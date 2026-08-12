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पति को हुआ शक, पत्नी मोबाइल पर किसी से करती है बात, कुल्हाड़ी से गर्दन पर किया हमला

चरित्र शंका में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट ( ETV Bharat )