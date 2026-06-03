घर का तुलसी पौधा बनेगा अमर, सूखी तुलसी में छुपा किस्मत कनेक्शन हरेगा हरेक विध्न
सूखी तुलसी को कभी फेंकने की न करें गलती, इसका जबरदस्त धार्मिक महत्व है, सही उपयोग परेशानियों से दिलाएगा निजात. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 12:40 PM IST
शहडोल: अधिकतर घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ दिखाई देता है. जिस पर घर के लोग जल चढ़ाते हैं. यह पौधा बहुत ही पुण्य वाला माना जाता है. तुलसी को घर में सकारात्मकता लाने वाला पौधा भी माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां भगवान का वास होता है. लेकिन अगर यही तुलसी का पौधा सूख जाए तो फिर उसका कैसे इस्तेमाल करें, किस तरह से उसे धार्मिक महत्व का बना सकते हैं. जानते हैं ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री से.
सूख गया तुलसी पौधा, ऐसे करें इस्तेमाल
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को देवी की तरह पूजने की परंपरा है. ज्योतिष और वास्तु के अनुसार भी तुलसी का पौधा काफी फायदेमंद माना जाता है. अगर किसी भोजन में तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को अर्पित कर दें तो वह महाप्रसाद माना जाता है. शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां देवी देवताओं का वास होता है बुरी शक्तिया वहां प्रवेश भी नहीं कर पाती है.''
सूखे तुलसी के पौधे की बना लें माला
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं कि, ''अगर तुलसी का पौधा सूख गया है और उसका तना मोटा है तो मोटे तने को आप माला में परिवर्तित कर सकते हैं. उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके मनका बनाकर आप उसे एक पवित्र माला में बदल सकते हैं. कई लोग एक माला बनाते हैं कई लोग 108 मनके का एक माला तैयार करते हैं और उससे जाप करते हैं. या फिर उसे धारण करते हैं यह बहुत ही फलदाई और पवित्र माना जाता है.''
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घर का वातावरण होता है शुद्ध
पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री के अनुसार, अगर तना मोटा नहीं है तो उसे छोटे-छोटे टुकड़े में करके एक पोटली बनाकर घर में रख लें, तो इसे बहुत शुभ माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि जिस घर में इसे रखा जाता है वहां देवताओं का भी वास हो जाता है और सब कुछ शुभ होता है. कई लोग सूखी हुई तुलसी की पत्तियां लकड़ियों को हवन सामग्री में मिलाकर उसकी आहुति भी देते हैं. जिससे घर का वातावरण शुद्ध होता है. माना जाता है कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.