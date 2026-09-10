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तीज की तारीख तय! 12 साल बाद गणेश चतुर्थी पर महासंयोग, बहुत फलदायी होने वाला है व्रत

तीज का व्रत कब करें? ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''इस बार तीजा के व्रत को लेकर लोगों में कंफ्यूजन है कि 13 सितंबर को करें या 14 सितंबर को करें. क्योंकि 13 सितंबर सुबह 7:14 से तृतीया तिथि तीज की शुरू हो जाएगी, जो की 14 सितंबर सुबह 7:14 तक ही रहेगी.'' ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं कि, ''हिंदू शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि उदया तिथि का पूरा दिन व्रत और पूजा के लिए मान्य होता है. ऐसे में इस बार तीजा की जो तृतीया तिथि है उसकी जो उदया तिथि है वो 14 सितंबर को पड़ रही है, इसलिए तीजा का व्रत भी 14 सितंबर को ही मनाया जाएगा. इसी दिन व्रत किया जाएगा, और इसी दिन पूजा भी की जाएगी. पंचांग के अनुसार 14 सितंबर को सुबह 5 बज के 23 मिनट में सूर्योदय होगा.''

शहडोल: तीज का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन व्रत में से एक माना जाता है. क्योंकि इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है. महिलाएं इस दिन का इंतजार और इसकी तैयारी साल भर से करती हैं. इस बार तीज का व्रत आखिर कब मनाया जाएगा, इसे लेकर कंफ्यूजन है. क्योंकि तीज की तृतीया तिथि 13 तारीख से ही लग रही है, जो 14 तारीख तक रहेगी. ऐसे में लोग कंफ्यूज हैं कि तीज का व्रत 13 सितंबर को करें या 14 सितंबर को करें. इस समस्या का समाधान बताया है ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री ने.

12 साल बाद ऐसा योग

तीज की तृतीया तिथि इस बार 14 सितंबर को पड़ रही है और खास बात यह है कि कई सालों बाद चतुर्थी तिथि भी पड़ रही है. मतलब गणेश चतुर्थी भी है. ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं कि, ''12 साल बाद ऐसा योग बन रहा है जो दुर्लभ ज्योतिषीय योग है. क्योंकि हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी एक ही दिन पड़ रहे हैं, जो कि सोमवार के दिन मनाया जाएगा. ऐसे में जो भी महिलाएं इस बार तीज का व्रत शुरू कर रही हैं, उनके लिए भी बेहतर है और जो लंबे समय से करते आ रही हैं उनके लिए भी बेहतर है. क्योंकि इस बार बहुत सारे शुभ संयोग है.''

तीज में बन रहे कौन से योग?

इस बार तीज का व्रत बहुत खास है. क्योंकि तीज की तृतीया तिथि 14 सितंबर के दिन दो योग भी बन रहे हैं. एक है ब्रह्म योग और दूसरा मुद्गल योग. यह दोनों योग इस दिन को और विशेष बना रहे हैं. जो पहली बार इस तीज का व्रत कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बेहतर समय है, शुभ अवसर है. माताएं बहने इस दिन अपने व्रत को शुरू कर सकती हैं. जो भी माताएं बहनें इस दिन व्रत करती हैं वो व्रत पूजन और हवन करें और भगवान के भजन कीर्तन में ध्यान लगाए.

तीज का व्रत है कठिन

तीज की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाने वाला ये व्रत बहुत ही कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक होता है. शादीशुदा महिलाएं इस दिन का व्रत करती हैं, यह व्रत इसलिए भी बहुत कठिन है क्योंकि इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है. मतलब बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए यह व्रत किया जाता है. इस दिन की तैयारी के लिए महिलाएं साल भर तैयारी करती हैं और व्रत आने से पहले बाजार में इसकी भीड़ भी देखने को मिलती है. यह व्रत पति की लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य के लिए किया जाता है.