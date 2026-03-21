शहडोल आईजी के सामने जींस पहनकर आने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड, एएसआई समेत 2 निलंबित
शहडोल आईजी कार्यालय को समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर आईजी ने एक एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 10:47 PM IST
शहडोल: अनुशासनहीनता और वर्दी संबंधी नियमों का उल्लंघन और समय पर जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर शहडोल जोन की आईजी एन चैत्रा ने 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. जिसके बाद से हड़कंप मच गया है. आईजी ने ये एक्शन समय पर सूचना न देने और वर्दी के स्थान पर जींस पहनकर वरिष्ठ अधिकारी के सामने पेश होने की वजह से लिया है.
आईजी कार्यालय को समय से उपलब्ध नहीं कराई जानकारी
आई जी एन चैत्रा के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसके मुताबिक पुलिस मुख्यालय भोपाल से 3 अप्रैल 2025 को उप पुलिस अधीक्षकों के थाना भ्रमण और बैठक से संबंधित जानकारी मांगी गई थी. इस संबंध में शहडोल, उमरिया और अनूपपुर जिलों से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई. जबकि इसकी समीक्षा कई बार की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए 16 मार्च 2026 को संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण के लिए उन्हें आई जी कार्यालय बुलाया गया था.
जींस पहनकर पहुंचे उमरिया के प्रधान आरक्षक सस्पेंड
आईजी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि जानकारी नहीं भेजने को लेकर स्पष्टीकरण देने पहुंचे उमरिया के प्रधान आरक्षक प्रवीण कुमार तिवारी जींस पहनकर उपस्थित हुए थे. जिसे पुलिस विभाग की अनुशासनहीनता और वर्दी संबंधी नियमों का उल्लंघन माना गया. इसके अलावा रीडर शाखा ने फरवरी और मार्च महीने की भी जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराई. इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए इन्हें सस्पेंड किया गया.
अनूपपुर के एएसआई और आरक्षक भी सस्पेंड
आईजी द्वारा जारी पत्र के मुताबिक रीडर शाखा में पदस्थ अनूपपुर के एएसआई परवेज खान और आरक्षक गौरव सिंह ने भी आवश्यक जानकारी समय पर प्रस्तुत नहीं की, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया. इस कारण इन्हें भी सस्पेंड किया गया.
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धनपुरी एसडीओपी करेंगे जांच
प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर पुलिस महानिरीक्षक शहडोल ने तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और उनकी मूल इकाई में वापसी के आदेश भी दिए हैं. इसके साथ ही मामले की विस्तृत जांच के लिए एसडीओपी धनपुरी को निर्देशित किया गया है कि वो 10 दिनों के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.