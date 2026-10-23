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नशे के सौदागरों का नया रूट रीवा टू शहडोल, लग्जरी कार से जानलेवा सिरप की खेप जब्त

लग्जरी कार से जानलेवा सिरप की खेप जब्त ( ETV BHARAT )

शहडोल : विंध्य क्षेत्र में प्रतंबंधित नशीले कफ सिरप का काला कारोबार लगातार दायरा बढ़ा रहा है. लग्जरी वाहनों से नशे के सौदागर तस्करी कर रहे हैं. अभी तक कई मामले पकड़े जा चुके हैं. अब शहडोल के ब्यौहारी क्षेत्र में पुलिस ने एक लग्जरी कार का पीछा करके प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ी है. दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है.

शहडोल के ब्यौहारी में कार्रवाई