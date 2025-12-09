ETV Bharat / state

कड़ाके की ठंड, तापमान 5 डिग्री के नीचे, पाले से फसल बचाने के लिए जानें सुरक्षित उपाय

शहडोल में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मध्य प्रदेश के दैनिक मौसम विवरण के अनुसार, शहडोल में 7 दिसंबर रविवार को सबसे कम तापमान 4.3 डिग्री दर्ज किया गया, प्रदेशभर में शहडोल सबसे ठंडा रहा. इसके अलावा पचमढ़ी नर्मदापुरम (5.4 डिग्री ), उमरिया (6.1 डिग्री ), मंदसौर (6.3 डिग्री ) और राजगढ़ (6.6 डिग्री ) में भी तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया गया. बीते शनिवार को भी शहडोल में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहा है, शहडोल में बीते कुछ दिनों में तापमान 5 डिग्री से नीचे बना हुआ है. शीत लहर का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है.

शहडोल: मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. कड़ाके की ठंड के कारण शहडोल में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं रात होते ही सड़कें सूनी हो जाती हैं. ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों से लदे नजर आ रहे हैं. तापमान में गिरावट के कारण अब दिन में भी शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग की मानें तो शहडोल जिले में तापमान भी पिछले कुछ दिनों से 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही चल रहा है.

सब्जी की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "दिसंबर का महीना चल रहा है और ठंड का मौसम है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है. सामान्य रूप से इस तरह का तापमान दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलता है. 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान जब जाता है, तो पाला पड़ने की भी आशंका रहती है. शहडोल में मौजूदा सीजन में लंबे समय तक अच्छी बारिश हुई है. ऐसे में अनाज वाली फसलें अभी काफी छोटे हैं, क्योंकि अभी 15 से 20 दिन ही बुवाई के हुए हैं. किसान भाई उसमें पानी लगाते रहें, इस समय सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना सब्जियों की फसल को है. पाला से बचने के लिए किसानों को सभी तरीके अपनाना चाहिए. सब्जी वाली फसलों का सतत निरीक्षण भी करें. ध्यान नहीं रखने पर नुकसान हो सकता है.

पाला से फसल को सुरक्षित रखने की आसान ट्रिक

फसलों को पाला से बचाने के लिए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि "सर्वप्रथम भूमि को हमेशा संचित रखें, फसल की लगातार सिंचाई करते रहे. मिट्टी की नमी को मेंटेन रखें. फसल की मिट्टी को सूखा न छोड़ें. अगर स्प्रिंकलर इरीगेशन से फसल की सिंचाई कर रहे हैं तो और अच्छा है, उसके चलते भूमि में भी नमी बनी रहेगी और फसल में भी, उससे फसल का तापमान कम नहीं होता है. इस मौसम में खेत की बिल्कुल भी जुताई न करें. इससे भूमि की नमी ऊपर उठ जाएगी."

शहडोल में कड़े की ठंड फसलों पर पाले का खतरा (ETV Bharat)

मेड़ पर पौधा लगाने से होता है फायदा

पाला से लंबे समय तक बचने का उपाय करना चाहते हैं तो खेतों में विशेष प्रकार के वृक्ष लगाएं. खेत के उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर वाली मेड़ में शीशम, बबूल, जामुन, मुनगा के पौधे लगाएं. यह हवा को रोकने का काम करते हैं. खेत में फसलों में पाला पड़ने की आशंका लग रही है तो खेत गुड़ाई का काम न करें, जिससे फसल में गर्मी बनी रहेगी. इसके अलावा खेत की मेड़ पर पैरा, भूसा या खरपतवार जो एकत्रित किए हुए हैं उसे सुबह करीब 4 से 5 बजे जला दें. इससे धुंआ होगा तो सब्जियों के पौधों पर पाला का असर कम पड़ेगा. नर्सरी के पौधे बहुत ही छोटे होते हैं, उनको पाला से बचाने के लिए उपाय कर सकते हैं.

रासायनिक दवा से पाले की रोकथाम

इसके अलावा रासायनिक दवा के प्रयोग की बात करें तो इसमें हम केमिकल्स के माध्यम से भी पाले के प्रभाव को कम कर सकते हैं, थायो यूरिया की एक ग्राम मात्रा 2 लीटर पानी में घोलकर के 15 दिन के अंतराल में फसल पर छिड़काव करना चाहिए. इसके अलावा सल्फर डस्ट 6 से 8 किलो प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना होता है, 15 दिन के अंतराल में इसका भी छिड़काव किया जा सकता है. अगर घुलनशील सल्फर उपलब्ध है तो 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में लेकर 15 दिन के अंतराल में छिड़काव करना चाहिए. साथ ही पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी दवा काम करती है, जिससे हम अपनी फसलों को पाले से तो बचा ही सकते हैं और साथ ही फसलों में लगने वाले कीट और बीमारियों से भी बचाया जा सकता है.

शहडोल में कड़ाके की ठंड (ETV Bharat)

मौसम का आगे क्या अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, शहडोल में अभी उत्तरी हवाएं चल रही हैं, इसलिए सर्दी का प्रकोप है और शीत लहर भी चल रही है. लेकिन पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है. आने वाले दिनों में हवाओं का रुख बदलने की संभावना है. इससे थोड़ी बहुत तापमान में वृद्धि देखने को मिल सकती है. फिलहाल अगर अभी तापमान गिरा हुआ है और सर्द हवाएं चल रही है. शीतलहर का प्रकोप जारी है 5 डिग्री से नीचे का तापमान भी शहडोल में देखने को मिल रहा है. पाले की संभावना अगर आपको अपने खेतों में लगती है तो यह सब उपाय कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं.

प्रकाश द्विवेदी और अशोक कोल बताते हैं कि "इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और गांव में तो और ज्यादा ठंड पड़ रही है. गांव में तो शाम को 8 बजे के बाद ही सन्नाटा पसर जाता है. जिन चौक चौराहों पर लोग जमा होकर हंसी ठिठोली करते नजर आते थे. उन चौराहों पर अब सन्नाटा पसरा रहता है. घरों में लोग अलाव के सामने ही नजर आते हैं, बड़े बुजुर्ग तो और ज्यादा ठंड से बचते नजर आ रहे हैं, शीत लहर भी चल रही है, इस शीतलहर में बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत भी खराब हो रही है."