नशे के सौदागरों का नया रूट रीवा टू शहडोल, लग्जरी कार से जानलेवा सिरप की खेप जब्त
शहडोल के ब्यौहारी में प्रतिबंधित कफ सिरप की सप्लाई. लग्जरी कार जब्त कर दो आरोपी गिरफ्तार. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 3:23 PM IST
शहडोल : विंध्य क्षेत्र में प्रतंबंधित नशीले कफ सिरप का काला कारोबार लगातार दायरा बढ़ा रहा है. लग्जरी वाहनों से नशे के सौदागर तस्करी कर रहे हैं. अभी तक कई मामले पकड़े जा चुके हैं. अब शहडोल के ब्यौहारी क्षेत्र में पुलिस ने एक लग्जरी कार का पीछा करके प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप पकड़ी है. दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं. उनसे पूछताछ की जा रही है.
शहडोल के ब्यौहारी में कार्रवाई
नशे के सौदागर रीवा से लेकर शहडोल तक जाल बिछा चुके हैं. शहडोल पुलिस लगातार ऐसे तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. एक बार फिर रीवा से लाए जा रहे नशीले पदार्थ लेकर शहडोल जा रहे दो युवकों को पुलिस ने दबोच लिया. मामला शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र का है. रीवा से बड़ी तादाद में नशीला पदार्थ लाया जा रहा था. इसे शहडोल के ब्यौहारी में महंगे दामों पर खपाने की तैयारी थी.
लग्जरी कार की तलाशी में मिली नशे की बॉटल्स
ब्यौहारी एसडीओपी ऋषभ छारी ने बताया "22 अक्टूबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रात्रि में एक गाड़ी में नसे के सौदागर निकलने वाले हैं. पुलिस ने चेकिंग लगाई. इसी दौरान एक लग्जरी कार निकली. पुलिस को देखकर कार सवार किसी प्रकार चेकिंग से बचकर भागने लगे लेकिन पुलिस ने पीछा करके उन्हें पकड़ लिया. कार की तलाशी लेने पर इसमें प्रतिबंधित कफ सिरप की 50 बॉटल्स मिली. पुलिस ने कार जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. युवकों से मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए. फोन के कॉल रिकॉर्डिंग की भी जांच की जा रही है."
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दोनों आरोपियों के ट्रांजेक्शन की जांच
एसडीओपी के अनुसार "मिथिलेश शर्मा रीवा के रहने वाला है और विक्रांत वर्मा ब्यौहारी में रहता है. दोनों मिलकर प्रतिबंधित सिरप की तस्करी कर रहे थे. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नशीला कफ सिरप रीवा से खरीद कर ब्यौहारी ले जा रहे थे. ब्यौहारी क्षेत्र में इसकी खपत की जानी थी. दोनों आरोपियों से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के एविडेंस भी मिले हैं. इसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है. दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल अधिनियम में कई धाराएं लगाकर के अपराध दर्ज किया गया है."