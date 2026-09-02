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बिना हल चले ऊगने वाली सब्जी, हरछठ पर जंगली पडोरा ढूंढती हैं महिलाएं, कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर

हरछठ में रहती है इस स्पेशल जंगली सब्जी की धूम, हेल्थ के साथ धार्मिक है महत्व, व्रती महिलाएं करती हैं सेवन. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

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हरछठ में पडोरा खाने की है परंपरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 3:24 PM IST

6 Min Read
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शहडोल: विंध्य क्षेत्र में हरछठ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. इस दिन महिलाएं पूरे नियम के साथ व्रत करती हैं. हरछठ के दिन व्रती महिलाएं स्पेशल जंगली सब्जी का सेवन करती हैं. जंगली सब्जी पडोरा की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है. निशू तिवारी शहडोल सब्जी मंडी में पडोरा की तलाश कर रही थी, लेकिन उन्हें मिल ही नहीं रही थी. वो कहती हैं कि, ''हरछठ के दिन देसी पडोरा की सब्जी खाई जाती है, लेकिन यहां तो जंगली देसी पडोरा नजर ही नहीं आ रहा है.'' हालांकि एक जगह उन्हें जंगली देसी पडोरा मिल ही गया लेकिन वह काफी महंगे दामों पर मिला.

निशू तिवारी कहती हैं कि, ''हरछठ के दिन जंगली पडोरा की ही सब्जी खाई जाती है. उसकी वजह ये होती है कि पडोरा जंगल में, खेतों के मेढ़ों में, तालाबों के मेढ़ों में उगते हैं. यह उन जगहों पर नहीं होते हैं जहां हल से जुताई की जाती है, इसीलिए इस सब्जी की डिमांड रहती है. और व्रती महिलाएं हरछठ के दिन इस सब्जी का सेवन करती हैं. दरअसल हर छठ के दिन जहां पर भी हल या ट्रैक्टर से जुताई की जाती है वहां उगी चीजों का सेवन नहीं किया जाता है. बल्कि जंगली उत्पादों का ही सेवन किया जाता है.''

पडोरा सब्जी का है धार्मिक महत्व (ETV Bharat)

महंगे दाम में बिक रहा पडोरा
आम दिनों में पडोरा की सब्जी बाजार में 200 रुपये से लेकर 240 रुपए किलो तक मिलती है. लेकिन हर छठ के एक दिन पहले इसके दाम काफी हाई रहते हैं. छोटे आकार वाली देसी पडोरा की सब्जी खुले बाजार में ₹80 पाव तक बिकती है. मतलब 320 रुपए किलो तक बिकती है.

सब्जी व्यापारी रामप्रताप साहू बताते हैं कि, ''हरछठ के एक दिन पहले पडोरा सब्जी की बड़ी डिमांड रहती है. खासकर देसी पडोरा की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और अच्छे दामों पर बिकता है. आज अलग-अलग जगह पर अलग-अलग दामों में बिका. कहीं 240 रुपए किलो तो कहीं 320 रुपए किलो. कहीं ढाई सौ रुपए किलो तो कोई ₹300 किलो तक बिका. पडोरा अपने साइज और क्वालिटी के हिसाब से महंगे दामों में बिकता है.''

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महंगे दाम में बिक रहा पडोरा (ETV Bharat)

हरछठ में पडोरा ही क्यों खाते हैं
ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि, ''हरछठ का जो त्योहार होता है यह भादों शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है. शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन जो व्रती महिलाएं होती हैं वो कड़े नियमों का पालन करती हैं. जंगली उत्पादों का सेवन करती हैं. व्रती महिलाएं पूरे दिन वहां नहीं जातीं जहां हल से जुताई हुई हो. उन चीजों का सेवन नहीं करती हैं जो हल चलने के बाद उगी हो. उन्हीं चीजों का सेवन करती हैं जहां हल न चला हो. पडोरा की सब्जी भी जंगलों में या खेतों के मेढ़ों पर या तालाब के मेढ़ों पर उगती है.''

ज्योतिष आचार्य बताते हैं कि, ''हरछठ के दिन व्रत में पडोरा खाने और पूजा में चढ़ाने का विशेष धार्मिक और पारंपरिक महत्व है. इसके कई कारण हैं. एक तो बिना हल चले पैदा होने वाला फल है. पडोरा प्राकृतिक रूप से जंगलों पहाड़ों में खेतों की मेड़ों पर अपने आप उगता है. इसलिए व्रत के नियमों के अनुकूल माना जाता है. ऐसी मान्यता है कि, जंगल में अपने आप उगने वाली वनस्पतियां, फल, कंद मूल भगवान को बहुत प्रिय होते हैं. सात्विक और औषधि गुण वाले होते हैं. खासकर भाद्रपद बरसात के मौसम में पडोरा आता है. आयुर्वेद के अनुसार पडोरा पचाने में भी हल्का, इम्युनिटी बढ़ाने वाला, शरीर को मौसमी बीमारियों से बचाने वाला, फलाहार के रूप में भी उत्तम माना गया है.''

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हरछठ में रहती है जंगली पडोरा सब्जी की धूम (ETV Bharat)

पावरफुल सब्जी माना जाता है पडोरा
कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि, ''पडोरा मानसून सीजन की सबसे पावरफुल सब्जियों में से एक मानी जाती है, जिसे शहडोल संभाग में काफी पसंद किया जाता है. इसे अलग-अलग क्षेत्र में कई नाम से जाना जाता है. जैसे कहीं कंटोला बोला जाता है कहीं ककोड़ा बोलते हैं. कई जगहों पर मीठा करेला के नाम से भी जाना जाता है. भारतीय रसोई में बनने वाली सबसे पावरफुल सब्जियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसमें पोषक तत्व, प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है. माना जाता है मीट से भी ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पडोरा में मिलती है. इसीलिए इसे मानसून सीजन का पावरफुल वेजिटेबल कहा जाता है.''

कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह बताते हैं कि, ''पडोरा पहले जंगल में खेत की मढ़, नदियों के किनारे पाए जाते थे. पहले नेचुरली मिलते थे, लेकिन आजकल आधुनिकता के इस दौर में इसका प्रसार हो चुका है. इसका मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से किया जा सकता है. पहले इसे बीज से लगाया जा सकता है. दूसरा ट्यूबर या कंद से भी फसल को लगाया जा सकता है. इसकी कई वैरायटी अभी हैं, जैसे इंदिरा ककोड़ा एक, इंदिरा काकोडा दो, छत्तीसगढ़ ककोड़ा दो है. रायपुर में स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय ने इसकी कई वैरायटी निकाली हैं.''

त्योहारों पर पडोरा खाने का है नियम

कृषि वैज्ञनिक बताते हैं कि, ''ये अपने आप नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, इसमें कई तरह छोटे से लेकर सभी बड़े आकार तक के फल होते हैं.'' कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि, ''शहडोल में सबसे महंगी सब्जियों में से एक होती है, इसमें प्रोटीन फोलिक एसिड कैल्शियम यह सब पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं. इसको लोग काफी पसंद करते हैं और परंपरागत रूप से कई त्योहारों में इसको खाने का नियम भी है.''

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