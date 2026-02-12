अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर लौट रही थी फॉरेस्ट टीम, माफियाओं ने बंधक बनाकर पीटा
शहडोल में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, सोहागपुर में रेंजर समेत वन कर्मियों पर हमला, बंधक बनाकर मारपीट की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 3:38 PM IST
शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं. यही वजह है कि अब वो सरकारी कर्मचारियों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. मामला सोहागपुर से सामने आया है. जहां फॉरेस्ट की टीम पर कोल माफियाओं ने जानलेवा हमला कर दिया. जिसमें रेंजर सहित वन अमले को बंधक बनाकर मारपीट की गई. मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरु कर दी है.
माफियाओं ने वन अमले पर किया हमला
मामला सोहागपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बडखेरा के खेतौली बीट सीमा स्थित सोन नदी का है. जहां वन विभाग की टीम अवैध कोयला उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर लौट रही थी. इसी दौरान वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने अचानक हमला कर दिया. शहडोल रेंजर रामनरेश विश्वकर्मा समेत वन अमले के कर्मचारियों को माफियाओं ने घेर कर बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की गई. हमले में सभी को चोटें आई हैं.
बताया जा रहा कि, ''सोन नदी के किनारे कोल माफिया लंबे समय से अवैध खनन कर कोयले का परिवहन कर रहे थे. वन विभाग को इसकी सूचना जैसे ही मिली टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. उसके बाद जब वन अमला वापस लौट रहा था, तभी करीब 30 से अधिक लोगों ने इकट्ठा होकर रास्ता रोक लिया और वन कर्मचारी पर हमला बोल दिया.
सख्त एक्शन लिया जाएगा
शहडोल साउथ डीएफओ श्रद्धा प्रेंद्रे ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, ''वन कर्मियों पर हमला बहुत ही गंभीर विषय है. दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.'' वहीं इस पूरे मामले में सोहागपुर थाना प्रभारी अरुण पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि, ''वन विभाग की ओर से एक शिकायत आई है, जिस पर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस जांच में जुटी हुई है, मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी ''