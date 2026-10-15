MA पास दुर्गा को नहीं मिली नौकरी, हाथ के हुनर से कर रही कमाल, लकड़ी पर उतार देती है कलाकारी
शहडोल की एमए पास दुर्गा नौकरी नहीं अपने हुनर से कमा रहीं पैसे, वुडेन ऑर्ट और गोंडी पेंटिंग से चला रहीं घर. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 3:50 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 4:36 PM IST
शहडोल: 15 अक्टूबर यानि आज अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है. 21वीं सदी का जमाना चल रहा है और अब गांव की महिलाएं और लड़कियां भी कुछ अलग करना चाहती हैं, जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं. आज हम शहडोल के एक ऐसी ही लड़की की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसने पढ़ाई में मास्टर डिग्री भी की है, लेकिन गरीबी की वजह से जब पढ़ाई को और आगे नहीं रख सकी, तो उसने कुछ हटके काम करने की शुरुआत कर दी. आज वो काष्ठ की कलाकारी से अपनी एक अलग पहचान बना रही है. एमए पास दुर्गा सिंह ने अपनी प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया है.
कौन है एमए पास दुर्गा सिंह ?
दुर्गा सिंह शहडोल के छतवई गांव की रहने वाली है. दुर्गा बताती हैं कि "ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की है. उनका एजुकेशन बेहतर है. उन्होंने सोइकोलॉजी से मास्टर डिग्री कर रखी है. 2019 में उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी. इसके बाद नौकरी की तैयारी भी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन पढ़ाई को पैसों की तंगी की वजह से बीच में ही रोकना पड़ा, इसके बाद उन्होंने सिलाई, बुनाई का काम सीखा, काम तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसमें उतनी कमाई नहीं हो पा रही थी. जिससे उनका घर चल सके.
इसके बाद उन्होंने ब्यूटी पार्लर का काम भी सीखने की शुरुआत कर दी, क्योंकि उन्हें इसमें भी शौक था. थोड़ा बहुत घर और बाहर से सीखा, लेकिन ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए जब लंबा पैसा खर्च हो रहा था, तो इसे छोड़ दिया. उसके बाद वे छतवई हथकरघा एवं हस्तशिल्प केंद्र पहुंची. जहां उन्होंने गोंडी पेंटिंग की ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी. वहां भी बेहतर काम कर रही थीं, लेकिन जब लगा कि गोंडी पेंटिंग से ज्यादा काष्ठ के आर्ट में वो कमाल कर सकती हैं, तो दुर्गा ने वो काम सीखना भी शुरू कर दिया."
अब वह एक महीने में ही इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं कि लकड़ियों में जान फूंक रही हैं. काष्ठ की कलाकारी से ऐसे-ऐसे आर्ट तैयार कर रही हैं. जिसका हर कोई कायल है, इतने कम समय में इतने परफेक्शन के साथ काम करना, एक्सपर्ट्स का मानना है कि दुर्गा सिंह आगे चलकर काष्ठ की कलाकारी में बहुत आगे जाएंगी. दुर्गा सिंह कहती हैं कि "गोंडी पेंटिंग का शहडोल में उतना माहौल नहीं है, लेकिन काष्ठ की कलाकारी के आर्ट से अच्छे पैसे मिलते हैं. अगर थोड़ी मेहनत करे तो स्क्वायर फीट के हिसाब से जो मूर्ति हम बनाते हैं, उसके एक मूर्ति का ₹1000 का लगभग मिल जाता है. अभी इस काम को 1 महीने में ही शुरूआत किया है और 6 से 8000 रुपए तक इतने कम समय में कमा लेती हैं.
वे बताता है कि अगर मैं इस काम में फुल फोकस करूंगी और ज्यादा मेहनत करूंगी तो मुझे पता है कि मैं और ज्यादा पैसे कमा सकती हूं. काष्ठ की कलाकारी एक ऐसा आर्ट है, जिसमें जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं. बस मेहनत करनी होगी और हुनर को लगातार तरासना होगा.
गोंडी पेंटिंग का भी मिल रहा फायदा
जो गोंडी पेंटिंग सीखी, उसका भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि पेंटिंग सीखने के बाद जब वो काष्ठ की कलाकारी में आई, तो बताया कि जब हम कोई भी लकड़ी से आर्ट तैयार करते हैं, तो उसकी ड्राइंग भी बनानी पड़ती है और गोंडी पेंटिंग सीखने के बाद ड्राइंग को लेकर भी उनका सेंस अच्छा डेवलप हुआ है. उसका फायदा उन्हें अब इस वुडेन आर्ट की कलाकारी में मिल रही है. वह जो भी लकड़ियों से आर्ट तैयार कर रही है, उसमें उस तरह की कलाकारी को करने की कोशिश कर रही हैं.
दुर्गा कहती है कि अगर हाथ के इस आर्ट को लगातार तराशा जाए तो उसकी कद्र भी होती है और पैसे भी मिलते हैं. इससे जुड़कर अब वो लगातार नए-नए प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं और अब उनका पूरा फोकस है कि अब उन्हें वुडेन आर्ट में अपना करियर डेवेलप करना है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने गोंडी पेंटिंग छोड़ दी है, वो गोंडी पेंटिंग भी करती हैं, लेकिन लकड़ी से आर्ट तैयार करने में अब वह महारत हासिल करना चाहती हैं और इस पर ज्यादा फोकस कर रही हैं.
आर्थिक तौर पर कमजोर, इरादा बड़ा करने का
उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है. घर में उतनी अच्छी कमाई नहीं है, माता हाउसवाइफ हैं और पिता मजदूरी के लेवल का काम करते हैं. जिससे उतनी आय नहीं हो पाती, वो कहती हैं कि उनके घर की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है. इसीलिए अब तक उन्होंने शादी भी नहीं की है, हालांकि वो तीन बहनें और एक भाई हैं. दो बहनों की शादी हो चुकी है, उन्होंने अभी नहीं की है और एक छोटा भाई है.
उन्हें सबसे पहले अपना करियर सेट करना है. घर की जिम्मेदारियों को पूरी करनी है. इसीलिए वो लगातार कुछ नया सीखने के लिए मेहनत कर रही हैं. दुर्गा कहती हैं कि उन्होंने कंपटीशन की तैयारी भी करनी नहीं छोड़ी, सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करती रहती हैं, लेकिन साथ में अब वो वुडन आर्ट की ओर अपने करियर को ले जाने की सोच रही हैं. उनका मानना है कि वुडेन आर्ट ही उन्हें पैसा और सम्मान दोनों दिला सकता है."
गजब टैलेंट हैं दुर्गा
दुर्गा को लेकर हस्तशिल्प हथकरघा केंद्र छतवई के प्रभारी इंचार्ज शिवशंकर पांडे कहते हैं की "इस लड़की में गजब का टैलेंट है. जब मुझे इसके बारे में पता चला, इस काम के प्रति उनके लगन को देखा, तो मैं भी इनके क्वालिटी वर्क को देखकर हैरान रह गया. दुर्गा का दिमाग बहुत शार्प है, बेहतर करना चाहती है. इसके हाथ वुडेन आर्ट के हिसाब से बहुत सधे हुए हैं. ये हमारे पास जब आई थी, तब गोंडी पेंटिंग सीखने के लिए आई थी, लेकिन उससे पहले भी ये सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर जैसे कामों पर हाथ आजमा चुकी थी, लेकिन उन जगहों पर इसका मन नहीं लग रहा था, फिर ये छतवई में आकर गोंडी पेंटिंग कर रही थी.
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उसके बाद अब वो वुडन आर्ट की ओर मुड़ चुकी हैं और लकड़ियों में जान फूंक रही हैं. अभी 1 महीने में ही जिस तरह से ये लड़की वुडन आर्ट तैयार कर रही है, उसे सिखाने वाले मास्टर भी हैरान हैं. उसके हाथों में गजब का हुनर है, क्योंकि काष्ठ की कलाकारी में वुडन आर्ट में ड्राइंग, कटिंग औजारों को चलाने की स्पीड, सधा हाथ सब कुछ चाहिए और दुर्गा सिंह में यह सब कुछ मिल रहा है.
वुडन आर्ट में आ रही महिलाएं
शिव शंकर पांडे बताते हैं कि वर्तमान में छतवई के हस्तशिल्प एवं हथकरघा केंद्र केंद्र में ही 12 ऐसी महिलाएं हैं, जो वुडेन आर्ट की ट्रेनिंग ले रही हैं. वहीं 17 पुरुष वर्ग के लोग हैं, जो इस काम में लगे हुए हैं. शिव शंकर पांडे कहते हैं की वुडेन आर्ट की ओर लड़कियों का रुझान वाकई अद्भुत है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां महिलाएं औजारों को चलाने वाले काम की ओर फोकस नहीं करती हैं, लेकिन वुडेन आर्ट के लिए अब महिलाओं और लड़कियों का भी रुझान देखने को मिल रहा है और इससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाह रही हैं."