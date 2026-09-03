ETV Bharat / state

तहसील ऑफिस की छत से टपक रहा पानी, फाइलों को बचाने नीचे रखे टब, करंट के बीच काम

बारिश में जैतपुर तहसील का हुआ गजब हाल, बरसात में कमरे के अंदर टब संभाल रहे कमान, डर के साए में हो रहा काम.

shahdol heavy rain
तहसील के अंदर डिब्बे, छत से टपक रहा पानी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 8:37 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शहडोल: शहडोल जिले में इन दिनों झमाझम बरसात हो रही है. जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं. डैम के गेट खोले जा रहे हैं. कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन रही है. कहीं कच्चे मकान गिर रहे हैं तो कहीं पुरानी बिल्डिंग से पानी टपक रहा है. पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के बाद सरकारी कार्यालय की हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी खुलकर सामने आ रही हैं. दरअसल जैतपुर तहसील की छत ने अब जवाब दे दिया है. तहसील के कमरों के अंदर सरकारी फाइलों से ज्यादा प्लास्टिक के डिब्बे नजर आ रहे हैं. जो अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं.

तहसील के अंदर डिब्बे, छत से टपक रहा पानी
जैतपुर तहसील कार्यालय की पुरानी बिल्डिंग भी बारिश का पानी नहीं झेल पा रही है. कार्यालय के कई हिस्सों में पानी टपक रहा है. दीवारों में नमी बढ़ गई है. पानी रिसने की शिकायत सामने आने के बाद बारिश से निजात पाने के लिए विभाग ने बाकायदा कमरों के अंदर प्लास्टिक के बड़े-बड़े डिब्बे और टब रख दिए हैं. जहां से पानी टपकता है, उसके ठीक नीचे डिब्बे और टब रखे गए हैं और उसी में पानी जमा किया जा रहा है. यानी सरकारी दफ्तर में बारिश के पानी को रोकने का इंतजाम किसी मरम्मत से नहीं बल्कि प्लास्टिक के डिब्बों से हो रहा है.

tubs collect water SHAHDOL
फाइलों को बचाने नीचे रखे टब (ETV Bharat)
water enter govt office shahdol
बारिश में जैतपुर तहसील का हुआ गजब हाल (ETV Bharat)

कंप्यूटर में दौड़ रहा करंट, डर के साए में कामकाज

सबसे चिंताजनक स्थिति तो बिजली और कंप्यूटर सिस्टम को लेकर बताई जा रही है. दीवारों में पानी रिसने के चलते हल्का बिजली का करंट महसूस हो रहा है. कंप्यूटर में भी करंट लगने की शिकायत सामने आ रही है. ऐसे में कर्मचारी डर के साए में अब काम करने को मजबूर हैं. जैतपुर के नायब तहसीलदार आर के पदमाकर का कहना है कि, ''तहसील भवन पुराना हो गया है. जिसके चलते बारिश का पानी अंदर दाखिल हो रहा है. समस्या की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी गई है. फिलहाल पानी को टब में एकत्र करने की व्यवस्था की गई है.''

TAGGED:

JAITPUR TEHSIL OFFICE ROOF LEAKAGE
TUBS COLLECT WATER SHAHDOL
WATER ENTER GOVT OFFICE SHAHDOL
MADHYA PRADESH WEATHER
SHAHDOL HEAVY RAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.