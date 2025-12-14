ETV Bharat / state

पेड़ों के तने में लगा दें ये विशेष लेप, फंगल इन्फेक्शन समेत कई चीजों से मिलेगी सुरक्षा

पेड़ों को फंगल इंफेक्शन से बचाने के लिए लगाएं कॉपर ऑक्साइड का घोल. दीमक और कीड़ों से पेड़ रहेंगे सुरक्षित. सुंदर दिखेगा बगीचा.

SPECIAL COAT PREVENT TREE FUNGUS
पेड़ों के तने में लगाएं विशेष लेप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 14, 2025 at 11:09 PM IST

4 Min Read
शहडोल: बड़े-बड़े बगीचों में अक्सर देखा जाता है कि तनों में एक विशेष प्रकार का लेप लगा रहता है, जिससे बगीचा सुंदर और साफ सुथरा भी दिखता है. क्या आपको पता है कि पेड़ों को बचाने के लिए एक खास तरह का उपाय किया जाता है, जिससे पेड़ में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन ना हों. पेड़ों को हानि पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों का प्रकोप ना हो और बगीचा भी साफ सुथरा दिखे.

पेड़ों में क्यों लगाया जाता है ये खास लेप

अक्सर देखा जाता है कि पेड़ों के तने पर एक खास तरह का लेप लगा होता है. इसे लेकर कृषि वैज्ञानिक डॉ मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "पेड़ों के तने पर ये जो लेप होता है, एक तरह का बोर्डो मिक्चर होता है, जो की नीला थोथा और चूने को मिलाकर के बनाया जाता है. इसे पेड़ों के तने पर लेप किया जाता है, इसके पीछे की वजह ये है कि जो पेड़ों में फंगल इंफेक्शन होता है. आपने देखा होगा कि पेड़ों में फफूंद आदि तने पर जम जाती हैं, छालों में कुछ कीट भी घर बना लेते हैं, और इससे पेड़ को नुकसान होता है. कुछ पेड़ तो उखड़ भी जाते हैं और उन्हीं से बचाव के लिए यह प्रक्रिया की जाती है."

लेप से मिलेगी फंगल इन्फेक्शन समेत कई चीजों से सुरक्षा (ETV Bharat)

चूने का प्रयोग क्यों किया जाता है?

कुछ लोग चूने का भी लेप तने पर करते हैं. उसके लिए कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि जो पेड़ों के तने में चूने का लेप किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ आपको पेड़ों के तनों में लगने वाले दीमक से बचाव कर सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में देखा भी गया है कि दीमक से पेड़ों के तने को बचाने के लिए कई लोग चूने का लेप अक्सर अपने बगीचे में करते हैं.

FUNGUS ATTACK TREES LEAVE
बड़े काम का है कॉपर ऑक्साइड का घोल (ETV Bharat)

बड़े काम का है कॉपर ऑक्साइड का घोल

अगर आप बोर्डो मिक्चर नहीं बना सकते हैं तो आप कॉपर ऑक्साइड का घोल भी बना करके अगर पेड़ों के तनों पर उसका लेपन कर सकते हैं तो ये भी काफी फायदेमंद होता है. इससे तरह-तरह छुपने वाले कीड़े मकोड़ों को पेड़ों से दूर भगाने में फायदा मिलता है. यह उपाय भी काफी कारगर है. दीमक आदि से भी ये बचाव करता है. अगर आप इसका लेप कर देते हैं, तो तने में दीमक कम लगती है साथ में फंगल इंफेक्शन से भी बचाव कर सकता है. जो आपके पेड़ों के तने में फंगल इन्फेक्शन होते हैं उससे भी बच जाएगा.

कब करें ये लेप?

अगर आप बगीचे का शौक रखते हैं और आपके घर में अच्छा खासा बगीचा है और तरह-तरह के पेड़ लगे हैं, तो तनों पर इस तरह के लेप को लगाने की जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. इस तरह के लेप लगाने के लिए बरसात का सीजन खत्म होने के बाद का समय बहुत बढ़िया होता है. इसे गर्मियों तक आप कभी भी लगा सकते हैं. इससे काफी फायदा मिलेगा और आपके पेड़ भी सुरक्षित रहेंगे.

ये विशेष बैंड भी फायदेमंद

कृषि वैज्ञानिक डॉ मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "पेड़ों के तनों के बीच में अगर आप जली हुई ग्रीस का एक विशेष प्रकार का बैंड जो कि 4 इंच मोटी हो, उसे बना दें. उससे क्या होता है कि जो जमीन से कीड़े चढ़कर के आपके पेड़ों की पत्तियों को खाकर के नुकसान पहुंचाते हैं, वो कीड़े इस जली हुई ग्रीस के बैंड में चिपक जाते हैं और ऊपर तक नहीं जा पाते हैं. जिससे पेड़ों की पत्तियों को नुकसान नहीं होता है. ये उपाय आम के पेड़ के अलावा आंवले, इमली, बबूल जैसे कई पेड़ों में बहुत काम आता है."

