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पति को हुआ शक, पत्नी मोबाइल पर किसी से करती है बात, कुल्हाड़ी से गर्दन पर किया हमला

शहडोल में चरित्र शंका में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट. पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL HUSBAND MURDERED WIFE
चरित्र शंका में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
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शहडोल: बुढ़ार थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया. गुस्साए पति ने पत्नी की गर्दन पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया और वह लहुलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी. कुछ ही देर में तड़प-तड़प कर उसकी मौत हो गई. मौके से वह भागा नहीं और अपनी पत्नी को मरते देखता रहा. पड़ोसियों की शिकायत पर मौके पर पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया. पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पति को शंका थी कि उसकी पत्नी मोबाइल पर किसी से घंटों बात करती है.

चरित्र शंका में पत्नी को उतारा मौत के घाट

बुढ़ार थाना क्षेत्र अंतर्गत सरई कापा गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां के रहने वाले सुनील बैगा को अपनी पत्नी काजल बैगा के चरित्र पर शंका थी. उसे शक था कि उसकी पत्नी मोबाइल पर किसी से घंटों बातचीत करती है. काजल अक्सर फोन पर बातचीत करती थी, जो उसके पति को पसंद नहीं था.

इसी बात को लेकर दोनों के बीच में अक्सर विवाद होता रहता है. बुधवार को इसी बात को लेकर फिर विवाद हुआ यह इतना बढ़ गया कि गुस्से में आए सुनील ने कुल्हाड़ी उठा ली और पत्नी की गर्दन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. गंभीर चोट लगने से काजल जमीन पर गिर पड़ी और वहीं पर ही तड़प तड़प कर मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया.

पत्नी को मरते देखता रहा पति

कुल्हाड़ी से हमला करने के बाद जब उसकी पत्नी जमीन पर गिर पड़ी तो इस दौरान उसका पति उसके पास मौजूद रहा और देखते ही देखते उसी के सामने पत्नी ने दम तोड़ दिया. पड़ोसियों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर शव का पंचनामा और आवश्यक कार्यवाई के बाद पोस्टमार्टम कराया गया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

इस घटनाक्रम को लेकर बुढ़ार थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार का कहना है, "आरोपी पति को अपनी पत्नी के मोबाइल पर किसी से बातचीत करने का संदेह था, इसी शंका के चलते उसने उस पर कुल्हाड़ी से हमला किया और पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है."

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