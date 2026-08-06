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हाथ के हुनर को लग रहे पंख, लकड़ियों में फूंक रहे जान, कई राज्यों तक डिमांड

शहडोल में हाथ का हुनर लोगों को बना रहा आत्मनिर्भर, लकड़ियों से जीवंत कलाकृतियां कर रहे तैयार. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.

SHAHDOL HAND MAKING PRODUCT
लकड़ियों से जीवंत कलाकृतियां कर रहे तैयार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 2:20 PM IST

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शहडोल: मध्य प्रदेश के शहडोल में हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम कार्यलय इन दिनों गुलजार है. यहां कलाकारों की कलाकृतियों को पंख लग गए हैं. कभी खेती-किसानी करके परिवार का भरण पोषण करने वाले लोगों ने हाथों के हुनर को आत्मनिर्भरता का जरिया बना लिया है. हतकरघा विकास निगम की मदद से कारीगरों ने दरी, कालीन, कारपेट, कागज पर गोंडी पेंटिंग और लकड़ियों से जीवंत कलाकृतियां बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी अच्छी खासी डिमांड है. इस काम में करीब 34 परिवारों के सदस्य शामिल हैं.

विभाग की ट्रेनिंग का दिखने लगा असर

संत रविदास हस्तशिल्प व हतकरघा विकास निगम ने लोगों को 50-50 दिनों की दो शिफ्ट में ट्रेनिंग दी है, जिसके बाद युवा ही नहीं बल्कि महिलाएं अपनी पारंपरिक कला को आय का जरिया बना रही हैं. इसके लिए वे दिन-रात मेहनत कर रही हैं. महिला और पुरुष सभी मिलकर अनोखी चीजें तैयार करने में जुटे हुए हैं. यहां अधिकतर महिलाएं दरी, कालीन और कारपेट तैयार कर रही हैं. हालांकि, कुछ महिलाएं कागज पर गोंडी पेंटिंग का प्रदर्शन भी कर रही हैं.

विभाग की ट्रेनिंग का दिखने लगा असर (ETV Bharat)

हुनरमंद लोगों को नौकरी का ऑफर

छतवई हथकरघा एवं हस्तशिल्प के प्रभारी प्रबंधक एसएस पांडे बताते हैं, '' ट्रेनिंग के बाद अच्छे हुनरमंद लोगों को रोजगार दिया गया है, छतवई में 34 परिवार के सदस्यों को रोजगार दिया गया है, इनमें 15 लोग ऐसे हैं, जो लकड़ी में कलाकारियां कर रहे हैं. 4 लोग गोंडी पेंटिंग में हैं. वहीं, बाकी लोग कालीन और दरी में कलाकृतियां बनाने में जुटे हुए हैं.''

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लकड़ियों से बन रही जीवंत कलाकृतियां (ETV Bharat)

इस तरह लकड़ी में भी फूंक रहे जान

पचड़ी गांव निवासी सुंदरलाल बैगा छतवई के हस्तशिल्प व हथकरघा केंद्र में काम करते हैं. उन्होंने बताया, '' इस खास कला में मुख्य रूप से छेनी और हथौड़ी की मदद ली जाती है. इस काम को काफी बरीकी से किया जाता है. इसके लिए पहले सभी लोगों ने 50 दिन की ट्रेनिंग ली, इनमें से करीब 34 हुनरमंद लोगों को नौकरी पर रखा गया है. वहीं, हस्तशिल्प व हथकरघा केंद्र में कालीन तैयार कर रहीं संगीता नामदेव कहती हैं, " हम लोगों को यहां काम मिला हुआ है, जिससे मैं काफी खुश हूं. यहां दरी, कालीन और कारपेट बनाने का काम करती हूं."

HANDICRAFT SECTOR WORK
छेनी और हथौड़ी की मदद से लकड़ी में फूंकते हैं जान (ETV Bharat)

हर दिन 600 रु कमा रहे कलाकार

हथकरघा व हस्तशिल्प केंद्र के प्रभारी प्रबंधक एस एस पांडे ने कहा, " यहां पर 34 परिवार को जॉब वर्क के माध्यम से रोजगार दिया गया है. यहां सभी अपने सुविधा टाइम के अनुसार आते हैं. प्रतिदिन लगभग 600 तक कमा लेते हैं. रोजगार देने की ये योजना अभी चलती रहेगी, शासन का साफ कहना है कि अगर आप यहां तक नहीं आ पा रहे हैं तो आपको हम घर में ही मशीन लगाकर उपकरण देंगे. आप घर में ही प्रोडक्ट तैयार करिए और केंद्र में जमा कर दीजिए. अभी लकड़ी की करीब 120 कलाकृतियां तैयार हो गई हैं, 70 के करीब गोंडी पेंटिंग तैयार हैं, 220 के आसपास दरी और कालीन है."

CM MOHAN GOVT
महिलाएं बना रही दरी और कालीन (ETV Bharat)

भोपाल में प्रदर्शित की जाएंगी कलाकृतियां

प्रभारी प्रबंधक एस एस पांडे ने बताया, '' 7 अगस्त को रविंद्र भवन भोपाल में एक कार्यक्रम आयोजित होना था, जो अब 10 तारीख को होगा. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे. यहां सभी कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा. इन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन माध्यम से बेचने की तैयारी चल रही है.''

उन्होंने आगे कहा, '' कलाकृतियां ऑनलाइन बेचने की काफी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हम लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं. बहुत जल्द अच्छी सूचना मिल जाएगी. आदिवासी अंचल के हस्तशिल्प और हथकरघा को व्यापक बाजार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.''

प्रभारी प्रबंधक एस एस पांडे ने कहा, " इसमें और पारदर्शिता लाने के लिए सभी कलाकारों की एक समिति बना दी गई है. समिति में 34 परिवार जुड़े हुए हैं. सामान का सारा पैसा समिति के खाते में आएगा, फिर जिस व्यक्ति का सामान बिकेगा उसके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा."

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