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तहसील ऑफिस की छत से टपक रहा पानी, फाइलों को बचाने नीचे रखे टब, करंट के बीच काम

शहडोल: शहडोल जिले में इन दिनों झमाझम बरसात हो रही है. जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं. डैम के गेट खोले जा रहे हैं. कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन रही है. कहीं कच्चे मकान गिर रहे हैं तो कहीं पुरानी बिल्डिंग से पानी टपक रहा है. पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद सरकारी कार्यालय की हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी खुलकर सामने आ रही हैं. दरअसल जैतपुर तहसील की छत ने अब जवाब दे दिया है. तहसील के कमरों के अंदर सरकारी फाइलों से ज्यादा प्लास्टिक के डिब्बे नजर आ रहे हैं. जो अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं.

तहसील के अंदर डिब्बे, छत से टपक रहा पानी

जैतपुर तहसील कार्यालय की पुरानी बिल्डिंग भी बारिश का पानी नहीं झेल पा रही है. कार्यालय के कई हिस्सों में पानी टपक रहा है. दीवारों में नमी बढ़ गई है. पानी रिसने की शिकायत सामने आने के बाद बारिश से निजात पाने के लिए विभाग ने बाकायदा कमरों के अंदर प्लास्टिक के बड़े-बड़े डिब्बे और टब रख दिए हैं. जहां से पानी टपकता है, उसके ठीक नीचे डिब्बे और टब रखे गए हैं और उसी में पानी जमा किया जा रहा है. यानी सरकारी दफ्तर में बारिश के पानी को रोकने का इंतजाम किसी मरम्मत से नहीं बल्कि प्लास्टिक के डिब्बों से हो रहा है.