शहडोल में पिछले साल खसरे का एक भी केस नहीं फिर भी अलर्ट, सर्वे के बाद अगले माह टीकारण
शहडोल में खसरा बीमारी को जड़ से खत्म करने का अभियान जारी. 8 से लेकर 19 जून तक विशेष टीकाकरण सत्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 1:40 PM IST
शहडोल : सतना और अनूपपुर जिले में खसरा के केस आने के बाद अब शहडोल जिला अलर्ट मोड पर है. स्वास्थ्य विभाग अपनी सीमा को सुरक्षित करने में लगा हुआ है. शहडोल जिले में भी 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का हेड काउंट सर्वे हो रहा है. इसके बाद जून में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा.
स्वास्थ्य विभाग ने 0 से 5 वर्ष तक के उन बच्चों का खाका तैयार करना शुरू कर दिया, जो किसी वजह से खसरे के वैक्सीन से छूट गए. इसके लिए पूरे जिले में विशेष रणनीति के तहत हेड काउंट सर्वे और टीकाकरण की तैयारी की जा रही है.
शहडोल जिले में 05 जून तक हेड काउंट सर्वे
जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.सुनील स्थापक ने बताया "20 मई से लेकर 5 जून तक 0 से 5 साल तक के बच्चों का हेड काउंट सर्वे कराया जा रहा है. हेड काउंट सर्वे का मतलब होता है कि आशा कार्यकर्ता या मैदानी कार्यकर्ता घर-घर जाकर पता करते हैं कि जीरो से 5 साल का बच्चा कहां-कहां है, फिर उसका पूरा रिकार्ड देखा जाता है. हम देखते हैं कि उसको खसरा का टीका लगा है, या नहीं. इनका सारा रिकॉर्ड बनाकर समीक्षा बैठक करेंगे. इसमें देखा जाएगा कि किस क्षेत्र में कितने ऐसे बच्चे हैं, जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं, उनको कैसे कवर करना है."
8 से 19 जून तक विशेष टीकाकरण सत्र
योजना के अनुसार 8 जून से लेकर 19 जून तक विशेष टीकाकरण सत्र अभियान चलाया जाएगा. खसरा जिसे मीजल्स भी कहते हैं इसका पहला टीका 9 महीने से 12 महीने के उम्र में लगता है. इसे MR1 टीका कहते हैं. दूसरा टीका 16 माह से लेकर के 24 माह के बीच में लगता है, जिसे MR 2 टीका बोलते हैं. मीजल्स टीका से वंचित बच्चे को एक महीने के अंतर से दोनों टीका MR1 और MR 2 लगाते हैं. जिससे उनका प्रोटक्शन 99 परसेंट हो जाता है.
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खसरा क्यों खतरनाक होता है
खसरा की बीमारी खतरनाक मानी जाती है, ये दुनिया की सबसे संक्रामक बीमारियों में से एक है. ये एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है. अगर एक बच्चे को ये बीमारी होती है और अगर वह 10 बच्चों के संपर्क में आता है तो 9 बच्चों को ये बीमारी हो सकती है, अगर उनको मीजल्स का टीका ना लगा हो या जिनकी इम्यूनिटी कम हो. जब हम MR2 टीका लगवा लेते हैं तो 97% के करीब प्रोटेक्शन हो जाता है.
खसरा बीमारी के संकेत ये हैं कि इसमें पहले दाने आते हैं. उसके साथ में बुखार आता है. फिर धीरे-धीरे जब हमारे शरीर की इम्युनिटी कम होती है और फिर खाना पीना छूटता है. हालांकि राहत की बात है कि पिछले 3 साल से खसरा का कोई भी केस जिले में नहीं आया है. 2023 में 4 केस मिले थे, 2024 में दो केस मिले थे और 2025 में एक केस मिला था. लेकिन ये बच्चों को नहीं मिले थे, बल्कि 35 साल से ज्यादा उम्र वालों में मिले थे.