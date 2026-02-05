कूद जाऊंगा...घर में बंधक बना युवक पानी की टंकी पर चढ़ा, अजीबो गरीब डिमांड की
शहडोल के धनपुरी में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक गोलू, कई घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा, उतारने में पुलिस के छूटे पसीने.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 5, 2026 at 2:23 PM IST
शहडोल: धनपुरी में एक युवक का हाई वोल्टेड ड्रामा देखने को मिला. युवक 'शोले' फिल्म के वीरू की तरह पानी की टंकी पर चढ़ गया और अजीबोगरीब धमकी देने लगा. युवक की हरकतों को देखने वहां भीड़ जुट गई. युवक को पानी की टंकी से उतारने में पुलिस के भी पसीने छूट गए. घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह उसे नीचे उतारा जा सका. बताया जा रहा है युवक की हरकतों की वजह से परिजन उसे घर में बांधकर रखते थे.
टंकी पर चढ़कर गोलू का हाईवोल्टेज ड्रामा
घटना शहडोल जिले के धनपुरी थाना क्षेत्र की है. जहां मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब वार्ड क्रमांक 3 विलियस नंबर एक का रहने वाला मो. गोलू ने शोले फिल्म के वीरू की तरह पानी की टंकी पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया. युवक मानसिक रूप से कमजोर बताया जा रहा है. युवक टंकी पर चढ़कर कभी पानी में कूदने की धमकी दे रहा था, तो कभी वहां से छलांग लगाने की धमकी दे रहा था. इस घटना की जानकारी जैसे ही लगी, आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया.
मां और भाई पर हमले की कोशिश
कहा ये भी जा रहा है कि, गोलू हाल ही में अपनी मां और भाई पर कुल्हाड़ी से हमला करने भी दौड़ा था. इसी के चलते परिवार के लोग उसकी हरकतों से परेशान होकर उसके हाथ पांव रस्सी से बांधकर रखते थे. मंगलवार को किसी तरह खुद को बंधन से मुक्त कराकर गोलू घर से भाग निकला और स्टेट हॉस्पिटल के पीछे स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गया. गोलू अपने परिवार वालों से नाखुश था, क्योंकि वे उसका हाथ पांव बांधकर रखते थे. गोलू पानी टंकी के ऊपर चढ़कर लगातार हंगामा करता रहा और तरह-तरह की मांगे करता रहा.
- ससुराल से इतनी प्रताड़ना मिली कि बच्चे के साथ चढ़ गई पानी की टंकी पर, तहसीलदार ने ऐसे समझाया
- पिता ने नाश्ते के नहीं दिए पैसे, बौखलाया युवक चढ़ा पानी टंकी पर, शुरू की नौटंकी
- रतलाम में दूसरी शादी के लिए मचला युवक, पानी की टंकी पर चढ़ लगाने वाला था छलांग
युवक को उतारने में पुलिस के छूटे पसीने
मामले की सूचना मिलते ही धनपुरी थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ पहुंचे और उसे समझाने बुझाने के प्रयास में जुट गए. गोलू को पानी टंकी से उतारने में पुलिस के भी पसीने छूट गए. गोलू को देखने के लिए आसपास काफी भीड़ जमा हो गई थी. बताया जा रहा है कि इससे पहले 17 जनवरी को भी गोलू इसी तरह पास के मनाली टावर पर चढ़ गया था और ₹100 की मांग करने लगा था. तब थाना प्रभारी ने ₹100 देकर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया था.
अब महक 18 दिन के बाद एक बार फिर से गोलू, वीरू स्टाइल में ड्रामा करने लगा. इस घटना को लेकर धनपुरी थाना प्रभारी खेम सिंह पेंद्रो का कहना है कि ''युवक मानसिक रूप से कमजोर है. अक्सर इस तरह कभी टावर पर तो कभी पानी टंकी पर चढ़कर परेशान करता है. अभी हाल ही में ₹100 के लिए टावर पर चढ़ गया था. अब पानी टंकी पर चढ़ा है, उसे सकुशल नीचे उतार लिया गया है.''