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करोड़ों फॉलोअर्स वाले ट्रैफिक हेड कांस्टेबल नपे, ड्यूटी छोड़ रील्स बनाने पर नौकरी से गए

सोशल मीडिया में दिनभर छाए रहे विवेकानंद तिवारी के सस्पेंशन के बारे में जैसे ही लोगों को पता चला सोशल मीडिया में अलग-अलग प्लेटफार्म में कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोग तरह-तरह के कमेंट करते नजर आए. कोई यह जानने की कोशिश करता नजर आया कि आखिर इन्हें निलंबित क्यों किया गया. किसी ने कार्रवाई को सही बताया तो किसी ने गलत.

सशपेंशन आदेश में क्या है? शहडोल में पदस्थ हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी को सस्पेंड करने का जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है कि, हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी थाना यातायात दिनांक 19 मई 2026 से लगातार अनुपस्थित हैं. इस अवधि में विवेकानंद तिवारी ने निजी लाभ और प्रचार के लिए कई स्थानों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं, जो कि पुलिस रेगुलेशन 64 की सेवा की शर्तों का उल्लंघन है. इससे स्पष्ट है कि इनके द्वारा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही की गई है. इसी लापरवाही के लिए विवेकानंद तिवारी को तत्काल निलंबित कर रक्षित केंद्र शहडोल भेजा जाता है.

शहडोल: फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आपने शहडोल के हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी को देखा ही होगा, उनके करोड़ों व्यूवर्स हैं. वह ट्रैफिक रूल्स को लेकर वीडियो बनाते हैं और लोगों को यातायात का पालन करने की समझाइश देते हुए नजर आते हैं. लेकिन इनको अब शहडोल एसपी राम जी श्रीवास्तव ने सस्पेंड कर दिया है. जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है. आरोप है कि वह 15 दिन से बिना सूचना दिए अनुपस्थित थे.

एसपी राम जी श्रीवास्तव ने X पर किया पोस्ट

सोशल मीडिया में दिनभर चले सवाल-जवाब के बाद शहडोल एसपी राम जी श्रीवास्तव ने एसपी शहडोल एक्स हैंडलर पर बीती रात एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि, ''शासकीय ड्यूटी से 15 दिनों से बिना सूचना गैर हाजिर रहते हुए व्यक्तिगत लाभ के वीडियो बनाने पर यातायात प्रधान आरक्षक विवेकानंद तिवारी को निलंबित किया है.''

हेड कांस्टेबल ने भी किया पोस्ट

6 जून को सुबह-सुबह हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी ने भी फेसबुक पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, "मेरे प्यारे शहडोल वासियों मैं आप सबका ऋणी हूं जो अपार प्रेम एवं स्नेह आप सभी ने मुझे दिया मेरे सभी समर्थक जिन्होंने अपने विचारों से मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया, आप सभी को मेरा हृदय से आभार. साथियों पिछले 3 महीने से मुझे रात को नींद ना आना, घबराहट, बेचैनी होना, किसी सड़क दुर्घटना के बाद मन व्याकुल हो जाना, चिड़चिड़ाहट यह सब मानसिक स्थिति मेरी हो गई है.

19 मई 2026 को मैंने मोबाइल फोन के जरिए यातायात थाने को सूचना दी कि मैं मेडिकल कॉलेज जा रहा हूं, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है. मैं तीन दिन और तीन रात सोया नहीं हूं. उस वक्त मेरा परिवार मेरी पत्नी और बच्चे अपने मां के यहां गए थे, मैं घर पर भी अकेला था. मैं मेडिकल कॉलेज गया साइकेट्रिस्ट को दिखाया एवं एक महीने की दवाई ली, डॉक्टर ने मुझे एक सप्ताह के लिए रेस्ट करने की सलाह दी. उन दवाइयां में नींद की दवाई भी सम्मिलित थी. उस मेडिकल पर्ची को मैंने अपने थाना के व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय भी जुड़े हुए हैं, 12:17 बजे दोपहर में भेज दिया था.

इसके बावजूद भी मेरी ड्यूटी 2:00 बजे से जय स्तंभ चौक पर लगाई गई, मैंने तो सोचा कि मैं मेडिकल कॉलेज में हूं, उसके बाद 5:00 बजे के लगभग मेरी ड्यूटी से गैर हाजिरी डाली गई. मैं इन सब बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता था. मैं अपने विभाग की गरिमा का पूरा सम्मान करता हूं. किंतु मजबूर होकर मुझे आप सभी के समक्ष सारे दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ रहे हैं. मैं बिना सूचना गैर हाजिर नहीं हूं.'' इस पोस्ट के साथ ही विवेकानंद तिवारी ने मेडिकल कॉलेज की कुछ पर्चियां भी अपलोड की हैं, जो उनके इलाज के हैं.''

करोड़ों फॉलोअर्स वाला ट्रैफिक हेड कांस्टेबल नपे (ETV Bharat)

सोशल मीडिया स्टार हैं विवेकानंद तिवारी

शहडोल के हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी सोशल मीडिया में ट्रैफिक कॉप के नाम से मशहूर हैं. उनके सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगभग डेढ़ करोड़ फॉलोअर्स हैं. यूट्यूब में लगभग 76 लाख 7.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. फेसबुक में लगभग 31 लाख 3.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम में लगभग 12 लाख 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. बहरहाल देखना ये होगा कि विवेकानंद तिवारी के सस्पेंशन के बाद पुलिस महकमा आगे क्या करता है.