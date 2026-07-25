सरकारी स्कूल में बच्चों से उठवाया जा रहा कचरा, वीडियो बनाने पर महिला बोली 'जाओ कर दो सर्कुलेट'
शहडोल के सरकारी स्कूल से चौकाने वाला वीडियो आया सामने, जयसिंहनगर में मासूम बच्चों से करवाई जा रही थी सफाई. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 9:45 AM IST
शहडोल: जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो परिजन निश्चित हो जाते हैं कि, उनके बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. लेकिन शहडोल जिले के सरकारी स्कूलों से जो वीडियो सामने आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं. एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चे पढ़ाई करने की जगह पर स्कूल के अंदर कचरा साफ करते नजर आ रहे हैं. अब इस वीडियो पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
किस स्कूल का है वीडियो
यह वीडियो शहडोल जिले के जयसिंहनगर विकासखंड के शासकीय प्राथमिक शाला मासियारी का है, जहां मासूम बच्चों से स्कूल परिसर की झाड़ियां और कचरे की सफाई कराये जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रहा है. सरकारी स्कूल का इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद अब वहां पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा और विद्यालय प्रबंधन की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
महिला बोला स्कूल नहीं तो क्या घर का कचरा उठवाएं
वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चे स्कूल प्रांगण में सफाई करते नजर आ रहे हैं. कोई कचरा उठा रहा है तो कोई कचरा उठाकर फेंकने जा रहा है. इतना ही नहीं वीडियो में एक महिला बच्चों से सफाई करती दिखाई देती है. जब वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उस महिला से पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो इस पर वह महिला जो जवाब देती है वह भी चौंकाने वाला है. महिला उस वीडियो में कहते नजर आ रही है कि, ''अगर स्कूल के अंदर बच्चों से सफाई नहीं कराएंगे तो क्या किसी के घर में कराएंगे. जाओ वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर दो.'' महिला का इस तरह का व्यवहार भी अब सवाल खड़े कर रहा है.
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अधिकारी ने कही जांच कराने की बात
इस वीडियो को लेकर शहडोल डीपीसी अमरनाथ सिंह का कहना है कि, ''ऐसा कोई मामला पहले संज्ञान में नहीं आया था. आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है तो इसकी जांच करा लेते हैं. वहीं इस पूरे मामले में जयसिंहनगर बीईओ राजेंद्र तिवारी का कहना है कि, ''मामला संज्ञान में आया है, इस मामले में बीआरसी जांच कर रहे हैं. शिक्षिका को नोटिस जारी कर मामले की जांच कराई जा रही है. इस बरसात में बच्चों से इस तरह साफ सफाई नहीं कराना चाहिए ये गलत है.''