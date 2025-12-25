ETV Bharat / state

भोपाल को हराकर जबलपुर बना चैंपियन, फाइनल मैच में दिखा फुटबॉल का रोमांच

शहडोल में खत्म हुआ फुटबॉल फीवर, जबलपुर यूनिवर्सिटी बनी चैंपियन, फाइनल में भोपाल यूनिवर्सिटी को 4-2 से हराया.

SHAHDOL football championship
जबलपुर यूनिवर्सिटी ने भोपाल यूनिवर्सिटी को हराया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 9:26 AM IST

Updated : December 25, 2025 at 9:57 AM IST

शहडोल: शहडोल के पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में 22 दिसंबर से फुटबॉल फीवर की शुरुआत हुई थी. 24 दिसंबर को फाइनल मुकाबला हुआ. फाइनल घमासान भोपाल और जबलपुर के बीच खेला गया. जिसमें जबलपुर यूनिवर्सिटी की टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए भोपाल को करारी शिकस्त देते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली और चैंपियन का तमगा हासिल किया.

मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में घमासान
पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डाक्टर आदर्श तिवारी बताते हैं कि, ''मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से निर्देशित राज्य अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी में किया गया. मध्य प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थीं. टूर्नामेंट की शुरुआत 22 दिसंबर से हुई थी, जिसका फाइनल मुकाबला 24 दिसंबर को खेला गया.

मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में घमासान (ETV Bharat)

हर दिन कई रोमांचक मुकाबले हुए. फाइनल मैच रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर और बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल के बीच खेला गया. भोपाल पिछले वर्ष की विजेता टीम रही है. लेकिन मौजूदा साल जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ने बाजी मार ली और चैंपियन का तमगा हासिल कर लिया है.''

Jabalpur defeat Bhopal University
चैंपियन ट्रॉफी के साथ जबलपुर यूनिवर्सिटी की टीम (ETV Bharat)

हमें भरोसा था बनेंगे चैंपियनः कोच
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के फुटबॉल टीम के कोच डॉक्टर केके राठौर बताते हैं कि, ''हमारी टीम लगातार मैच खेलने के लिए प्रिपेयर थी. बुधवार को फाइनल मुकाबला भोपाल के साथ था. भोपाल पिछली बार की विजेता टीम रही है, लेकिन इस बार हमारी टीम पूरी प्लानिंग के साथ आई थी. हम स्ट्रेटजी के साथ खेल रहे थे. हालांकि भोपाल ने फाइनल मैच में दबाव बनाने की कोशिश की और पहले 5 मिनट के अंदर ही दनादन दो गोल दाग दिए. लेकिन हमें भरोसा था कि हम यह मैच जीतेंगे. हम अपनी स्ट्रेटजी और प्लान के साथ खेलते रहे और खिलाड़ियों का हम उत्साह बढ़ाते रहे.

हमने पहले हाफ में ही स्कोर को दो-दो से ड्रॉ कर दिया और दूसरे हाफ में हमारी टीम ने दो गोल और दाग दिए. इस तरह से जबलपुर की टीम ने 4-2 से मुकाबला जीत लिया और इस तरह से हम चैंपियन बन गए.'' कोच केके राठौर कहते हैं कि, ''हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं था, क्योंकि हमारे मुकाबले अक्सर ही भोपाल और इंदौर जैसी टीमों से ही होते हैं. इस बार हम पूरी प्लानिंग के साथ खेल रहे थे और खिलाड़ी भी उस स्ट्रेटजी और प्लान को मैदान में इंप्लीमेंट करने में सफल भी हो रहे थे, और यही वजह है कि हम चैंपियन बनने में सफल रहे.''

Last Updated : December 25, 2025 at 9:57 AM IST

TAGGED:

JABALPUR UNIVERSITY WINNER
SHAMBHUNATH SHUKLA UNIVERSITY
UNIVERSITY FOOTBALL COMPETITION
SHAHDOL FOOTBALL CHAMPIONSHIP
JABALPUR DEFEAT BHOPAL UNIVERSITY

