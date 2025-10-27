शहडोल में झमाझम बारिश, किसानों की बढ़ी मुसीबत, क्या अब होगी ठंड की शुरुआत
शहडोल में रविवार शाम को हुई झमाझम बारिश, सोमवार को भी बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें.
शहडोल: पिछले दो-तीन दिनों से सूर्य देव और बादलों के बीच में आंख मिचोली देखने को मिल रही थी. बीते शनिवार और रविवार को पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे. रविवार शाम होते ही झमाझम बरसात का दौर जारी हो गया. कुछ ऐसा ही मौसम सोमवार को भी देखने मिला. जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.
दिनभर बादल, शाम होते ही झमाझम बरसात
शहडोल में रविवार को पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे. कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली, लेकिन शाम होते ही झमाझम बरसात का दौर शुरू हो गया था. तेज बारिश से चारों ओर पानी-पानी हो गया. आसमान में घने बादल छाए रहे. रहवासी कपिल गुप्ता बताते हैं कि "पिछले दो-तीन दिन से ही मौसम बदला हुआ है, दिनभर बादल छाए रहते हैं. रविवार को भी ऐसा ही मौसम देखने मिला. जैसे ही शाम को 5 से 6 बजे तभी से बारिश का दौर शुरू हो गया. सोमवार को भी बारिश का मौसम बना हुआ है.
बेमौसम बरसात ने बढ़ा दी मुश्किल
किसान राम सजीवन कचेर कहते हैं कि "अक्टूबर महीने के आखिरी समय में इस बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. या यूं कहें कि मुश्किल ही बढ़ा दी है, क्योंकि खरीफ सीजन की फसल लगभग पूरी तरह से पककर तैयार है. कई किसानों ने धान के फसल की कटाई भी शुरू कर दी है. कुछ किसानों की फसलें खलिहानों पर पड़ी हैं तो कुछ किसानों की फैसले खेतों पर पड़ी है. जो किसान कटाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बारिश ने अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बना दी है, क्योंकि इससे उनका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है.
जिस तरह की बारिश हो रही है, अगर ऐसे ही बारिश दो-तीन दिनों तक चलती रही तो किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. वैसे भी शहडोल जिले में खरीफ सीजन में धान की खेती बड़े ही प्रमुखता के साथ की जाती है. मौजूदा सीजन में जिस तरह की बारिश हुई है. उसने पहले दलहन और तिलहन की फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाने के कगार पर है."
रबी सीजन के लिए अच्छी बारिश
हालांकि जो किसान रबी सीजन की खेती करने की तैयारी में हैं, उनके लिए ये बारिश अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तेज धूप हुई थी और अब इस बारिश ने उन किसानों के लिए बेहतर समय दे दिया है. जब वह अपने खेतों की जुताई करवा सकते हैं. रवि सीजन की फसलों की बुवाई कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन किसानों की मुसीबत बढ़ गई है, जिन किसानों के खेतों में अभी खरीफ सीजन की फसल खड़ी हुई है. उसकी कटाई करके वो रबी सीजन की फसल की बुवाई करते हैं, लेकिन अब वो फसल कटाई में देरी हो जाएगी. जिससे अगले सीजन की फसल बुवाई में भी देरी होगी.
बढ़ सकती है ठंड
वैसे भी पिछले कुछ दिनों से सुबह और शाम हल्की गुलाबी ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका था. अब इस बारिश की वजह से एक बार फिर से उम्मीद लगाई जा रही है कि ठंड बढ़ेगी और लोगों को ठंड से भी दो-चार होना पड़ेगा. अक्टूबर का महीना लगभग खत्म होने को है. लोगों को ठंड का भी बेसब्री से इंतजार है.
बारिश का आगे क्या है अनुमान ?
मौसम वैज्ञानिकों की माने तो वैसे भी इस इलाके में बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही जताई थी. ठीक उसी तरह से बारिश भी हो रही है. अभी अगले दो-तीन दिन छुटपुट बारिश की उम्मीद की जा रही है. आसमान में घने बादल छाए रहेंगे. रविवार को पहले से ही गरज के साथ बारिश की संभावना जताई गई थी, शाम होते ही बादलों की गर्जना भी शुरू हुई और फिर झमाझम बरसात का दौर भी चालू हो गया है.