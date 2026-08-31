उफनती कुनुक पर जानलेवा खेल, बहते पानी में उतरी बाइक, नदी के सीने से लकड़ियां चुन रहे लोग
शहडोल में उफान पर कुनुक नदी, लोग जान जोखिम में डालकर क्रॉस कर रहे नदी, लकड़ियां बीनने का वीडियो हुआ सर्कुलेट. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 31, 2026 at 7:57 AM IST|
Updated : August 31, 2026 at 9:31 AM IST
शहडोल: शहडोल जिले में रुक-रुक बरसात हो रही है. लेकिन रविवार को बारिश ने पूरे दिन थमने का नाम नहीं लिया. जिसका असर यह है की नदी नाले उफान पर आ चुके हैं. छोटी-छोटी नदियां भी उफान पर चल रही हैं. पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और कई जगहों पर तो ऐसे वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें लोग उफनती नदी के ऊपर से पुल पार कर खतरा मोल ले रहे हैं. तो कुछ लोग उसमें लकड़ियां बीनते नजर आ रहे हैं.
उफान पर कुनुक नदी, जान जोखिम में डाल क्रॉस कर रहे लोग
शहडोल में कुनुक नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है. आलम यह है पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है. इसके बावजूद लोग पुल के ऊपर से बहते पानी के बीच में उतरकर लकड़ियां एकत्रित कर रहे हैं. जिसका वीडियो भी सामने आया है. जिसमें दिख रहा है कि नदी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर पानी में बहकर आ रही लकड़ियों को बटोर रहे हैं. पानी का बहाव इतना तेज है कि, इंसान का संतुलन बिगड़े तो पल भर में वो भी बह सकता है. बारिश के बाद उफान पर आई कुनुक नदी में जिंदगी से खिलवाड़ करने का वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है.
आवागमन प्रभावित, पुलिस कर्मी तैनात
पुल के ऊपर से पानी बहने के चलते आवागमन बाधित है. आसपास के कई गांव का संपर्क प्रभावित हुआ है. नदी का बहाव तेज होने के बावजूद लोग पुल के ऊपर से बाइक लेकर पानी से पार करते नजर आ रहे हैं. ऐसे में कोई भी बड़ी घटना हो सकती है और कोई भी इस तेज बहाव की चपेट में आ सकता है. इस पूरे मामले में जैतपुर थाना प्रभारी समीर खान का कहना है कि, ''बारिश के चलते कुछ जगहों पर छोटे-छोटे रपटा पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है. जहां ऐतिहातन पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं, बाकि स्थिति सामान्य है हर स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए हैं.''
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पुलों के ऊपर से आवागमन रोकने के निर्देश
जैतपुर थाना क्षेत्र में तीन से अधिक रपटा पुलिया के ऊपर से पानी बहने की स्थिति बताई जा रही है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है और पुलों के ऊपर से आवागमन रोकने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके बावजूद कुछ लोग जोखिम उठाकर पानी पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं. बारिश के बीच नदी नालों का जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रशासन ने लोगों से अपील की है. कोई पानी के तेज बहाव वाले क्षेत्र में न जाए. पुलिया, रपटा नदी को पार करने की कोशिश ना करे.