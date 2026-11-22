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अकवान ने शहडोल के किसानों को रुलाया, बारिश से खेतों में भरा पानी, सड़ने लगीं कटी फसलें

अकवान ने शहडोल के किसानों को रुलाया ( ETV Bharat GFX )

शहडोल: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात अकवान का असर मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल शहडोल में भी देखने को मिला. शुक्रवार शाम से ही मौसम बदला और बारिश में बदल गया. बारिश ने किसानों को रुला दिया क्योंकि धान की कटाई जोरों पर चल रही है और ऐसे समय में इस बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है.

खेतों में पानी, किसानों की आंखों में आंसू अकवान तूफान का असर शहडोल और आसपास देखने को मिला. शुक्रवार से ही बारिश का जो दौर शुरू हुआ वह शनिवार को पूरे दिन चलता रहा. कभी तेज तो कभी रिमझिम फुहारों के साथ बारिश हुई. अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरह से बरसात होती रही. यहां धान की फसल की कटाई जोरों पर चल रही है. कई किसानों के खेतों में फसल कटी पड़ी है, ऐसे समय पर इस बारिश ने किसानों को रुला दिया है क्योंकि खेतों में कटी फसल में पानी भर गया है.