ETV Bharat / state

MA पास दुर्गा को नहीं मिली नौकरी, हाथ के हुनर से कर रही कमाल, लकड़ी पर उतार देती है कलाकारी

हाथ के हुनर से दुर्गा कर रही कमाल ( ETV Bharat )

शहडोल: 15 अक्टूबर यानि आज अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है. 21वीं सदी का जमाना चल रहा है और अब गांव की महिलाएं और लड़कियां भी कुछ अलग करना चाहती हैं, जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं. आज हम शहडोल के एक ऐसी ही लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने पढ़ाई में मास्टर डिग्री भी की है, लेकिन गरीबी की वजह से जब पढ़ाई को और आगे नहीं रख सकी, तो उसने कुछ हटके काम करने की शुरुआत कर दी. आज वो काष्ठ की कलाकारी से अपनी एक अलग पहचान बना रही है. एमए पास दुर्गा सिंह ने अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया है.

कौन है एमए पास दुर्गा सिंह ?