेगा सफेद माहू का खात्मा

कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि, अगर धान की फसल में सफेद माहू दिख रहा है और अगर आप प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं तो ऐसे किसान मुख्य रूप से फसल पर निमास्त्र का उपयोग करिए. इसके अलावा जो नीम तेल है अगर शुरुआती अवस्था में है तो नीम के 1 लीटर तेल को 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना है. जिन किसानों को रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करना है आवश्यकता पड़ने पर तो कई कीटनाशक आते हैं जो इस कीट को खत्म कर सकते हैं.

60% फसल बर्बाद कर देता है सफेद माहू (ETV Bharat)

थायो मैथ एग्जाम की 25 प्रतिशत, 5 ग्राम प्रति टंकी मात्रा मतलब 15 लीटर पानी में आप घोलकर एक एकड़ में छिड़काव कर सकते हैं. हालांकि दवा डालते समय कृषि वैज्ञानिक किसानों को सजग करते हुए कहते हैं कि कई बार किसान 3 से 4 टंकी में एक एकड़ में पूरा करने की कोशिश करता है, इसके कारण कई बार ये रासायनिक दवा अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं. किसानों को सलाह है की निश्चित रूप से 10 टंकी प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना होता है. डेढ़ सौ लीटर से लेकर 200 लीटर पानी में आप किसी भी कीटनाशक का अनुसंशित मात्रा को लेकर के छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी फसल कीटों से भी बचेगी.