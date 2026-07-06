ETV Bharat / state

सोशल मीडिया हैंडल के फॉलोअर्स की खातिर कांस्टेबल का इस्तीफा, नए ड्रेस में लेंगे ट्रैफिक क्लास

अनुपस्थित रहने पर मिला था सस्पेंशन लेटर शहडोल में पदस्थ हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी को सस्पेंड करने का जो आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा है कि, हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी थाना यातायात दिनांक 19 मई 2026 से लगातार अनुपस्थित हैं. इस अवधि में विवेकानंद तिवारी ने निजी लाभ और प्रचार के लिए कई स्थानों पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किए हैं, जो कि पुलिस रेगुलेशन 64 की सेवा की शर्तों का उल्लंघन है. जिस पर उनको निलंबन की कार्रवाई की गई.

अब बिना वर्दी के वीडियो बनाएंगे शहडोल जिले के प्रधान आरक्षक विवेकानंद तिवारी को कौन नहीं जानता. क्योंकि उनके करोड़ों में फॉलोअर्स है और हर वीडियो इनके ट्रेडिंग होते हैं. पिछले कई सालों से विवेकानंद तिवारी यातायात के नियमों को लेकर वीडियो बनाते रहे हैं और लोगों के बीच में काफी पसंद भी किये जा रहे हैं. लेकिन 4 जून को जब विवेकानंद तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया तो विवेकानंद तिवारी ने भी 10 जून को रिजाइन कर दिया, उसी के बाद मामला और गरमा गया.

वर्दी ज्वाइन करने को तैयार हेड कांस्टेबल सोशल मीडिया में इन दिनों शहडोल जिले के प्रधान आरक्षक विवेकानंद तिवारी सुर्खियों में हैं. जहां भी देखिए उन्हीं की बातें उन्हीं की तस्वीरें शेयर हो रही हैं. कुछ दिनों पहले उन्हें सस्पेंड करना, उसके बाद उनका इस्तीफा दे देना और अब उसमें क्या कुछ हो रहा है इसे लेकर हर दिन चर्चा हो रही है. हालांकि उनका इस्तीफा ना मंजूर कर दिया गया है. ऐसे में विवेकानंद तिवारी भी वर्दी ज्वाइन करने को तैयार हैं. साथ ही उनका कहना है कि वो यातायात को लेकर लोगों को जागरूक तो करते रहेंगे लेकिन अब बिना वर्दी के ही वीडियो बनाएंगे.

शहडोल: सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस की वर्दी में ट्रैफिक नियमों को समझाने वाले हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. इससे पहले ड्यूटी से गायब रहकर वीडियो बनाने के मामले में पुलिस विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था. सूत्रों के मुताबिक वीडियो बनाने को लेकर उन पर विभागीय दवाब था, जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया. हालांकि उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है. उनके इस्तीफे की अब पूरे जिले में चर्चाएं हो रही है.

हेड कांस्टेबल ने भी किया पोस्ट

विवेकानंद तिवारी का कहना है कि, ''उन्हें जब सस्पेंड किया गया तो यह कहा गया कि वो गैर हाजिर थे. लेकिन उन्होंने इसकी सूचना दी थी और ड्यूटी शुरू होने के 4 घंटे पहले ही सूचना दे दी थी. मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर की लिखित पर्ची भी थी और उन्होंने बताया था की पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं, ड्यूटी पर नहीं आ सकते हैं. उसके बाद भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया.''

वीडियो के जरिए समझाते हैं ट्रैफिक रूल्स (ETV Bharat)

विवेकानंद तिवारी कहते हैं कि, ''मैं उस समय कार्यवाही से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था. मैं पहले से बीमार था, मानसिक तौर पर परेशान था. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. इसके बाद मैंने इस्तीफा देना ही सही समझा था. शायद इसी से मन को शांति मिले, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना बड़ा विवाद बन जाएगा. टेंशन खत्म ही नहीं हो रही थी. लेकिन अब मेरा इस्तीफा वहां से ना मंजूर कर दिया गया है, तो अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं फिर से नौकरी ज्वाइन करूंगा और यातायात संबंधित लोगों को जानकारी मैं जीवन भर दूंगा.

ड्यूटी होने के बाद ही वीडियो बनाऊंगा और वर्दी धारण करके मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा. सिविल कपड़ों में ही वीडियो बनाऊंगा और यातायात के नियमों को लोगों को समझाऊंगा. जिससे अब कंफ्यूजन ना रहे कि मैं ड्यूटी टाइम पर वीडियो बना रहा हूं और ड्यूटी टाइम पर लोगों से मिल रहा हूं. जब तक मेरी ड्यूटी ओवर रहेगा तब तक मैं अपने ड्यूटी स्थल पर ही रहूंगा. मुझे जहां भेजा जाए मैं वहां ड्यूटी करने को तैयार हूं. लेकिन यातायात नियमों को अब मैं सिविल में ही लोगों को समझाऊंगा.''

जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं

प्रधान आरक्षक विवेकानंद तिवारी कहते हैं कि, ''मेरा इस्तीफा तो ना मंजूर कर दिया गया है. सभी विभागीय जांच हो रही हैं, उस जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं. मेरी पत्नी ने स्वयं ही पूरी जानकारी लिखित में दे दी है, जो वीडियो मैंने उस समय भी बनाए थे रिकॉर्ड किए थे वह ड्यूटी ऑवर के बाद ही बनाए थे. जब मेरा समय रहता था, उसमें रिकॉर्ड किए हैं. ड्यूटी करके आने के बाद ही रिकॉर्ड करता था. यूनिफॉर्म का जरूर हमने उपयोग किया है, क्योंकि किसी को हम ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक नियमों के बारे में बताएंगे ट्रैफिक वर्दी में रहेंगे तो उसका ज्यादा असर पड़ेगा.''

विवेकानंद तिवारी कहते हैं कि, ''यह मैं स्वीकार करता हूं मेरी पत्नी ने मेरे नाम से चैनल बनाए थे. फेसबुक पर विवेकानंद तिवारी के नाम से मेरा एक पेज है. जिसमें 7 लाख 15 हजार फॉलोअर्स हैं. उस पेज से ₹1 में नहीं लेता. विवेकानंद तिवारी के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है उससे भी मैं पैसे नहीं लेता. कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं. कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं. मेरी पत्नी ने अगर सोशल मीडिया में मेरे वीडियो का उपयोग करना शुरू किया तो उसमें कोई खराबी नहीं है. बात सूचना देने की तो मैंने दो-दो सूचना 2022 में और 2023 में एसपी ऑफिस के आवक-जावक में दिया हूं.''

सोशल मीडिया पर ड़ेढ करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स

विवेकानंद तिवारी सोशल मीडिया पर आज एक बड़ा नाम हो गए हैं. शहडोल के हेड कांस्टेबल विवेकानंद तिवारी सोशल मीडिया में ट्रैफिक कॉप के नाम से मशहूर हैं. उनके सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगभग डेढ़ करोड़ फॉलोअर्स हैं. यूट्यूब में लगभग 76 लाख 7.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. फेसबुक में लगभग 31 लाख फॉलोअर्स हैं और इंस्टाग्राम में लगभग 12 लाख यानी 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं.