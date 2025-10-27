ETV Bharat / state

शहडोल में झमाझम बारिश, किसानों की बढ़ी मुसीबत, क्या अब होगी ठंड की शुरुआत

शहडोल: पिछले दो-तीन दिनों से सूर्य देव और बादलों के बीच में आंख मिचोली देखने को मिल रही थी. बीते शनिवार और रविवार को पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे. रविवार शाम होते ही झमाझम बरसात का दौर जारी हो गया. कुछ ऐसा ही मौसम सोमवार को भी देखने मिला. जिसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है.

दिनभर बादल, शाम होते ही झमाझम बरसात

शहडोल में रविवार को पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे. कहीं हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली, लेकिन शाम होते ही झमाझम बरसात का दौर शुरू हो गया था. तेज बारिश से चारों ओर पानी-पानी हो गया. आसमान में घने बादल छाए रहे. रहवासी कपिल गुप्ता बताते हैं कि "पिछले दो-तीन दिन से ही मौसम बदला हुआ है, दिनभर बादल छाए रहते हैं. रविवार को भी ऐसा ही मौसम देखने मिला. जैसे ही शाम को 5 से 6 बजे तभी से बारिश का दौर शुरू हो गया. सोमवार को भी बारिश का मौसम बना हुआ है.

बेमौसम बरसात ने बढ़ा दी मुश्किल

किसान राम सजीवन कचेर कहते हैं कि "अक्टूबर महीने के आखिरी समय में इस बेमौसम बरसात ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. या यूं कहें कि मुश्किल ही बढ़ा दी है, क्योंकि खरीफ सीजन की फसल लगभग पूरी तरह से पककर तैयार है. कई किसानों ने धान के फसल की कटाई भी शुरू कर दी है. कुछ किसानों की फसलें खलिहानों पर पड़ी हैं तो कुछ किसानों की फैसले खेतों पर पड़ी है. जो किसान कटाई का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बारिश ने अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बना दी है, क्योंकि इससे उनका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है.

जिस तरह की बारिश हो रही है, अगर ऐसे ही बारिश दो-तीन दिनों तक चलती रही तो किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा. वैसे भी शहडोल जिले में खरीफ सीजन में धान की खेती बड़े ही प्रमुखता के साथ की जाती है. मौजूदा सीजन में जिस तरह की बारिश हुई है. उसने पहले दलहन और तिलहन की फसलों को नुकसान पहुंचाया और अब धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाने के कगार पर है."