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15 अगस्त को बन रहा शिव-सिद्धि योग, हरियाली तीज पर व्रत रखने से मिलेगा कई गुना फल

15 अगस्त को मनाई जाएगी हरियाली तीज, बन रहे हैं कई विशेष योग, क्यों खास है ये तीज, क्या करें क्या न करें, जानिए. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

HARIYALI TEEJ 2026
हरियाली तीज 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 10:10 AM IST

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शहडोल: हरियाली तीज का उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस दिन का इंतजार महिलाओं को हर वर्ष रहता है. साल 2026 में 15 अगस्त को हरियाली तीज मनाया जाएगा, जिसे लेकर महिलाओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है. दुकानों पर भीड़ भी देखने को मिलने लगी है. हरी साड़ी, हरी चूड़ियां खरीदने वालों का तांता लगा हुआ है.

हरियाली तीज में बन रहे कई योग
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''हरियाली तीज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. इस बार 15 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी. इस दिन को महिलाएं उत्सव की तरह मनाती हैं. हरियाली तीज के लिए जो ब्रह्म मुहूर्त है. वह 4:50 से 5:35 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:08 तक रहेगा. हरियाली तीज में इस बार कई योग बन रहे हैं. जिसमें प्रमुख योग में शिवयोग, सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहा है, जो बहुत ही शुभ और दुर्लभ त्रिकोणीय योग है. इन सब योगों के कारण इस वर्ष पूजा और व्रत का आध्यात्मिक फल कई गुना बढ़ जाएगा.''

हरियाली तीज में बन रहे कई योग (ETV Bharat)

हरियाली तीज में महिलाएं करें गौरी पूजा
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं, ''हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और किसी मंदिर या शिवालय में जाकर गौरी जी की पूजा करें या घर में ही शिव और गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करें और अपनी सुहाग की रक्षा के लिए माता से याचना करें. इस दिन जो भी महिलाएं विधि विधान से मां गौरी की पूजा करती हैं, उन्हें मां का आशीर्वाद मिलता है.''

हरियाली तीज का इंतजार महिलाओं को साल भर रहता है, और इस दिन विधि विधान से महिलाएं पूजा पाठ करती हैं. कुछ महिलाएं उपवास भी रखती हैं, सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी कन्याएं योग्य वर के लिए व्रत रखती हैं. कुछ जगहों पर तो कई क्षेत्रों में महिलाएं इस दिन बिना पानी पिए निर्जला कठिन व्रत भी करती है.''

हरियाली तीज में हरे रंग का महत्व
हरियाली तीज में हरे रंग का बहुत महत्व होता है. इस दिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनती हैं. हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं. कई महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और किसी तालाब के पास या हरे भरे बागान के पास मैदान में महिलाएं एकजुट होती हैं. घर से जो कुछ भी बना कर ले जाती हैं, उसे साथ में खाती हैं. हंसी ठिठोली करती हैं, गले मिलती हैं और कुछ महिलाएं तो बगीचों में झूले लगाकर झूला भी झूलती हैं. कुछ महिलाएं सावन के पारंपरिक लोकगीत व कजली लोकगीत भी गाती हैं. प्रकृति का आनंद लेती हैं.

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