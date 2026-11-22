अकवान ने शहडोल के किसानों को रुलाया, बारिश से खेतों में भरा पानी, सड़ने लगीं कटी फसलें
शहडोल में अकवान चक्रवात का असर, 2 दिन की बारिश से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी. किसानों ने सुनाई आपबीती. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 10:33 PM IST
शहडोल: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अकवान का असर मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल शहडोल में भी देखने को मिला. शुक्रवार शाम से ही मौसम बदला और बारिश में बदल गया. बारिश ने किसानों को रुला दिया क्योंकि धान की कटाई जोरों पर चल रही है और ऐसे समय में इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है.
खेतों में पानी, किसानों की आंखों में आंसू
अकवान तूफान का असर शहडोल और आसपास देखने को मिला. शुक्रवार से ही बारिश का जो दौर शुरू हुआ वह शनिवार को पूरे दिन चलता रहा. कभी तेज तो कभी रिमझिम फुहारों के साथ बारिश हुई. अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरह से बरसात होती रही. यहां धान की फसल की कटाई जोरों पर चल रही है. कई किसानों के खेतों में फसल कटी पड़ी है, ऐसे समय पर इस बारिश ने किसानों को रुला दिया है क्योंकि खेतों में कटी फसल में पानी भर गया है.
किसानों ने सुनाई आपबीती
ईटीवी भारत जब खेतों पर पहुंचा तो जो मंजर दिखा वो रुला देने वाला रहा. शहडोल से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर ऐंताझर गांव के किसान अमर सिंह के खेतों में फसल कटी पड़ी है और धान की बालियां पानी में बिखर गई हैं. धान की फसल में पानी पड़ता देख अमर सिंह हताश हैं. वह कहते हैं, "चार महीने इस फसल की दिन-रात सेवा करता रहा. महज एक से डेढ़ एकड़ जमीन पर उन्होंने धान की खेती की थी जब फसल तैयार हुई तो बारिश का दौर शुरू हो गया और अभी कटी फसल पानी में पड़ी हुई है."
किसान बाबूलाल सिंह कहते हैं, "उनके खेतों में तो कुछ फसल कटी पड़ी है, कुछ खड़ी हुई है. पानी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, अगर ये पानी बंद हो जाता है तो अभी तो नुकसान कम होगा लेकिन अगर बारिश बंद नहीं हुई तो और ज्यादा नुकसान होगा. धान अब सड़ने लगी है."
किसान दुउआ सिंह बताते हैं, "वो शुरुआत में कुछ फसल काट चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ फसल उनकी बची हुई है. 2 दिन से बारिश हो रही है अब पता नहीं मौसम किस करवट बैठेगा."
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नवंबर में ही किसान करते हैं कटाई
इस बेमौसम बारिश से आखिर किसानों को किस तरह से नुकसान होता है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शहडोल में धान की खेती देरी से शुरू होती है. नवंबर शुरुआत का वो महीना होता है जब अलग-अलग किसान अपने धान की फसल की कटाई और गहाई करते हैं. इस बारिश ने किसानों का खेल बिगाड़ दिया है, उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है.
अकवान का असर, आगे बारिश का अनुमान
मौसम विभाग की मानें तो 23 नवंबर से आसमान में बादल तो छाए रहेंगे साथ ही हल्की बारिश की संभावना भी है. 24 नवंबर से मौसम पूरी तरह साफ होने का अनुमान लगाया गया है और धूप भी निकलने का अनुमान है. बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात अकवान का असर शहडोल संभाग में पहले ही 20 से 22 नवंबर के बीच दिखाई दे चुका है. अभी मौसमी सिस्टम कमजोर पड़ चुका है इसलिए 23 नवंबर से इसका असर खत्म होने के आसार जताए जा रहे हैं. इस दौरान रात के तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है और ठंड बढ़ने का भी अनुमान है.